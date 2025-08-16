“수양대군이 왕 된다”가 스포일러라고?[브레인 아카데미 플러스]

압구정, 한명회 호 따서 지은 정자
반구정, 황희 정승 말년에 머물러
태종-신덕왕후 악연 보이는 정릉
신당동, 망자 달랜 무당집 모인 곳
“수양대군이 왕 된다”는 말이 스포일러라며 논란이 일었던 적이 있다. 영화 ‘관상’(2013년)이 큰 인기를 얻으며 900만 명 넘게 관람할 때였다. 영화는 가상 인물인 관상가 김내경(송강호)이 김종서(백윤식)를 도와 단종을 지키기 위해 애쓰지만 수양대군(이정재)이 왕위를 빼앗는 계유정난을 그렸다. 수양대군의 대사 “내가 왕이 될 상인가?”로도 유명하다.
당시 젊은이들 가운데 역사를 잘 모르는 이들은 김종서가 수양대군을 막아낼지, 수양대군이 왕위를 거머쥘지 가슴 졸이며 영화를 봤다고 한다. 한데 영화를 보기도 전에 수양대군이 왕이 된다는 사실이 알려지자(?) 스포일러라며 강하게 반발한 것. 이에 “한국사 교육을 어떻게 하길래 이 지경이 됐느냐”는 한탄 속에 “우리 역사 교육을 강화해야 한다”는 목소리가 높아졌다.
수양대군이 세조로 등극하는 데 큰 역할을 한 책사 한명회(김의성)는 영화에서 미스터리한 인물로 그려지다 마지막에야 제대로 모습을 드러낸다. 한명회의 자취는 서울에 또렷하게 남아 있다. 고가 아파트로 유명한 서울 강남구 압구정동은 한명회가 그의 호 ‘압구(狎鷗)’를 따서 지은 정자 압구정에서 비롯됐다. 지명에 담긴 역사를 알면 익숙하게 여기던 곳이 새롭게 다가온다.
● 압구정, 갈매기와 벗하는 정자
한명회는 정계에서 물러난 후 지내기 위해 한강 변에 압구정을 만들었다. 한자로 친할 압(狎), 갈매기 구(鷗), 정자 정(亭)을 쓴다. ‘갈매기와 가까이 하며 친하게 지내는 정자’라는 뜻이다.
겸재 정선의 화첩 ‘경교명승첩’에 압구정 모습이 잘 담긴 그림이 있다. 그림 중간 언덕 위에 있는 정자가 압구정이다. 이 작품은 경기 용인시 호암미술관에서 올 4∼6월 열린 ‘겸재 정선’ 전시회에서 선보였다. 관람객들은 조선 시대 고즈넉한 압구정 풍경에 큰 흥미를 나타냈다.
한명회 시대 압구정은 서울이 아니라 경기도였다. 점차 서울이 확장되고 1970년대 도시 개발이 본격화하면서 현재 압구정동이 됐다. 정자는 사라졌지만 정자 터인 압구정 현대아파트 72동과 74동 사이에는 ‘狎鷗亭址(압구정지)’라고 새긴 바위가 있다.
한명회는 두 딸을 각각 예종, 성종과 혼인시키며 세조 사후에도 막강한 권세를 누렸다. ‘관상’에서 김내경은 한명회에게 “목이 잘릴 상”이라고 말한다. 이 말에 짓눌리며 살던 한명회는 별 탈 없이 숨을 거두면서 김내경의 말이 틀렸다고 되뇐다. 영화적 상상력이다. 하지만 연산군 대에 한명회는 부관참시(剖棺斬屍)를 당한다. 연산군이 자신의 생모인 폐비 윤 씨의 폐위와 관련됐다며 한명회 시신을 무덤에서 꺼내 토막 내고 목을 내건 것이다.
경기 파주시에는 반구정(伴鷗亭)이라는 정자가 있다. 짝 반(伴), 갈매기 구(鷗), 정자 정(亭)을 쓴다. 조선 시대 재상 황희가 관직에서 물러나 말년에 지낸 곳이다. 임진강이 내려다보이는 기암절벽에 서 있다. 갈매기가 많이 모여들어 ‘갈매기를 벗 삼는 정자’라는 뜻이다. 허목이 지은 ‘반구정기(伴鷗亭記)’에는 반구정 주변의 아름다운 풍광이 묘사돼 있다.
‘정자는 파주에서 서쪽으로 15리 지점인 임진강 하류에 있고 매일 조수가 빠져 뭍이 드러나면 하얀 갈매기들이 날아든다. 주위가 편편해 광야도 백사장도 분간할 수 없다. 9월쯤 되면 철새들이 보이기 시작하며 서쪽으로 바다 입구까지 20리가량 된다.’
● 청계천 광통교, 태종의 증오 고스란히
“정조?… 정종? 정약용?”
영화 ‘건축학개론’(2012년)에서 정릉이 누구의 무덤인지 묻는 교수의 질문에 서연(배수지)이 자신 없게 말한다. 틀린 답을 말할 때마다 학생들 웃음소리가 커진다.
서울 성북구 정릉은 태조 이성계의 두 번째 부인 신덕왕후의 무덤이다. 본래 서울 중구 정동에 있었다. 신덕왕후를 매우 사랑한 이성계가 자신이 지내던 경복궁 인근에 무덤을 두려 해 사대문 안인 정동에 둔 것.
