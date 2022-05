변신·진화하는 차세대 액션 캠, 인스타360 원 RS(One RS)

인스타360 원 RS 트윈 에디션

인스타360 원 RS 트윈 에디션의 구성품

인스타360 원 RS의 본체 뒤 모니터

인스타360 원 RS의 조작계와 단자

인스타360 원 RS의 렌즈 모듈들

인스타360 원 RS 4K 부스트 렌즈

인스타360 원 RS 트윈 에디션의 마운트 브라켓

인스타360 앱

인스타360 원 RS에 불릿타임 액세서리를 장착한 모습

인스타360 원 RS 예제 사진

인스타360 원 RS 4K 카메라. 1/2인치 센서로 화질이 우수하고 플로우스테이트 기술로 흔들림을 줄인다.

인스타360 원 RS 수중 사진

인스타360 원 RS 4K 카메라. 5m 방수를 지원해 얕은 물 속에서도 동영상이나 사진을 담는다.

인스타360 앱 화면

인스타360 앱과 카메라를 연결하는 화면

인스타360 앱 숏 랩 화면

인스타360 앱 숏 랩이 제공하는 동영상 가이드. 그대로 따라하면 동영상에 재미있는 효과를 넣을 수 있다.

인스타360 원 RS 5.7K 360도 카메라로 360도 동영상을 찍은 후, 인스타360 앱의 ‘스토리‘를 적용하면 다양한 효과를 넣을 수 있다.

인스타360 원 RS 5.7K 360도 카메라로 360도 동영상을 찍은 후, 인스타360 앱의 ‘스토리‘를 적용하면 다양한 효과를 넣을 수 있다.

