치매, 암, 자가면역질환, 심혈관질환… 피 한방울로 다 진단한다

떠오르는 ‘혈액 기반 바이오마커’
美 알츠하이머협회, 임상 권고
‘1조분의 1g’ 극소량 단백질 감지… 고가 촬영 없이 분자 수준 진단
심혈관-자가면역질환에도 활용… 증상 없을 때 20여 종 암 식별도
피 한 방울로 치매부터 암, 자가면역질환, 심혈관질환까지 조기 진단할 수 있는 시대가 눈앞에 다가왔다. 미국 알츠하이머협회가 알츠하이머 치매 혈액검사를 실제 임상에서 사용할 수 있도록 권고한 가이드라인을 지난달 말 제정하면서 값비싼 의료 영상 촬영이나 신체에 상처를 가하는 침습적 검사 없이 질병 신호를 포착할 수 있는 ‘바이오마커 혈액검사’ 기술이 임상 현장에 본격 도입될 것으로 전망된다. 혈액검사가 알츠하이머 같은 신경계 질환을 넘어 암, 자가면역질환, 심혈관질환 등으로 빠르게 확장되며 정밀의료의 핵심 도구로 떠오를 것으로 전망된다.
● AI와 분자 진단 발전의 ‘콜라보’
11일 관계기관에 따르면 미국 알츠하이머협회는 지난달 29일 국제학술지 ‘알츠하이머병과 치매’에 혈액 기반 바이오마커가 알츠하이머 진단에 유용하다며 임상적 사용 권고안을 발표했다. 실제 의료 현장에서 활용하는 가이드라인을 공개한 것이다. 혈액검사가 임상에 도입되기 위한 민감도와 특이도 기준을 함께 제시해 향후 임상 적용에 참고 기준이 될 것으로 보인다.
혈액검사는 정맥에서 소량의 혈액을 채취해 건강 상태나 질병 유무를 확인하는 기본적인 검사다. 과거에는 혈구 수치나 효소 농도처럼 비교적 큰 변화를 중심으로 분석했다면 최근에는 단백질의 미세한 농도 변화나 세포 밖으로 나온 DNA 조각까지 정밀하게 측정해 질병을 더 일찍 찾아낼 수 있게 됐다.
혈액검사 기술이 빠르게 발전한 것은 분자 수준의 진단 기술, 정밀한 분석 장비, 더 작고 정교해진 센서, 그리고 인공지능(AI) 분석 기법이 함께 발전했기 때문이다. 알츠하이머의 경우 미국식품의약국(FDA) 승인을 받은 일본 후지레비오의 혈액검사 ‘루미펄스(Lumipulse)’는 알츠하이머와 연관된 극소량의 표적 단백질 ‘아밀로이드 베타’와 ‘타우’를 정밀하게 측정해 병을 조기 진단할 수 있다. 표적 단백질만 선택적으로 인식하며 정밀한 신호 증폭 기술을 통해 피코그램(1조분의 1g) 단위의 농도도 감지할 수 있다. 양전자방출단층촬영(PET) 검사와 90% 이상 일치하는 결과를 보여 영상 없이도 알츠하이머 유발 단백질 축적 여부를 판단할 수 있다.
● 암·심혈관질환까지 영역 확장
혈액검사는 암과 심혈관질환 등 다양한 중증 질환으로 영역을 넓히고 있다. 독일 괴팅겐대 연구팀은 지난해 파킨슨병에서 혈액 속 단백질 8종과 메신저리보핵산(mRNA) 바이오마커를 AI와 결합해 발병 7년 전 예측이 가능하다는 사실을 확인하고 연구 결과를 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’에 공개해 학계의 주목을 받았다.
암 진단에서도 혈액검사가 존재감을 키우고 있다. 기존에는 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등 영상에 이어 조직검사가 암 진단에 쓰였다. 최근에는 혈액검사를 통해 혈액 속에서 암세포가 배출한 DNA 조각(ctDNA)이나 엑소좀을 분석해 여러 종류의 암을 초기 단계에 구별해낼 수 있다.
미국 액체생검 전문업체 그레일은 증상 발현 3년 전부터 20여 종의 암을 식별할 수 있는 기술을 올해 공개했다. 국내에서도 고려대 연구팀이 주요 6대 암을 97%의 정확도로 진단하는 혈액검사 기술을 내놨다.
자가면역질환 진단에서도 혈액검사가 활용된다. 전신홍반루푸스(SLE)는 항핵항체(ANA)를, 류머티즘관절염은 류머티즘인자(RF)를 식별해 조기 진단이 가능하다. 증상이 다양하고 진단까지 시간이 소요되는 자가면역질환 특성상 혈액검사는 환자 접근성을 높이고 치료 시기를 앞당길 수 있다.
심혈관질환 분야도 혈액검사 기술 개발이 진행 중이다. 한국전자통신연구원(ETRI)은 미량의 혈액으로 심혈관 이상 신호를 포착하는 ‘바이오마커 자동 분석 기술’을 개발하고 있다. 급성 심근경색과 같은 치명적 증상을 15분 내에 예측할 수 있는 기술로 현장진단(POCT) 적용 가능성도 제시된다.
전문가들은 혈액검사가 단순한 보조 수단이 아니라 정밀진단의 핵심 축으로 자리 잡을 것으로 보고 있다. 특히 AI 기반 분석 기술과 유전체 정보의 결합은 개인 맞춤형 조기 진단과 진단·치료 연계의 실현을 앞당길 것으로 기대된다.
산업 현장에서도 기술 흐름에 발맞춘 상용화 움직임이 활발하다. 울산과학기술원(UNIST)은 폐암 유전자 돌연변이를 극소량의 혈액으로 탐지하는 ‘EV-CLIP’ 기술을 개발해 병원용 키트 상용화를 추진 중이다. 기초과학연구원(IBS)은 암·감염병 조기 진단용 나노센서를 개발해 피 한 방울로 다양한 질환을 감지할 수 있는 센서 플랫폼을 제시했다.
혈액 기반 진단 시장은 꾸준한 성장세가 기대된다. 글로벌 시장조사기관 ‘퓨처마켓인사이트’의 지난달 보고서에 따르면 혈액 진단기기 시장은 2035년까지 약 44억 달러(약 6조1133억 원) 규모로 확대될 것으로 전망된다.
바이오마커(Biomarker)
바이오마커는 특정 질병의 유무나 진행 상태를 나타내는 생물학적 지표를 뜻한다. 혈액이나 조직 등에서 확인할 수 있으며 질병의 조기 진단이나 치료 반응 예측에 활용된다.
