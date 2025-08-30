“엄청난 고통 뒤 오는 성취감…사막 250㎞를 달리는 이유죠”[양종구의 100세 시대 건강법]

이종민 구진피티에프이 대표(51)는 6월 열린 몽골 고비사막 마라톤 250km를 달릴 때 “내가 여길 왜 왔지?”라며 한순간 큰 후회감에 휩싸였다. 2023년 9월 칠레 아타카마사막 마라톤을 완주한 뒤 “다시는 사막은 달리지 않겠다”고 다짐했던 그였다. 당시 6박 7일간 250km를 달리는 ‘지옥의 레이스’에서 지옥을 제대로 경험했기 때문이다. 그런 그가 다시 사막을 달린 것이다.
이 대표는 “결심은 한순간이었고, 어느 순간 사막을 달리는 나를 발견했다. 엄청나게 힘들지만, 그 고통을 참으면 말할 수 없는 쾌감과 성취감이 몰려온다”고 했다. 그는 어느 순간 오지를 달리며 고통을 견딘 뒤 느끼는 행복에 빠져 살고 있다.
“아타카마사막에서 첫 구간부터 발바닥에 물집이 잡혔어요. 뜨거운 열기에 발바닥 피부가 견디지 못했죠. 뒤늦게 알고 보니 아타카마사막 마라톤이 4대 극지 마라톤 중 가장 힘들다고 하더라고요. 극한의 상황으로 몰아넣는 코스 세팅으로 악명이 높아요.”
이 대표는 첫 구간 35.3km를 완주하고 쉼터에 도착한 뒤 30분 동안 멍하니 누워 있었다. 사실상 정신 줄을 놓았다. 물집을 치료하고 다음날 다시 달렸다. 발을 디딜 때 통증이 왔지만 걷다 보니 통증은 사라졌다. 2구간(37.5km)까지 잘 버텼다. 그는 “한 텐트에 6명이 자는데 첫째 날 한 명이 낙오했고, 둘째 날엔 특수부대 출신까지 포기했다”고 했다.
“도저히 버틸 수 없어 4구간(44.4km) 체크포인트2에서 포기하려고 했어요. 그런데 당시 날씨가 섭씨 54도라 대회 주최 측에서 ‘혹 불상사가 일어날 수 있다’며 구간 레이스를 중단시켰어요. 천재지변에 의한 어쩔 수 없는 선택이었죠. 사람 마음이 간사한지라 시간을 벌자 ‘이제 1박 2일 5구간(81km)만 참으면 완주할 수 있겠다’는 생각이 들었죠. 마지막 6구간은 12km로 짧거든요. 그래서 꾸역꾸역 완주했어요.”
이 대표는 완주한 뒤 엉엉 울었다. 온갖 고통을 참고 해냈다는 성취감에 하염없이 눈물이 흘렀다. 그는 “겪어본 사람만 아는 것인데 발바닥 물집 통증이라는 게 처음엔 아프지만 어느 순간 통증이 사라져 그냥 걷게 된다. 물론 다시 걸을 때 오는 고통은 감내해야 한다”고 했다.
이 대표는 젊었을 때부터 수영하는 등 몸 움직이는 것을 좋아했다. 달리기도 즐겼던 그는 2010년쯤부터 마라톤을 시작했다. 그가 마라톤에 빠진 배경엔 아버지 이무웅 씨(82)의 역할이 컸다. 마라톤 42.195km 풀코스를 비롯해 100km 울트라마라톤, 4대 사막마라톤 그랜드슬램(사하라, 고비, 아타카마, 남극)까지 이룬 아버지를 보며 “나도 언젠가는 사막에 가겠다고 생각했다”고 했다. 이 대표의 마라톤 풀코스 기록은 4시간 30분에서 5시간 정도.
이무웅 씨 스토리도 ‘양종구의 100세 시대 건강법’에 두 차례 소개했다. 2018년 10월 26일자 dongA.com에 ‘75세의 나이에 250km 고비사막마라톤 완주한 비결은?’이라고 소개했다. 그리고 2022년 3월 10일 동아일보에 “여든에 250㎞ 산막마라톤?… 도전 통해 살아있음을 느껴”라는 제목으로 다시 썼다. 80세에도 멈추지 않는 도전 정신을 다시 독자들에게 전해주고 싶었다.
이무웅 씨는 2000년 10월 풀코스를 처음 완주했다. 어느 순간 풀코스가 싱겁다고 느껴져 100km 울트라마라톤으로 갈아탔다. 그리고 2004년부터 2006년까지 세계 사막마라톤 그랜드슬램(사하라, 고비, 아타카마, 남극)을 이루는 등 지금까지 지구촌 극지마라톤을 약 20차례나 다녀왔다. 2번 이상 간 곳도 있다. 사하라는 섭씨 50도가 넘는 모래 위를 달린다. 고비사막은 계곡과 산, 사막을 건넌다. 아타카마는 해발 4000m를 넘는 고지를 달려 ‘고산증’을 극복해야 한다. 남극은 추위를 이겨야 한다. 한마디로 모두 극한과의 싸움이다.