인스타360 원 RS 트윈 에디션

인스타360 원 RS 트윈 에디션 예제 사진

광학 기기 제조사 ‘Insta360(인스타360)’은 360도 카메라 시장에 파란을 일으켰다. 이들이 개발한 360도 카메라는 다루기 쉽고 화질이 우수했다. 고유의 흔들림 보정 기능 플로우스테이트를 개발해서 360도 카메라의 약점인 동영상 흔들림을 보완했고, 다양한 특수 효과를 원 터치 조작만으로 가능케 하는 전용 앱을 제공해 누구나 손쉽게 360도 동영상을 활용하도록 이끌었다.인스타360은 이 노하우로 세계 최초의 모듈형 액션 캠인 ‘원 R(Insta360 One R)’을 개발했다. 코어와 배터리, 렌즈를 각각 분리형 모듈로 구성한 제품이다. 렌즈를 바꾸면 인스타360 원 R은 액션 캠으로, 고화질 휴대용 카메라로, 360도 카메라로 변신한다.신제품 ‘인스타360 원 RS(Insta360 One RS)’는 인스타360 원 R의 뒤를 잇는, 성능 강화 제품이다. 가장 많이 쓰는 일반 렌즈와 코어의 기계 성능은 물론, 플로우스테이트를 포함한 소프트웨어 완성도를 높였다. 마운트 어댑터도 더 쓰기 쉽고 편리하게 개량했다.인스타360 원 RS의 생김새는 다른 액션 캠과 다르지 않다. 이 제품은 렌즈 등 구성품에 따라 키트로 판매된다. 리뷰할 때 쓴 인스타360 원 RS 트윈 에디션의 구성품은 코어와 배터리, 4K 부스트 렌즈와 5.7K 360도 렌즈(렌즈 보호용 고무 캡 포함), USB-C 케이블과 설명서, 클리닝 천과 마운트 어댑터 등이다.본체 뒤 소형 터치스크린 모니터는 촬영 중 화면과 다시보기, 메뉴 호출, 기능 변경을 맡는다. 화면을 드래그(터치 후 손가락을 미는 동작)하는 방향에 따라 ▲아래에서 위로 : 다시보기 ▲위에서 아래로 : 코어 기능 설정 메뉴 호출 ▲왼쪽에서 오른쪽으로 : 사진, 동영상 등 촬영 메뉴 호출 ▲오른쪽에서 왼쪽으로 : 감도, 셔터 속도 등 촬영 설정 메뉴 호출을 각각 담당한다.인스타360 원 RS의 조작계는 간결하다. 본체 위 붉은 원이 그려진 버튼은 전원을 켜면서 바로 영상을 찍을 때 쓴다. 그 옆에 전원 버튼이 배치된다. 본체 옆에는 충전, 데이터 전송을 겸하는 USB-C 단자와 마이크로SD 메모리 카드 슬롯이 있다. 단자와 슬롯은 방수 커버로 보호된다.인스타360 원 RS의 가장 큰 특징이자 장점은 ‘모듈형 설계’다. 본체는 ‘코어’와 ‘렌즈’, ‘배터리’ 등 세 종류의 모듈을 조합해 만든다. 렌즈를 바꾸면 인스타360 원 RS의 성능과 용도가 사뭇 달라진다.인스타360 원 RS의 코어의 성능은 이전 모델인 인스타360 원 R보다 우수하다. 흔들림 보정 기능 플로우스테이트의 성능이 좋아졌고, 마이크가 추가돼 소리를 더 잘 모아 녹음한다. 바람 소리를 줄이는 기능도 더했다. 무선 통신(Wi-Fi)의 속도와 안정성도 좋아졌고 영상 촬영 중 2.7배 디지털 줌도 지원한다.렌즈는 ▲4K 부스트 렌즈 ▲5.7K 360도 렌즈 ▲5.3K 1인치 광각 렌즈 세 개다. 4K 부스트 렌즈는 1/2인치 4,800만 화소 이미지 센서와 16mm F2.4 렌즈 조합으로 8,000 x 6,000 해상도 사진과 6,016 x 2,560 6K 25p 영상을 담는다. 5.7K 360도 렌즈는 7.2mm F2 렌즈로 앞뒤를 촬영해 5,760 x 2,880 5.7K 360도 전방위 영상과 사진(6,080 x 3,040)영상을 찍는다. 5.3K 1인치 광각 렌즈는 1형 1,880만 화소 이미지 센서와 14.4mm F3.2 라이카 렌즈 조합으로 5,312 x 3,552 해상도 사진과 5,472 x 2,328 5.3K 동영상을 담는다.배터리 모듈의 용량은 1190mAh에서 1445mAh로 늘었다. 잠금 레버가 있어 사용 중 배터리 모듈이 분리되는 것을 막는다. 배터리를 65분 완전 충전하면 렌즈에 따라 75분~84분까지 동영상을 찍는다. 이렇게 조합한 인스타360 원 RS는 5m 방수 기능을 지원한다.기본 구성품인 ‘마운트 브라켓’의 성능과 편의도 좋아졌다. 