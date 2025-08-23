무좀, 발에만 나타나?… 겨드랑이-얼굴도 조심[브레인 아카데미 플러스]

자칫 놓치기 쉬운 바른 건강 지식
탈모는 머리카락 얇아지면서 시작… 무좀은 초기에 잡아야 전신감염 예방
‘혈당 스파이크’엔 식습관-운동 중요… 쉴틈 없는 네일아트는 손톱건강 망쳐
《궁금하다 생각했지만 그냥 지나쳤던, 하지만 알아두면 분명 유익한 것들이 있습니다. 과거의 역사적 사건일 수도 있고 최신 트렌드일 수도 있죠. 동아일보는 과학, 인문, 예술, 역사 등 다양한 분야에 걸쳐 ‘오∼ 이런 게 있었어?’라고 무릎을 칠 만한 이야기들을 매 주말 연재합니다. 이번주는 건강편입니다.》
정보 풍년 시대다. 거의 모든 궁금증이 ‘클릭’으로 해결된다. 전문가의 영역도 마찬가지다. 직접 자문을 구하지 않고도 관련 지식을 셀프 습득할 수 있다. 그에 비례해 잘못된 정보도 쉽게 퍼진다. 대중 관심도가 높은 건강 상식은 특히 오용 위험이 크다. 출처가 불분명한 정보나 개인 경험담이 정설처럼 번지는 일이 잦다. 살면서 한 번쯤 고민해볼 법한 질병과 건강 관련 상식을 소개한다.
● 탈모약 먹었더니 다른 털이….
최근 5년간 탈모증으로 진료받은 국민은? 무려 110만 명이다. 탈모는 남성들의 병이라고 생각한다. 아니다. 머리가 길어서 알아채기 힘들 뿐, 여성 중에도 탈모 환자가 많다. 남자는 먼저 앞머리가 M자 모양으로 빠지다 정수리 부위가 빠진다. 여자는 정수리 부위 모발이 가늘어지면서 빠지는 경우가 많다.
탈모인지 아닌지 어떻게 구별할까. 우선 뒤통수 쪽 머리카락 10∼20가닥 정도를 한 손으로 잡는다. 다른 손으론 정수리 부분의 머리카락을 같은 양만큼 움켜쥔다. 그런 다음 두 부위의 머리카락을 비비면서 굵기를 비교한다. 굵기가 다르다면 탈모가 시작된 것이다. 왜 굵기일까. 탈모는 머리카락이 얇아지면서 시작된다. 머리카락이 빠지는 것은 그다음이다.
치료는 빠를수록 좋다. 머리카락이 얇아지면 바로 병원을 찾아야 한다. 치료제는 먹는 약과 바르는 약, 두 종류가 있다. 증상이 심하지 않은 초기에는 보통 바르는 약을 쓴다. 탈모가 더 진행되면 먹는 약을 추가로 사용한다.
남성용 두피 탈모약은 여성들이 먹으면 안 된다. 여성들이 안전하게 쓸 수 있는 약 종류는 한 가지, 미녹시딜 성분이다. 혈관을 확장해주는 미녹시딜은 두피로 가는 혈류를 증가시켜 모근에 산소와 영양 공급을 늘린다. 다만 이 약을 복용하면 팔다리 등 다른 부위의 털까지 많아질 수 있다. 그럴 땐 용량을 낮추거나 바르는 국소용 제품을 쓰면 된다.
● ‘무좀 잡는 식초’는 낭설
무좀 환자는 여름만 되면 긴장한다. 7∼8월이 되면 무좀이 기승을 부린다. 무좀은 백선균이라는 곰팡이가 일으키는 피부 질환이다. 사실 성인의 절반 가까이 앓고 있다. 초기에 잡지 않으면 전신으로 옮는다. 각질이 두꺼운 발바닥이나 손은 물론 손톱 발톱, 사타구니, 얼굴, 두피 등으로도 번진다. 피부가 접히는 부위인 겨드랑이, 목 등에는 말라세지아 푸르푸르균이 일으키는 어루러기가 주로 나타난다.
사타구니나 겨드랑이처럼 습한 부위는 특히 취약하다. 통풍이 잘되도록 꽉 끼는 하의는 피하는 게 좋다. 샤워 후에는 발바닥과 발가락 사이사이를 잘 말려야 한다. 비에 젖은 신발은 꼭 건조하게 관리해야 한다. 요즘에는 여성 환자가 늘어나는 추세다. 부츠, 하이힐, 스타킹 때문이다. 통풍을 방해하는 요소들이 곰팡이균을 키운다.
항간엔 식초에 발을 담그라는 민간요법이 떠돈다. 그렇게 해서는 안 된다. 손상된 무좀 피부가 식초로 더 자극받아 상태가 나빠질 수 있다. 식초나 민간요법에 의존하면 치료 시기를 놓쳐 만성화될 가능성도 생긴다. 치료 기간은 제각각이다. 발바닥은 6개월, 발톱은 9개월에서 1년, 각질이 얇은 사타구니는 3개월 정도 걸린다. 증상이 완화돼도 2∼3주는 계속 약을 바르거나 먹어야 한다. 중도에 치료를 중단하면 재발하는 경우가 많다.
무좀과 발 냄새의 상관관계는 어떨까. 무좀 치료만으로는 냄새를 없앨 수 없다. 무좀은 곰팡이가 번식해서 생기는 병이다. 무좀균은 온도와 습도가 높은 환경에서 쉽게 증식한다. 무좀이 있는 사람은 대체로 땀이 많고 자연히 냄새도 따라온다. 즉, 발 냄새는 땀 때문이다. 발 냄새를 없애려면 땀을 줄이는 다한증 치료를 하는 게 우선이다.
