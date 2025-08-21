[스타트업-ing] 에임비랩 “고객 피드백 반영한 혁신으로 축산업 디지털 전환 이끌 것”

농업 분야에서 스마트팜 기술이 확산되고 있지만, 대부분 시설원예나 노지 작물에 집중되어 있다. 상대적으로 축산업은 디지털 혁신의 사각지대에 놓여 있었다. 특히 축산업 밸류체인의 첫 단계인 사료 관리 분야는 그동안 기술 적용이 거의 이루어지지 않은 영역이었다.
에임비랩(대표 고병수)은 이런 문제를 해결하기 위해 2020년 설립된 스타트업이다. 사료빈 관리 시스템 ‘마이피드’를 개발해 축산업계의 디지털 전환을 이끌고 있다. 특히 제품 출시 후에도 고객 피드백을 적극 수용해 지속적인 기술 개선에 나서는 모습이 인상적이다. 취재진은 에임비랩 사무실에서 고병수 대표를 만나 그들의 혁신 스토리를 들어봤다.
- 축산업 분야 창업을 하게 된 계기가 궁금하다. 에임비랩이라는 회사명에도 특별한 의미가 있나?
: 예비역 육군 소령 출신인데, 집안이 축산업을 하고 있어서 어릴 때부터 이 분야의 어려움을 지켜봤다. 하면 할수록 기술과 정보의 적용이 절실한 분야라고 느꼈다. 2020년에 에임비랩을 설립했는데, 그동안 아무도 관심을 갖지 않았던 축산 사료 데이터를 어떻게 세상에 연결할 것인가를 고민하는 회사다.
에임비랩이라는 이름에는 여러 의미가 담겨 있다. 알파벳 A, B와 같은 기본을 지킨다는 뜻, ‘AIM BECOMES’로 자발적 목표 설정과 실현을 중시한다는 의미, ‘Ambitious’의 변형으로 높은 이상을 추구한다는 의미, 그리고 ‘LAB’으로서 지속가능한 성장을 연구한다는 의미가 포함되어 있다.
- 축산업 중에서도 사료 관리 부문에 집중한 특별한 이유가 있나?
: 4차 산업혁명이나 디지털 전환이라고 하면 주로 사무실에서 일어나는 일로 생각하기 쉽다. 하지만 1차 산업에 혁신을 적용하는 것이 정말 중요하다. 1차 산업 중에서도 대부분은 시설원예나 노지 작물에 집중되어 있는데, 축산업은 더욱 소외되어 있다.
축산업은 살아있는 동물을 다루고 분뇨를 배출하기 때문에 도심지 인프라에서 필연적으로 떨어져 있어야 한다. 그래서 더욱 기술과 정보의 적용이 필요한 분야다. 축산업 밸류체인은 기르고 가공하고 유통하는 과정인데, 이 과정에서 가장 전단에 위치하면서 매일 반복적으로 일어나는 것이 사료의 조달과 관리다.
한국에 축산 관련 스타트업이 약 70개 정도 있다고 하는데 대부분 사육과 유통 부문에 집중되어 있다. 반면, 우리는 이 낙후된 사료 관리 분야에 집중했고 이것이 혁신되면 사육, 가공, 유통 전반의 밸류체인에 영향을 미칠 것이라고 생각했다. 그 중에서도 우리가 특히 주목한 건 사료빈이다.
사료빈이란 축산 농가에서 가축의 사료를 저장하는 대형 저장고를 말한다. 보통 원통형이나 사각형 모양으로 되어 있으며, 높이가 수 미터에 달할 정도로 크다. 축산 농가에서는 이 사료빈에 사료를 대량으로 저장해두고 필요할 때마다 꺼내어 가축에게 급여한다. 문제는 사료빈이 워낙 크고 높아서 내부에 사료가 얼마나 남아있는지, 사료 상태는 괜찮은지를 육안으로 확인하기 어렵다는 점이다. 우리는 이런 문제를 개선하는 ‘마이피드’ 플랫폼을 선보였다.
- 마이피드의 주요 특징과 기존 제품 대비 차별화 요소는 무엇인가?
: 우리의 마이피드는 사료빈에 부착하는 손바닥 크기의 IoT 기기와 이를 관리하는 웹·앱 소프트웨어로 구성되어 있다. 기본 원리는 간단하다. 사료빈 뚜껑에 기기를 부착하면 라이다 센서가 내부를 측정해 사료 잔량을 파악하고, 온습도 센서로 사료 보관 환경을 모니터링한다. 이 데이터를 LTE 통신으로 서버에 전송하면 농가나 사료 공급업체가 스마트폰과 웹으로 실시간 확인할 수 있다.
