“몇년째 고생하던 오십견… 6주 ‘도침 시술’ 후 통증 확 줄어”

이건목원리한방병원 도침 치료
오십견 유병률 인구의 25% 수준… 만성화 되면 회복하는데 최대 3년
도침으로 근육 유착 부위 등 절개… 섬유조직 풀어주고 혈류 개선시켜
시술 후 회복 돕는 주사치료 병행
어깨에 심한 통증이 계속돼 팔을 움직이기가 어렵다면 유착성 관절낭염을 의심할 수 있다. 유착성 관절낭염은 주로 50세 전후에 발병하는 경우가 많아 오십견으로 불리기도 하는데 최근에는 발병 나이가 조금씩 낮아지는 추세다. 오십견은 남성 환자보다 여성 환자가 더 많다. 당뇨병 환자는 질환 발병률이 약 40%까지 증가할 수 있어 특히 주의해야 한다.
이건목원리한방병원은 오십견 환자에게 도침과 원리 침술을 이용해 치료한다. 이건목 원장은 “오십견은 명칭과 달리 나이와 상관없이 발병할 수 있다”며 “특히 다른 어깨 질환과 동반해 나타나는 경우가 많아 정밀한 진단과 치료가 필요하다”고 강조했다.
오십견, 치료 늦어지면 만성질환 될 수 있어
오십견의 평생 유병률은 전체 인구의 약 25% 수준이다. 당뇨병 환자와 갑상샘(갑상선) 질환 환자의 경우 발병률이 24배 높다. 대한정형외과학회의 2023년 보고에 따르면 국내 50세 이상 성인 남성의 약 8%, 여성의 약 10%가 오십견을 경험한 적이 있는 것으로 나타났다.
오십견은 발생 원인에 따라 일차성과 이차성으로 나뉜다. 일차성은 특별한 원인 없이 발생하는 경우가 대부분이고 이차성은 외상이나 어깨 수술 후 조직 반응으로 발병한다. 오십견은 통증기∼동결기∼해빙기의 3단계로 평균 6개월 주기로 진행된다. 초기 통증기에는 어깨 통증이 점차 심해지고 팔을 들어 올리거나 뒤로 젖히는 동작이 힘들어진다.
동결기에 들어서면 통증이 다소 줄어들 수 있지만 관절 운동이 극도로 제한돼 머리를 감거나 옷을 입는 등의 기본적인 일상 동작이 어려워진다. 이후 해빙기에는 통증이 완화되고 서서히 관절 운동 범위가 회복된다. 오십견이 만성으로 진행되면 전체 회복 기간이 1년 반에서 3년 이상 걸리기도 한다. 이 원장은 “특히 통증기와 동결기에는 야간 통증이 심해져 수면 장애를 호소하는 환자가 많다”며 “이에 따라 만성피로와 삶의 질 저하가 뒤따른다”라고 설명했다.
이건목원리한방병원, 도침으로 오십견 치료
미국 메이요 클리닉 연구에 따르면 치료받지 않은 환자의 평균 회복 기간이 30개월 이상에 이른다. 영국 런던대학 병원의 임상 분석에서는 조기에 치료받은 환자가 비치료군보다 평균 11개월 빠르게 일상 복귀가 가능하다는 연구도 있다. 이 원장은 “해외 연구와 국내 통계를 종합하면 오십견은 결코 ‘나이 들면 생기는 자연스러운 증상’으로 치부해서는 안 되며 일반적인 치료 방법으로 치료를 해도 회복이 안되는 경우에는 도침을 활용한 치료가 환자 회복에 결정적인 영향을 미친다”고 말했다.
현재까지 가장 널리 사용되는 치료법은 운동 치료, 물리치료, 관절 내 코르티코스테로이드 주사 등 비수술 요법을 일반적으로 사용하고 있다. 수술은 최후의 수단으로 고려되지만 이러한 기존 치료법만으로는 정상적인 어깨 기능 회복까지 상당한 시간이 소요되는 것이 현실이다. 장기간 치료가 이어질 경우 환자는 신체적 불편뿐 아니라 경제적 부담과 심리적 스트레스까지 겪게 된다. 이 원장은 이러한 한계를 극복하기 위해 도침과 원리 침술을 결합한 치료법을 도입했다.
도침은 한방 의학에서 사용하는 특수한 형태의 침으로 끝이 칼날처럼 가공돼 있다. 근육과 관절낭 주변의 유착 부위를 직접 절개하거나 벗겨낼 수 있다. 이 과정을 통해 단단하게 붙어 있는 섬유조직을 풀어주고 관절 주위의 혈류를 개선해 회복을 촉진한다.