● 올바른 수분 섭취법
수분 섭취는 건강 관리의 기본이다. 수시로 수분이 빠져나가는 여름엔 특히 물을 자주 마셔야 한다. 체내 물이 부족하면 체온 조절 장애, 저혈압, 요로결석 등의 문제가 생길 수 있다. 하지만 물만 계속 들이켜면 때론 질린다. 커피, 차, 탄산음료로 자연히 손이 간다. 이런 음료가 물을 대체할 수 있을까.
물을 대신하려면 카페인과 이뇨 작용이 없어야 한다. 녹차 우롱차 콤부차 등에는 소량의 카페인이 들어가 있다. 이런 음료는 아무리 마셔도 몸에서 수분이 빠져 나간다. 마셔도 마셔도 목이 계속 마른 이유다. 루이보스, 캐모마일, 그리고 대부분 곡물차는 물 대신 마셔도 된다.
다만 곡물차는 연한 황금빛 정도로 우려내는 게 좋다.
옥수수차 역시 물 대신 마셔도 된다. 옥수수수염차는 다르다. 이뇨 작용을 유도하는 성분이 포함돼 있다. 이온 음료는 어떨까. 이온 음료에는 당분과 나트륨이 다수 포함돼 있다. 평소엔 이렇게 많은 당과 나트륨이 필요하지 않다. 땀을 많이 흘린 직후 수분과 전해질의 빠른 보충이 필요할 때만 마시는 게 좋다.
물은 많이 마실수록 좋을까. 너무 과하게 섭취하면 저나트륨혈증이 나타날 수도 있다. 세계보건기구가 권장하는 하루 물 섭취량은 1.5∼2ℓ다. 200㎖ 컵 기준 8∼9잔 정도 양이다. 하지만 공식은 공식일 뿐이다. 식사로 섭취하는 수분이 적지 않아, 세 끼만 잘 챙겨 먹어도 음식 속 수분으로 많게는 1ℓ까지 보충할 수 있다. 과일이나 채소 위주 식단이라면 수분을 더 많이 섭취할 수 있다.
● ‘혈당 스파이크’ 정복하려면
식후 급격한 혈당 변동을 ‘혈당 스파이크’라고 한다. 요즘 이 혈당 스파이크에 대한 관심이 뜨겁다. 별다른 증상 없이 몸을 망치는 당뇨의 전조 증상 격이기 때문이다. 보통 당뇨병이 없는 사람이 식후 50mg/dL 이상 혈당이 오를 때를 지칭한다. 혈당 스파이크가 오면 인슐린이 과도하게 분비되면서 혈당이 뚝 떨어진다. 이때 몸이 나른해지고 졸린다. 이런 증상이 자주 반복되면 당뇨병이 시작된다.
한국인이 일상적으로 먹는 식품 중 혈당을 가장 빠르게 높이는 음식은 찹쌀밥이다. 흰쌀밥, 보리밥, 라면 등도 소화가 빠르고 단시간에 혈당을 올린다. 케이크, 아이스크림 등 단순당도 혈당을 바로 올린다. 과일을 착즙하거나 믹서에 간 주스나 스무디도 좋지 않다. 달달한 음식을 못 먹는 스트레스로 너무 힘들다면 식후에 조금만 먹도록 한다. 인공 감미료로 단맛을 내는 ‘제로 푸드’는 더 강한 단맛을 찾게 하므로 권장하지 않는다.
혈당 조절이 어렵다면 식후 간단 운동을 습관화해야 한다. 10분 산책과 계단 오르기만 해도 효과가 있다. 하루 탄수화물 섭취량은 전체 열량의 55∼65% 수준으로 유지하면 좋다. 먹는 순서도 중요하다. 탄수화물보다 채소나 단백질을 먼저 먹어야 한다. 채소와 단백질이 탄수화물 흡수율을 낮추면서 혈당 스파이크를 막는 데 도움이 된다.
● 네일아트 손발톱 손상 ‘빨간불’
여름이 되면 손발톱이 평소보다 더 혹사당한다. 네일아트나 페디큐어를 즐기는 사람이 많아지기 때문이다. 조갑이라고 불리는 손발톱은 손가락·발가락 끝에 붙은 반투명의 케라틴 판이다. 몸체 부분인 조갑판, 손톱 끝 가장자리인 손발톱 끝 아래 허물, 손톱을 둘러싼 피부인 근위부 조갑주름 등으로 구성된다. 단순해 보이지만 복잡한 구조로 이뤄진 피부 부속물로, 외부 환경에 따라 건강이 악화되기도 한다.
쉴틈 없이 네일아트를 자주 받으면 손톱이 쉽게 구부러지고 깨지는 조갑연화증이 나타날 수 있다. 손발톱이 자라는 부위인 바탕 질이 망가지면서 생긴다. 물에 많이 닿거나 화학약품을 자주 접하면 쉽게 걸린다. 손톱을 물어뜯는 행위도 원인 중 하나다.
네일아트나 페디큐어는 손발톱 판을 갈아낸 뒤 매니큐어를 바른다. 손발톱 주변의 굳은살인 큐티클도 말끔히 떼어낸다. 젤 네일은 특히 자외선 램프를 사용해 매니큐어를 굳힌다. 이 과정에서 손톱 건강이 쉽게 무너진다.
손톱은 보통 전체를 기르는데 6개월, 발톱은 1년 반가량 걸린다. 네일아트 후에는 최소 1∼2주 기간 회복 기간을 가지며 손실된 수분을 보충해야 한다. 물에 오래 닿거나 손톱을 뜯는 등 자극을 최소화하고 보습제를 수시로 바른다. 손상히 심할 때는 전문가와 상의해 영양제로 손발톱 구성 성분을 보충해야 한다.