기존 제품들은 무게를 직접 재거나 사료 표면을 스캔하는 방식이었다. 이런 제품들은 전기 연결이 필요하고 공사가 필요해서 비싸고 설치가 번거로웠다. 우리는 AI와 IoT 기술을 통해 잔량을 예측하고 보정하는 방식을 택했다.
라이다 센서와 온습도 센서를 탑재하고 있으며, LTE 기능이 내장되어 있어 중계기나 게이트웨이, 통신선이 필요 없다. 설치와 관리 편의성이 매우 높다.
정확도는 플러스 마이너스 5% 수준이고, 특히 소 사료 입고 시점에서는 99%의 정확도를 기대할 수 있다. 우리가 추구하는 것은 단순히 무게 등의 상태를 측정하는 것이 아니다. 이보다는 사료빈의 사용 추세와 교체 주기를 파악하는 것이 중요하다. 이를 위한 인프라 구축에 중점을 두었다.
마이피드는 낮은 가격과 간편한 구성이 가장 큰 차별점이다. 스타트업은 파괴적 혁신이 필요하다고 생각한다. 기존에 30개 부품이 들어갔다면 우리는 10개로 간단하게 만드는 식이다. 더 가볍고 더 간단하고 혁신적이어야 한다. 가격도 로드셀(하중 센서) 기반의 기존 제품 대비 10분의 1 수준이다.
- 2022년 첫 출시 이후 제품이 어떻게 발전해왔나? 지속적인 개선이 이루어지고 있는 것 같은데
: 우리는 출시하고 끝나는 게 아니라 계속 진화시키고 있다. 처음 시장에 출시한 것은 2022년이다. 그때는 배터리로 작동하는 제품이었는데, 배터리 수명이 약 3년이었다. 그런데 고객들로부터 더 편리하게 해달라는 요청을 받았다.
설치 농가에는 6개월에 한 번씩 올라가서 청소도 해주고 TV 리모컨 배터리 갈듯이 배터리도 갈아주면 된다고 했는데, 그조차도 어려워했다. 이런 고객의 목소리를 듣고 아예 한 번 설치하면 신경 쓸 필요가 없어야 된다고 생각했다.
그래서 2024년 7월에 태양광 충전 방식의 제품을 출시했다. 태양광 제품에는 와이퍼 기능도 추가했다. 센서 위에 먼지가 쌓이는 문제를 자동으로 해결하는 것이다. 사료빈 뚜껑의 개폐를 감지하는 센서도 추가했다. 통신 방식도 계속 개선했다. 처음에는 저전력 통신 기술의 일종인 로라(LoRa) 방식을 검토했는데, 이는 중계기가 필요하거나 선을 따야 했다. 그래서 개발 단계에서 폐기하고 LTE 방식으로 바꿨다. LTE는 배터리를 많이 쓰지만, 24시간 계속 작동하는 게 아니라 사료빈별로 적합한 주기별로만 측정해서 배터리 소모를 최소화했다.
- 고객의 의견을 제품에 반영하는 과정을 좀더 자세히 설명해달라
: 우리 팀은 모두 축산업에 몸담은 경험이 있다. 부모님에게 축산업의 문제점을 듣고 이를 해결하려 합류한 멤버도 있다. 현장을 아니까 진짜 필요한 것이 무엇인지 안다. 그리고 고객의 피드백을 적극적으로 수용한다.
예를 들어 와이퍼 기능 같은 것도 고객이 “먼지가 계속 쌓여서 6개월마다 청소하러 올라가기 힘들다”고 하니까 자동으로 닦아내는 기능을 만든 것이다. 뚜껑 개폐 센서도 “뚜껑이 열려있는지 확인하고 싶다”는 요청에서 나왔다.
기술을 위한 기술이 아니라 현장의 문제를 해결하기 위한 기술 개발을 하고 있다. 그래서 계속 새로운 아이디어가 나온다.
- 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 기능도 중요할 것 같다. 웹과 앱을 통해 어떤 기능들을 제공하나?
: 소프트웨어도 지속적으로 개선하고 있다. 고객들은 웹과 모바일 앱을 통해 사료 잔량, 예상 무게, 내부 온습도, 입고 횟수와 소모 주기 등을 확인할 수 있다.
특히 사료 보충 작업 중에 뚜껑을 제대로 닫지 않거나 바람 때문에 뚜껑이 열릴 때가 있는데, 이런 것도 실시간으로 알려준다. 이런 기능들은 모두 고객의 요구에 따라 계속 추가하고 있다.