그러나 이방원이 태종이 된 후 지금 자리로 옮겨졌다. 한양 중심지에서 사대문 훨씬 외곽으로 옮긴 건 계모인 신덕왕후에 대한 태종의 증오가 컸기 때문이다. 신덕왕후가 이성계에게 간청해 자신이 낳은 아들인 이방석을 세자로 책봉하게 하자 이방원은 크게 분노한다. 신덕왕후도 이방원을 극도로 경계하며 눈을 감는 순간까지 친아들들의 안위를 염려했다. 신덕왕후가 세상을 떠난 후 이방원은 1차 왕자의 난을 일으켜 이복동생 이방번과 이방석을 죽였다.
태종은 신덕왕후 무덤을 이장하도록 하면서 무덤 주변 비석과 석상도 제거했다. 심지어 그 석상들을 청계천 다리 공사에 사용하게 했다. 현재 청계천 광통교 아래 화려한 무늬가 정교하게 새겨진 돌들이 그 석상들이다. 당대 최고 조각가 솜씨로 알려졌다. 태종과 신덕왕후의 악연을 오늘날에도 선명하게 보여 준다.
이 석상들은 청계천에 잠겨 있던 덕분에 훼손되지 않고 비교적 온전한 상태로 남았다. 풍성한 구름과 도사, 양끝이 갈고리처럼 생긴 불교 법구 금강저, 그리고 금강저 가운데 자리한 태극 문양 등을 볼 수 있다. 도교와 불교 문화가 섞여 있는 이 조각들에서 유교가 강력하게 정착하기 전인 조선 초 시대 분위기를 느낄 수 있다.
중구 정동은 정릉을 처음 조성한 곳이어서 정릉의 ‘정’ 자를 가져와 이름 지었다. 이후 정릉이 옮겨진 현재 지역은 정릉동이 됐다.
● 순우리말 이름이 한자로 바뀌기도
떡볶이로 유명한 서울 중구 신당동 이름은 무당들이 신당(神堂)을 짓고 살았던 데서 비롯됐다. 이후 신당과 발음은 같고 한자만 바꾼 ‘신당(新堂)’으로 표기했다.
조선 시대에는 도성 안에 무덤을 만들 수 없었다. 산 자와 죽은 자가 같은 공간에 있는 건 유교적 가치관과 맞지 않았기 때문이다. 도성은 양기가 흐르는 곳이기에 음의 기운이 있는 무덤은 피해야 한다는 인식이 강했다. 사람이 죽으면 사대문 밖으로 시신을 내보냈다. 시신이 나가던 문 근처에 공동묘지가 생기고 망자를 달래는 무당집이 늘어나면서 신당으로 불리게 됐다.
따라서 신당동도 조선 시대에는 도성 밖 지역이었다. 도성 사대문(숙정문 흥인지문 숭례문 돈의문) 옆에 작은 문인 사소문이 있었다. 창의문 혜화문 광희문 소의문이다. 신당동은 한양 동남쪽 광희문 근처에 있다. 조선 시대에는 광희문을 시구문(屍口門)이라고 부르기도 했다. ‘시체가 나가는 문’이라는 뜻이다.
서울 중구 북창동 이름은 조선 시대 재정기관 선혜청이 군량미 등을 비축한 곡물 창고 북쪽에 있는 동네인 데서 유래했다. 서울 중구 남창동은 선혜청 창고 남쪽에 해당돼 이렇게 이름이 붙여졌다.
서울 종로구에 있는 동묘(東廟)는 ‘삼국지’의 관우를 모신 사당이다. 공식 이름은 ‘동관왕묘(東關王廟)’로 ‘동쪽에 있는 관왕, 즉 관우의 사당’이라는 뜻이다. 임진왜란 때 조선을 도와준 대가로 사당을 지으라는 명나라 요구로 세워졌다. 중국인은 관우를 용맹과 정의, 충의의 상징이라고 여기며 나라와 백성을 지키는 전쟁의 신으로 모셨다. 임진왜란 당시 명나라 장수들은 관우의 기운을 받기 위해 성주, 안동, 남원 같은 주둔지에 관우 사당을 세웠다.
순우리말 이름을 한자로 쓴 곳도 많다. ‘명량대첩’으로 유명한 명량(鳴梁)은 순우리말 울돌목을 한자로 쓴 것이다. 진도와 육지 사이 좁은 해협에 매우 거센 물살이 흐르는데 그 소리가 마치 크게 우는 듯하다 하여 울돌목이라고 불렀다.
서울 마포구 애오개는 아이 아(兒)와 고개 현(峴)으로 적어 ‘아현’이 됐다. 현재는 兒를 언덕 아(阿)로 바꿔 ‘阿峴(아현)’으로 적고 있다. 아현과 애오개는 서울지하철 2호선 아현역, 5호선 애오개역에 각각 쓰인다. 서울 강남구 대치와 한티도 마찬가지다. 큰 고개라는 뜻의 우리말 한티를 큰 대(大), 고개 치(峙)를 써서 대치로 쓴 것. 두 단어는 같은 뜻이지만 서울지하철 3호선 대치역, 수인분당선 한티역에서와 같이 다른 지명처럼 인식되고 있다.
