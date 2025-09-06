동아일보

‘비타민D=노화 방패’ 진짜일까?…하버드 의사 “난 20년째 복용”

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 9월 6일 12시 00분

하버드 의사는 “20년째 비타민 D를 복용 중”이라며 장기적인 건강 관리 차원에서 복용을 권했다. 게티이미지뱅크
하버드 의사는 "20년째 비타민 D를 복용 중"이라며 장기적인 건강 관리 차원에서 복용을 권했다. 게티이미지뱅크
“비타민 D가 젊음을 지켜줄 수 있을까?”

누구나 떠올려봤을 질문에 대해 하버드대 연구진이 4년에 걸친 임상시험으로 작은 힌트를 내놨다. 최근 하버드 헬스 퍼블리싱의 ‘Ask the doctor’ 칼럼은 비타민 D 보충제가 세포 속 시계를 늦출 가능성을 보여준다고 전한다.

■ 세포 속 ‘시계바늘’, 텔로미어 이야기

텔로미어(telomere)는 염색체의 끝을 감싸고 있는 작은 보호막 같은 구조다.

태어날 때는 길지만, 세포가 분열할 때마다 조금씩 짧아진다. 생활습관과 유전 요인에 따라 이 속도가 달라지고, 이는 곧 노화 속도를 가늠하는 지표가 된다.

쉽게 말해, 텔로미어는 우리 몸의 ‘시계바늘’ 같은 존재다. 빠르게 닳으면 빨리 늙고, 천천히 닳으면 젊음을 오래 유지할 수 있다.

■ 하버드의 대규모 임상시험 결과는?

이번 임상시험은 50세 이상 약 1000명을 최소 4년간 추적한 연구다. 참가자들은 매일 비타민 D3(2000 IU) 또는 위약을 복용했고, 연구진은 시작 시점·2년 후·4년 후에 텔로미어 길이를 측정했다.

결과는 흥미로웠다. 비타민 D를 꾸준히 먹은 그룹은 위약군보다 텔로미어가 덜 짧아졌다. 즉, 세포 노화 속도가 상대적으로 늦춰졌다는 의미다.

물론 연구진은 “4년 이후에도 같은 효과가 이어질지는 아직 불확실하다”고 선을 그었다. 하지만 ‘젊음을 지켜주는 실마리’가 보였다는 점에서 주목할 만하다.

비타민 D는 햇빛 비타민으로 불리며 세포 노화 억제 가능성이 연구되고 있다. 게티이미지뱅크
비타민 D는 햇빛 비타민으로 불리며 세포 노화 억제 가능성이 연구되고 있다. 게티이미지뱅크

■ 건강 효과, 어디까지 믿을 수 있을까?

비타민 D의 가능성은 이것 만이 아니다. 다른 무작위 시험에서도 자가면역질환 발생이 줄고, 염증 지표가 개선되는 효과가 관찰됐다.

다만 암, 심장병, 뇌졸중, 당뇨, 감염병 같은 큰 질환에 대해서는 일관된 예방 효과가 입증되지 않았다. 연구마다 결과가 엇갈리기 때문이다.

그래서 전문가들은 “텔로미어 보호라는 노화 억제 효과는 일부 확인됐지만, 아직 모든 것을 단정 짓긴 이르다”고 말한다.

■ “나도 20년째 매일 복용 중입니다”

이 칼럼을 쓴 하버드 의사는 흥미로운 개인 사례를 전했다. 그는 비타민 D 결핍도 없고, 골다공증이나 자가면역질환 진단도 받은 적이 없다. 그럼에도 20년 전부터 매일 비타민 D3(2000 IU)를 복용하고 있다.

그 이유에 대해 그는 이렇게 말했다.

“(과학적으로 완벽하게 입증된 것은 아니지만) 세포 노화를 늦추고 염증을 줄여준다는 상당히 설득력 있는 증거가 있고, 부작용도 없고 가격도 저렴하기 때문에 계속 복용할 겁니다.”

이 고백은 독자에게 강한 울림을 준다. 왜냐하면 ‘의학적 권장 대상자가 아니어도’ 장기 복용을 선택할 만한 가능성을 보여주기 때문이다.

하버드 연구진은 4년간 임상시험에서 비타민 D가 세포 노화를 늦출 가능성을 확인했다. 게티이미지뱅크
하버드 연구진은 4년간 임상시험에서 비타민 D가 세포 노화를 늦출 가능성을 확인했다. 게티이미지뱅크

■ 그럼, 우리는 어떻게 해야 할까?

정리하면 이렇다.
- 반드시 필요한 사람: 골다공증 환자, 혈액검사로 결핍이 확인된 사람
- 복용을 고려할 만한 사람: 자가면역질환 환자 또는 가족력이 있는 사람
- 결핍이 없어도 좋은 선택일 수 있는 사람: 장기적인 건강 관리 차원에서 적당량을 꾸준히 복용하고 싶은 사람

비타민 D 보충제는 마법의 약은 아니지만, 텔로미어를 지켜주며 ‘세포 시계’를 조금 늦춰줄 가능성이 있다.

그리고 그것이 언젠가 건강한 노년으로 이어질지도 모른다. 아직 결론을 내리긴 이르지만, 비타민 D가 ‘노화 방패’가 될 가능성은 분명 열려 있다.

#비타민#노화#건강#노화방패
최현정 기자 phoebe@donga.com