사료가 아직 차 있는데 또 넣는 경우도 있다. 그러면 선입선출이 안 되어 사료가 굳기도 한다. 이런 현실적인 문제들을 하나씩 해결해나가고 있다. 현재 수백 개 이상의 사료빈을 우리 솔루션으로 관리하는 고객도 있다.
- 주요 고객층은 어떻게 구성되어 있나? 농가와 사료 공급업체 양쪽을 대상으로 하는 것 같은데
: 사료 회사와 농가 둘 다 고객이다. 사료 공급 업체에서 자기들의 고객인 각 농가에 설치하는 경우가 많다. 이전에는 사료 공급 업체에서 아침마다 농가에 연락해서 사료의 잔량을 문의해야 했다. “얼마큼 비었나요?”라고 묻는 것이 대리점에서 아침에 출근하면 하는 일이었다. 하지만 마이피드 도입 이후에는 그럴 필요가 없어졌다. 농가 입장에서도 편리하고 사료 공급 업체 입장에서도 편리한 ‘윈윈’이다.
- 계속 진화하는 기업이라는 인상을 받는다. 앞으로 어떤 새로운 기능을 개발할 예정인가?
: 우리는 멈추지 않는다. 3분기에는 이미지 센서를 탑재한 제품을 출시할 예정이다. 사료빈 내부를 사진으로 볼 수 있게 되어 변질 여부나 적재 상태도 확인할 수 있다. 중기부 R&D 과제로도 진행하고 있다.
또한 스마트 사료빈이라는 완전히 새로운 콘텐츠도 준비하고 있다. 기존 사료빈은 저장 기능만 있었는데, 우리 디바이스와 일체화된 스마트 사료빈은 저장 기능에 더해 측정 관리 기능까지 갖게 된다. 현재 국내 유력 사료빈 제조사들과 협업 계약을 진행 중이며, 올해 3~4분기에 실제 제품을 볼 수 있을 것이다.
제품을 한 번 만들어놓고 그대로 파는 것이 아니라, 계속 업그레이드하고 새로운 버전을 내놓는 것이 우리의 철학이다. 기술은 계속 발전하고 고객의 요구도 계속 변하기 때문에 우리도 계속 진화해야 한다.
- 한국농업기술진흥원의 지원 프로그램을 이용하고 있다고 들었다. 얼마나 도움이 되었나?
: 한국농업기술진흥원이 농업기술실용화재단이었던 시절부터 많은 도움을 받았다. 농식품 벤처 육성 사업에 참여해서 시제품을 만드는 데 도움을 받았고, 덕분에 안정적으로 시장에 진입할 수 있었다.
현재는 농식품 벤처 육성 사업 중 첨단기술 지원을 받고 있는데, 시제품 개발 지원, 홍보 마케팅 지원, 신규 고용 창출 지원 등 다양한 분야에서 도움을 받고 있다. 또한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램을 통해 국내를 넘어 글로벌 진출까지 지원받고 있다.
특히 1차 산업 분야에서 창업하려는 분들에게는 적극 추천하고 싶다. 익산 지역 축산과와의 연계 등 네트워크 형성에도 큰 도움이 되고 있다.
- 해외 진출도 시작했다고 들었다. 현재 상황과 글로벌 시장에서의 반응은 어떤가?
: 2024년에 말레이시아에 제품을 수출하는 등 해외 진출을 본격화하고 있다. 한국농업기술진흥원에서도 이 성과를 더욱 확대할 수 있도록 현지 액셀러레이터와의 연계 등을 통해 지원하고 있다. 해외에서도 적극적으로 제안들이 들어오고 있어서 파트너를 확보하고 있는 단계다.
- 마지막으로 향후 계획과 포부를 들려달라. 축산업계에 어떤 변화를 만들고 싶나?
: 스마트 사료빈 개발을 통해 초기 성과를 확대해서 국내 축산 종사자들의 업무 프로세스 개선을 적극 지원하고 싶다. 비록 1차 산업이지만, 아니 1차 산업이기 때문에 더욱더 이런 기술과 정보가 필요하다고 생각한다.
우리가 나서서 모든 것을 바꾸겠다는 건 아니다. 축산 종사자들이 업무를 할 때 프로세스를 개선하는 데 우리가 지원 역할을 하겠다는 것이다. 그들은 그들의 스타일이 있는데 우리는 이를 지원하는 거다.
무엇보다 우리는 계속 진화하는 회사가 되고 싶다. 한 번 만든 제품에 안주하지 않고 끊임없이 개선하고 새로운 기술을 도입해서 고객에게 더 나은 가치를 제공하는 것이 우리의 존재 이유다. 앞으로도 지속적인 기술 개발과 제품 개선을 통해 축산업 종사자들의 든든한 파트너가 되겠다.
