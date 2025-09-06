‘비타민D=노화 방패’ 진짜일까?…하버드 의사 “난 20년째 복용”

“비타민 D가 젊음을 지켜줄 수 있을까?”
누구나 떠올려봤을 질문에 대해 하버드대 연구진이 4년에 걸친 임상시험으로 작은 힌트를 내놨다. 최근 하버드 헬스 퍼블리싱의 ‘Ask the doctor’ 칼럼은 비타민 D 보충제가 세포 속 시계를 늦출 가능성을 보여준다고 전한다.
■ 세포 속 ‘시계바늘’, 텔로미어 이야기
텔로미어(telomere)는 염색체의 끝을 감싸고 있는 작은 보호막 같은 구조다.
태어날 때는 길지만, 세포가 분열할 때마다 조금씩 짧아진다. 생활습관과 유전 요인에 따라 이 속도가 달라지고, 이는 곧 노화 속도를 가늠하는 지표가 된다.
쉽게 말해, 텔로미어는 우리 몸의 ‘시계바늘’ 같은 존재다. 빠르게 닳으면 빨리 늙고, 천천히 닳으면 젊음을 오래 유지할 수 있다.
■ 하버드의 대규모 임상시험 결과는?
이번 임상시험은 50세 이상 약 1000명을 최소 4년간 추적한 연구다. 참가자들은 매일 비타민 D3(2000 IU) 또는 위약을 복용했고, 연구진은 시작 시점·2년 후·4년 후에 텔로미어 길이를 측정했다.
결과는 흥미로웠다. 비타민 D를 꾸준히 먹은 그룹은 위약군보다 텔로미어가 덜 짧아졌다. 즉, 세포 노화 속도가 상대적으로 늦춰졌다는 의미다.
물론 연구진은 “4년 이후에도 같은 효과가 이어질지는 아직 불확실하다”고 선을 그었다. 하지만 ‘젊음을 지켜주는 실마리’가 보였다는 점에서 주목할 만하다.
■ 건강 효과, 어디까지 믿을 수 있을까?
비타민 D의 가능성은 이것 만이 아니다. 다른 무작위 시험에서도 자가면역질환 발생이 줄고, 염증 지표가 개선되는 효과가 관찰됐다.
다만 암, 심장병, 뇌졸중, 당뇨, 감염병 같은 큰 질환에 대해서는 일관된 예방 효과가 입증되지 않았다. 연구마다 결과가 엇갈리기 때문이다.
그래서 전문가들은 “텔로미어 보호라는 노화 억제 효과는 일부 확인됐지만, 아직 모든 것을 단정 짓긴 이르다”고 말한다.
■ “나도 20년째 매일 복용 중입니다”
이 칼럼을 쓴 하버드 의사는 흥미로운 개인 사례를 전했다. 그는 비타민 D 결핍도 없고, 골다공증이나 자가면역질환 진단도 받은 적이 없다. 그럼에도 20년 전부터 매일 비타민 D3(2000 IU)를 복용하고 있다.
그 이유에 대해 그는 이렇게 말했다.
“(과학적으로 완벽하게 입증된 것은 아니지만) 세포 노화를 늦추고 염증을 줄여준다는 상당히 설득력 있는 증거가 있고, 부작용도 없고 가격도 저렴하기 때문에 계속 복용할 겁니다.”
이 고백은 독자에게 강한 울림을 준다. 왜냐하면 ‘의학적 권장 대상자가 아니어도’ 장기 복용을 선택할 만한 가능성을 보여주기 때문이다.
■ 그럼, 우리는 어떻게 해야 할까?
정리하면 이렇다.
- 반드시 필요한 사람: 골다공증 환자, 혈액검사로 결핍이 확인된 사람
- 복용을 고려할 만한 사람: 자가면역질환 환자 또는 가족력이 있는 사람
- 결핍이 없어도 좋은 선택일 수 있는 사람: 장기적인 건강 관리 차원에서 적당량을 꾸준히 복용하고 싶은 사람
비타민 D 보충제는 마법의 약은 아니지만, 텔로미어를 지켜주며 ‘세포 시계’를 조금 늦춰줄 가능성이 있다.
그리고 그것이 언젠가 건강한 노년으로 이어질지도 모른다. 아직 결론을 내리긴 이르지만, 비타민 D가 ‘노화 방패’가 될 가능성은 분명 열려 있다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