이종민 대표는 철인 3종도 했다. “수영에 마라톤까지 하다 보니 자연스럽게 철인 3종에 눈길이 갔고, 사이클을 마련해 타기 시작했다”고 했다. 수영은 매일 하고, 마라톤과 사이클은 주중 1~2회 하고 있다. 2015년 10월 올림픽코스(수영 1.5km, 사이클 40km, 마라톤 10km)를 처음 완주했다. 2023년 아타카마사막에 가기 전까지 올림픽코스와 하프코스(수영 1.9km, 사이클 90km, 마라톤 21.0975km)에 10여 차례 출전하며 몸을 만들었다. 올림픽코스는 3시간 전후, 하프코스는 7시간 전후로 완주한다.
이 대표는 사막에 가기 전 3년 전부터 크로스핏(Cross Fit)도 시작했다. 그는 “마라톤과 철인 3종을 했지만, 사막 250km를 완주할 수 있을지 걱정이 많았다”고 했다. 크로스핏은 여러 종목의 운동을 섞어서 훈련한다는 뜻의 크로스 트레이닝(Cross-training)과 신체 단련을 뜻하는 피트니스(Fitness)를 합친 운동이다. 운동량이 상상을 초월한다.
크로스핏의 핵심은 ‘크로스 오버(Cross Over)’다. 파워리프팅의 최대근력, 역도의 파워, 육상의 스피드, 기계 체조의 협응력…. 서로 다른 영역을 한데 모아 종합적으로 하는 운동이다. 기구도 다양하다. 아령과 역기 이외에도 케틀벨, 우드링, 샌드백, 타이어, 밧줄…. 특정 부위가 아닌 전신의 운동 능력을 고루 발달시킨다.
크로스핏은 남녀노소 누구나 즐길 수 있지만 소방관이나 군인이 주로 애용할 정도로 거친 운동이다. 예측 불가능한 상황에서 최대의 능력을 발휘해야 하는 직업상의 특수성 때문이다. 종합격투기 선수들의 훈련법이기도 하다. 그는 “크로스핏을 한 뒤 몸의 균형이 잡혔고, 근육량도 늘었다”고 했다. 이렇게 다양한 운동을 한 게 90kg이 넘는 체중에도 사막마라톤까지 완주한 원동력이 됐다.
생각의 차이도 중요하다. 그는 “엄청난 고통 속에서도 어떻게 생각하느냐에 따라 결과는 달라질 수 있다”고 했다.
“아타카마사막에서 나이 지긋한 미국인 교수가 ‘힘들어 죽겠다’는 제게 해준 말이 있어요. ‘내일은 또 다른 하루일 뿐(Tomorrow is another day) 너무 자책하지 말고 내일 일은 내일 생각해’라고 말했다. 잠 푹 자고 다음 날 일어나니 생각이 달라졌어요. 또 달릴 수 있다는 생각이 들었죠.”
이 대표는 지난해부터는 트레일러닝에도 빠졌다. 그는 “트레일러닝 대회를 만들고 운영하는 유지성 OSK(Outdoor Sport Korea) 대표께서 일본 와카야마 트레일러닝대회에 가자고 해서 간 게 계기가 됐다”고 했다. 일본 간사이 남부 와카야마현에서 열린 트레일러닝 35km를 완주한 뒤 산을 달리는 재미에 빠졌다.
그해 4월 전북 장수 트레일레이스 38km, 9월 장수 트레일레이스 38km, 11월 대만 포모사 트레일러닝 40km 등 주기적으로 대회에 참가했다. 그는 “꽃과 나무, 계곡, 산 정상 등 경치를 감상하며 달리는 게 좋다. 우리나라 산을 달리는 재미도 있지만, 다른 나라의 자연환경을 달리면 색다른 느낌을 준다”고 했다.
이 대표는 사막까지 달리기는 하지만 ‘즐기자’ 주의다. 기록에 연연하지 않고 완주에 목적을 둔다. 훈련도 체계적으로 하는 게 아니라 시간 날 때 한다. 수영은 매일 하지만 달리기나, 사이클 등은 주 1~2회 상황에 따라 한다. 그는 “아버지는 매일 꾸준하게 훈련하셨지만 전 그렇게는 못 하겠더라. 그래도 체력을 유지할 정도로 하면서, 대회 출전을 앞두곤 바짝 하고 있다”고 했다. 사막마라톤도 ‘최대한 즐겁게 완주하겠다’는 자세로 달리고 있다.
이 대표는 올 2월 뉴질랜드 250km 울트라마라톤을 달린 뒤 6월 고비사막 마라톤을 완주했다. 고비사막에서도 에피소드가 있었다.
“이번에도 엄청 더웠어요. 첫날부터 포기자들이 7, 8명 나왔죠. 4구간이 1박 2일 롱데이로 80km였는데 한 60km까지 가서 체육관에서 쉬고 있는데 대회 주최 측에서 대회를 중단한 겁니다. 날씨가 비도 오고 번개도 쳐 혹 불상사가 있을 것 같아 중단시킨 것이죠. 그땐 계속 달리려고 했는데 다시 천재지변에 어쩔 수 없이 중단해야 했죠. 나머지 구간은 다 완주했습니다.”
이 대표는 내년 8월엔 아프리카 나미비아 사하라사막 마라톤 출전을 고민하고 있다. 그는 다시 크로스핏을 시작했다. 그에게 고민한다는 것은 곧 간다는 의미다. “극지를 달리는 사람들만이 느낄 수 있는 게 있어요. 사막마라톤을 완주하고 나면 달릴 때의 고통은 어느 순간 사라지고, 완주한 뒤 기쁨만 기억에 남아 있어요. 그 지옥 같은 사막에 다시 가는 이유죠.”