원리 침술은 이러한 도침의 원리를 확장해 기존 도침으로는 접근이 어려운 부위까지 세밀하게 자극할 수 있도록 고안됐다. 특히 어깨 관절은 해부학적으로 깊고 복잡한 구조를 가지고 있어 정확한 각도와 깊이로 침을 운용해야 효과적이면서도 안전한 치료가 가능하다. 이 원장은 “해부학적 구조에 대한 깊은 이해와 숙련된 기술이 필수적이며 이를 기반으로 한 도침·원리 침술이 기존 물리치료나 약물치료의 한계를 극복하고 있다”고 말했다.
도침·원리 침술로 어깨 기능 회복
도침 시술은 환자의 편안함과 시술 정확성을 높이기 위해 수면마취된 상태에서 진행한다. 수면마취는 환자의 근육을 이완시켜 불필요한 긴장을 줄이고 시술 중 움직임을 최소화함으로써 정밀도를 높인다. 동시에 신경과 혈관 손상 위험을 줄여 안전성을 확보한다. 시술 후에는 냉·온찜질, 가벼운 관절 가동 운동 등 회복 프로그램을 병행해 효과를 유지하고 재발을 예방한다.
병원 측은 실제 치료 사례에서 의미 있는 결과가 나오고 있다고 말했다. A 씨(62·여)는 1년 가까이 어깨 통증과 운동 제한으로 고생했으나 도침·원리 침술 3회 시술 후 팔을 머리 위로 자유롭게 올릴 수 있을 정도로 회복됐다. 병원에서 6주간의 집중 치료를 받은 A 씨는 “치료 후 대부분의 상태가 좋아져서 팔을 올리고 뒤로 돌리는 동작을 할 수 있게 됐다”고 말했다. 그는 “수년간 여러 병원에서 물리치료와 약물치료를 받았지만 별 차도가 없었다”며 “이곳에서 치료받은 지 한 달도 안 돼 팔이 올라가기 시작했고 밤에 통증으로 깨는 일이 사라졌다”고 말했다.
B 씨(74·남)는 동결기 단계에서 심한 야간 통증과 수면 장애를 겪었으나 시술 한 달 만에 팔을 옆과 위로 올리는 동작이 가능해졌다. 그는 “밤에 통증이 심해 잠을 설쳤는데 지금은 잠을 깊이 잘 수 있어 일상생활이 완전히 달라졌다”며 “무거운 물건을 드는 것도 가능해졌다”고 말했다.
또 다른 환자 C 씨는 기존 치료를 수년간 받았음에도 큰 효과를 보지 못했으나 이 병원에서 6주간의 집중 치료 후 일상생활로 복귀할 수 있었다. 그는 “오래 고생해 평생 이 상태로 살아야 할지 걱정했는데 치료 후 자기공명영상(MRI)에서 유착이 풀렸다는 얘기를 들었을 때 눈물이 났다”며 “이제는 통증 걱정 없이 손주들과 지낼 수 있다”고 웃었다. MRI와 초음파검사를 통한 시술 전후 비교 영상에서도 유착 부위의 개선과 관절 주변 염증 감소가 뚜렷하게 확인됐다.
이건목원리한방병원은 양한방 협진으로 시술 후 콜라겐 주사 등 회복을 돕는 주사 치료를 병행한다. 이 원장은 “오십견은 기존 관절낭의 수축도 원인이지만 앞뒤의 인대가 급속하게 유착·수축하는 것이 문제다”며 “주사 치료나 운동 치료로 전혀 효과를 보지 못했던 환자도 도침과 원리 침술을 결합한 치료법으로 회복될 수 있다”고 강조했다. 그는 “앞으로도 임상 데이터를 지속해서 축적해 치료법의 안정성과 효과를 과학적으로 입증하고 더 많은 환자가 안전하고 빠른 회복을 경험하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
이건목 원장 약력 ■ 원광대 한의과대학 졸업 ■ 원광대 산본한방병원장·교수 역임 ■ 대한침구학회 제15대 회장 ■ 대한한의침도학회 초대 회장 ■ 한방병원협회 부회장 ■ 세계도침학회 부회장 ■ ‘원리침’ 독자 개발 및 특허 보유 ■ SCI급 학술지 E-CAM 게재 ■ 목디스크 환자 90% 이상 회복 사례 보고 ■ 보건복지부 장관상 수상
댓글 0