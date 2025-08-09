“목요일은 토르의 날? 일상에 신화가 녹아 있었네!”[브레인 아카데미 플러스]

“세계 신화 담긴 자연에 경외심을”… 신화는 문명의 뿌리-지혜의 보고
‘앞길 구만리’, 中 창조신화서 유래
세계적 브랜드, 신화 속 존재 활용
심리학엔 그리스 신화 스토리 많아
《궁금하다 생각했지만 그냥 지나쳤던, 하지만 알아두면 분명 유익한 것들이 있습니다. 과거의 역사적 사건일 수도 있고 최신 트렌드일 수도 있죠. 동아일보는 과학, 인문, 예술, 역사 등 다양한 분야에 걸쳐 ‘오∼ 이런 게 있었어?’라고 무릎을 칠 만한 이야기들을 매 주말 연재합니다. 이번주는 신화편입니다.》
극한 더위와 호우가 반복되고 있다. 빙하는 빠른 속도로 녹고 있고, 태평양 도서 국가들은 수몰 위기에 놓였다. 기후 위기로 수억 명이 삶의 터전을 잃을 것이라는 연구 결과도 최근 나왔다. 자연 파괴와 성장 만능주의가 부메랑이 되어 돌아오고 있다.
이 위기를 어떻게 극복해야 할까. 신화는 문학, 예술, 철학을 비롯한 삶의 전 분야에 영향을 미쳐왔다. 이 때문에 인류 문명의 뿌리로 여겨진다. 바로 그 신화에서 힌트를 찾아보자.
● “자연을 경외하라”
고대 인류는 자연을 경외했다. 자연을 노하게 하면 벌받을 것이라 믿었다. 우리나라, 유럽, 중국, 인도, 중동 등 여러 지역에 홍수 신화가 전해 내려오는 것이 그 증거다. 신은 오만한 인간을 심판했다. 인간은 겸손을 배웠다.
세상은 혼돈에서 시작됐다. 그리스 신화에서는 그것을 ‘카오스’라 불렀다. 카오스에서 대지의 여신 ‘가이아’가 태동했다. 가이아가 만물을 낳으면서 세상 질서가 갖춰져 갔다.
북유럽 신화에는 끝을 알 수 없는 암흑, ‘긴눙가가프(심연)’ 시대가 있었다. 오랜 시간이 흘러 ‘이미르’라는 거인이 탄생했다. ‘오딘’ 형제는 이미르를 죽이고 시신을 재료 삼아 세상을 창조했다. 이미르의 몸통으로는 대지를, 머리털로는 숲을, 이빨로는 바위와 돌을 만들었다. 거인의 머리뼈는 하늘이 됐고 피어오른 불똥은 태양과 달, 별이 됐다. 피는 바다가 돼 흘러갔다.
중국 신화에도 비슷한 대목이 있다. ‘반고’라는 거인이 알 속에서 잠을 자고 있었다. 그는 1만8000년 만에 깨어났다. 알이 깨지면서 맑은 기운은 위로, 탁한 기운은 아래로 흘러 각각 하늘과 땅이 됐다. 반고는 발로 땅을 딛고 머리로 하늘을 받쳤다. 하늘은 매일 1장(3m)씩 높아졌고, 땅은 1장씩 두꺼워졌다. 반고도 덩달아 1장씩 커졌다. 그렇게 다시 1만8000년이 흘렀다. 하늘과 땅 사이 거리가 9만 리가 됐다. “앞길이 9만 리 같다”는 말은 이 신화에서 유래했다.
일을 마친 반고는 쓰러졌고, 시신은 해체됐다. 눈은 해와 달이 됐고, 숨결은 바람이 됐다. 살은 들판이 됐고, 피는 강물이 됐다. 북유럽 신화와 비슷한 결말이다. 압도적 거인은 자연을 상징한다. 인류는 자연과 공존하고, 때로는 투쟁하면서 발전해 왔다. 그러면서도 자연에 대한 경외심을 잃지 않았다. 기후 위기 시대에 우리가 배워야 할 덕목이다.
● “미의 여신 원조는 인안나”
오늘날 튀르키예에 해당하는 소아시아 페니키아에 에우로페 공주가 살았다. 그리스 최고신 제우스가 한눈에 반했다. 그는 흰 소로 변신한 뒤 공주에게 다가갔다. 넋이 나간 듯 소를 바라보던 공주가 등에 올라탔다. 제우스는 바다로 뛰어들었다. 이윽고 크레타섬에 정착했다.
유럽의 어원이 여기서 비롯됐다. 에우로페를 영어로 쓰면 ‘Europe’이다. 그리스에서 발행한 2유로 동전 앞면에 이 신화가 새겨져 있다. 크레타섬은 유럽 최초 문명인 미노스 문명이 태동한 지역이다. 에우로페는 소아시아에서 건너왔다. 메소포타미아 문명의 영향을 받아 발생했다는 의미가 담겨 있다.
신화는 문명과 마찬가지로 머물지 않고 이동했다. 가령 미의 여신 대명사는 ‘비너스’다. 로마인들이 그리스 미의 여신 ‘아프로디테’를 바꿔 부른 이름이다. 비너스는 금성을 상징했다.
금성을 상징하는 미의 여신이 메소포타미아 문명이 태동한 수메르 지역에도 있었다. 바로 ‘인안나(이난나)’다. 굳이 따지자면 인안나는 ‘원조’ 미의 여신이자 풍요의 여신이다. 바빌론이 수메르를 지배한 후 인안나 이름은 ‘이슈타르’로 바뀌었지만, 속성은 그대로다.
