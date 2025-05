우울·무감동·불안 노인, 치매위험 더 커진다…‘최대 1.4배’

전북대병원 박종일 교수, 연구결과 국제학술지 게재

ⓒ뉴시스

박 교수팀은 이번 연구를 통해 인지저하를 가진 노인에서 우울, 불안, 무감동 등의 정신행동증상이 동반될 경우 인지기능이 더욱 빠르게 저하되고 알츠하이머 치매로의 진행 위험이 높다는 사실을 확인했다.박 교수팀의 연구 논문 ‘정신행동증상의 실증적 유형 분류 및 경도인지장애와 알츠하이머병 환자군에서의 유형별 진단 전환과 인지 저하와의 연관성’(Empirical Classification of Neuropsychiatric Symptoms and Association of Classes With Diagnostic Progression and Cognitive Decline in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer‘s Disease Populations)은 정신의학 및 뇌과학 분야의 선도적인 연구 성과들을 다수 게재해 생물학적 정신의학 분야에서 가장 영향력 있는 세계적인 국제 학술지 Biological Psychiatry(IF 9.6) 6월호에 실린다.분석 결과 ▲정신행동증상이 거의 없는 ’무증상군‘(51.7%) ▲우울·불안·무감동 등이 중심인 ’무감동·정서증상군‘(39.8%) ▲다양한 정신행동증상이 복합적으로 나타나는 ’복합증상군‘(8.5%) 등 세그룹으로 나뉘어졌다.이 중 ’무감동·정서증상군‘은 전체 환자의 약 40%를 차지했다. 특히 이 집단은 기억력 저하 속도가 가장 빨랐고 경도인지장애 환자에서 치매로의 진행 위험이 무증상군보다 약 1.4배 높은 것으로 나타나 임상적으로 큰 의미를 갖는 것으로 나타났다.

박 교수는 “이번 연구는 정신행동증상이 단순한 동반 증상이 아니라 치매로의 진행을 예측할 수 있는 중요한 신호임을 보여준다”며 “특히 우울, 무감동, 불안 등의 증상이 동반된 경우 치매로의 진행 위험이 높으므로 이를 조기에 발견하고 개입하는 것이 중요하다”고 강조했다.[전주=뉴시스]