이집트에서도 인안나와 닮은 여신이 존재한다. 하토르다. 하토르는 미의 여신이면서 사랑의 여신이다. 하토르는 전쟁의 신일 때는 무자비한 ‘세크메트’로 인격체가 바뀐다.
이집트 태양신은 오만방자한 인간을 멸종시키려 했다. 이 임무를 하토르가 받았다. 세크메트로 변신한 하토르는 무자비한 학살을 자행했다. 태양신이 놀라 하토르를 달랬다. 이성을 잃은 하토르는 진정하지 못했다. 태양신은 강물에 맥주를 풀었다. 맥주를 마신 뒤에야 하토르가 진정됐다. 맥주의 유래다. 메소포타미아와 이집트 일대에서 맥주를 처음 마셨다는 역사적 사실이 신화에 반영됐다.
오늘날 서양 문화권에서 ‘바알’은 사탄이나 악마로 여겨진다. 하지만 바알은 중동에서 풍요의 신으로 인기를 끌었다. 성경에서 이단으로 묘사되는 바람에 이후 사탄의 이미지가 덧칠된 것.
● 현대인의 삶에 녹아있는 신화
수메르 사람은 1주일을 7일로 나눴다. 로마인은 신의 이름을 별과 행성에 붙였다. 가장 큰 목성은 주피터, 가장 예쁘다는 금성은 비너스라 불렀다. 서로마 제국이 멸망하고, 게르만 왕국의 시대가 열렸다. 게르만족은 요일에 자기들의 북유럽 신 이름을 붙였다. 다만 해와 달, 토성에서 비롯된 일요일과 월요일, 토요일은 그대로 뒀다.
북유럽 최고신은 오딘이었다. 그는 ‘보덴(Woden)’이라고도 불렀다. 여기에서 수요일(Wednesday)이 태동했다. 최고의 전사이자 천둥의 신 ‘토르(Thor)’에서 목요일(Thursday)이 나왔다. 목요일은 ‘토르의 날’이 되는 셈이다. 마찬가지로 북유럽 전쟁의 신 티르(Tyr)에서 화요일(Tuesday)이, 최고 여신 프리그(Frigg)에서 금요일(Friday)이 만들어졌다.
그리스 신화에서 으뜸 가는 낙원은 평화로운 사후 세계 ‘엘리시온’이다. 이 용어는 오늘날까지도 여러 지역에서 사용된다. 프랑스 파리의 샹젤리제 거리는 ‘엘리시온의 들판’이란 뜻이다.
제우스 신은 인간과의 사이에서 헤라클레스를 낳았다. 제우스는 헤라클레스를 신의 존재로 만들기 위해 최고 여신 헤라가 잠든 틈을 타서 몰래 그녀의 젖을 먹였다. 놀라 깬 헤라가 헤라클레스를 뿌리칠 때 젖이 하늘로 퍼졌다. 이것이 은하수가 된 유래다. 은하수는 ‘the Milky Way’, 즉 ‘우유의 길’이다.
명품 패션 브랜드 베르사체 로고에는 ‘메두사’ 얼굴이 박혀 있다. 메두사를 보면 돌로 변하듯이 한번 보면 절대 잊을 수 없는 치명적인 이미지가 되길 바랐던 거다. 스타벅스 로고 속 인어는 ‘사이렌’이란 괴물이다. 사이렌은 항해자를 유혹해 파멸로 이끌었다. 한번 맛보면 빠져드는 음료가 되기를 바라는 마음이 담겼다. 스포츠 브랜드 나이키는 승리 여신 ‘니케’에서 따왔다.
● 심리학에 담긴 그리스 신화
유아기 남자가 아버지를 경쟁자로 여기고 어머니에게 성적 애착을 갖는 심리를 ‘오이디푸스 콤플렉스’라 부른다. 테베 왕국 왕자 오이디푸스가 아버지를 죽이고 어머니와 결혼하는 내용의 그리스 신화에서 비롯됐다. 그리스 신화의 여러 이야기가 심리학 용어로 쓰이고 있다.
트로이 전쟁의 그리스 사령관 아가멤논이 승전한 후 금의환향했다. 하지만 그동안 바람난 아내 클리타임네스트라는 정부(情夫)와 함께 아가멤논을 죽여 버렸다. 딸 엘렉트라와 아들 오레스테스는 추방했다. 엘렉트라는 오레스테스를 부추겨 어머니를 죽이도록 했다. 심리학자 칼 융은 이 신화에서 모티브를 얻어 어린 딸이 어머니를 경쟁자로 여기고 아버지에게 애착을 갖는 심리를 ‘엘렉트라 콤플렉스’라 명명했다.
영웅 테세우스는 아마존족 여왕과 결혼해 아들을 낳았다. 아내가 죽자 ‘파이드라’라는 여성과 재혼했는데, 그녀는 테세우스 아들과 사랑에 빠졌다. 이 신화로부터 어머니가 아들에게 집착하는 ‘파이드라 콤플렉스’라는 용어가 나왔다.
자아도취를 나르시시즘이라고 한다. 물에 비친 자기 모습에 반해 물에 빠져 죽은 나르키소스 이야기에서 비롯됐다. 남성이 외모에 집착하는 심리는 ‘아도니스 증후군’이다. 아도니스는 그리스 신화에 나오는 대표적 미남이다.
피그말리온은 최고의 조각가였다. 여자 인형을 만들어 놓고 사랑했다. 그 간절함에 감동한 아프로디테가 목각 인형에 생명을 불어넣었다. 여기에서 비롯된 것이 ‘피그말리온 효과’다. 누군가 관심을 가지고 존중하며 북돋워 준다면 실제로 긍정적 결과로 이어진다는 뜻이다.
14일 오후 10시 방송됩니다.