본체 옆면만 열어서 인스타360 원 RS를 장착하는 방식으로 더 쉽고 간편하다. 방열판도 추가돼 오랜 시간 사용할 때 본체의 과열을 줄이며, 마이크에도 폼 커버가 씌워져 잡음이 녹음되는 것을 막는다.인스타360 원 RS를 쓰려면 전용 스마트폰 앱 Insta360을 꼭 설치하는 것이 좋다. 제품을 단독 사용할 수 있지만, 전용 스마트폰 앱과 함께 쓰면 활용 범위가 크게 늘어나고 다양한 특수 촬영 기능을 활용 가능하다.전용 액세서리 인비저블 셀피 스틱도 함께 쓸 것을 권한다. 인스타360 원 RS로 360도 촬영을 할 때 필수다. 360도 촬영 시, 인스타360 원 RS는 자동으로 인비저블 셀피 스틱을 사진이나 동영상에서 자연스레 지워준다. 불릿타임 액세서리는 인비저블 셀피 스틱에 삼각대 겸 회전 장비를 더한 구조다. 불릿타임 특수 촬영(피사체 주변을 360도로 회전하며 촬영하는 기법)에 필요하다.인스타360 원 RS에 4K 부스트 렌즈를 장착하면 넓은 시야를 담는 액션 캠이 된다. 일반 액션 캠의 그것보다 크기가 큰 1/2인치 4,800만 화소 대형 이미지 센서를 장착한 덕분에 화질이 우수하다. 플로우스테이트도 전 모델보다 강력해 걸을 때는 물론, 계단을 오르내리거나 뛸 때에도 흔들림이 동영상에 반영되지 않는다.5m 방수 기능 덕분에 물 속에서도 동영상이나 사진을 찍을 수 있다. 인스타360 앱과 연결해 무선 원격 촬영하거나 셀프 타이머를 쓰면 된다.5.7K 360도 동영상을 찍을 때에도 플로우스테이트는 큰 위력을 발휘한다. 시야의 경계면도 부드럽게, 자연스레 자동 합성한다. 찍은 5.7K 360도 동영상에는 인스타360 앱에 있는 여러 특수 촬영 기능을 적용 가능하다.인스타360 원 RS의 전원을 켜고, 인스타360 앱이 설치된 스마트 기기의 Wi-Fi와 블루투스를 켜면 연결 화면이 나온다. 한 번 연결하면 다음에는 두 기기의 전원을 켜면 자동 연결된다. 연결 속도도 빠르다.연결 후에는 스마트 기기를 인스타360 원 RS의 모니터로 쓸 수 있다. 찍은 사진이나 동영상을 다시보기하는 것도 된다. 인스타360 앱의 가장 큰 장점은 다양한 ‘스토리’의 ‘숏 랩’ 기능이다.숏 랩은 360도 동영상의 시점과 속도를 조절해 다양한 효과를 넣는 기능이다. 종류는 28종에 달한다. 숏 랩에 들어가면 종류별 효과를 알기 쉽게 동영상으로 보여준다. 사용자는 이 동영상을 보고 원하는 숏 랩을 360도 동영상에 적용 가능하다.숏 랩을 쓰면 하늘을 나는 드론의 시야를 재현하거나, 점프 후 주변 시야를 한 바퀴 돌아보는 등의 효과를 손쉽게 넣는다. 음악도 자동으로 넣어준다. 화면 안에 사용자의 분신을 만드는 것도, 스톱 모션으로 독특한 영화 느낌을 내는 것도 쉽다. 360도 동영상의 왜곡을 활용한 재미있는 효과도 있다.5.7K 360도 카메라로 일단 360도 동영상을 찍어두면, 숏 랩에 있는 거의 모든 효과를 넣을 수 있다. 단, 일부 숏 랩은 카메라를 위로 던졌다 받거나, 촬영자의 위가 아닌 옆으로 찍어야 하는 등 촬영 방법이 다르다. 숏 랩 동영상은 대부분 인스타360 앱이 자동으로 만들어 주지만, 일부 숏 랩은 사용자가 범위나 각도를 지정해야 한다. 동영상을 보고 따라하면 되니 어렵지는 않다. 물론, 일반 360도 동영상으로 만들어 시야를 자유자재로 바꾸면서 감상하는 것도 된다.인스타360 앱으로 숏 랩을 만들면 화면 오른쪽 아래 워터마크가 생긴다. 숏 랩 변환 시간은 동영상의 길이, 숏 랩에 따라 조금씩 다르다. 보통 1분 남짓의 5.7K 360도 동영상을 변환하는 데 3분 가량 걸린다. 변환 후에는 사용자의 스마트 기기에 동영상으로 저장하고 SNS나 메신저로 공유하는 것도 된다.인스타360 원 RS는 화질, 기계 성능과 촬영 편의 기능 등 기본기가 튼튼한 카메라다. 렌즈를 바꾸면 활용 범위는 더욱 넓어진다. 이 제품은 ▲일반 카메라 ▲UHD 동영상 카메라 ▲웹 캠 ▲360도 카메라 ▲방수 카메라 ▲스냅 카메라 등 다양한 용도로 쓰인다. 여기에 인스타360 앱의 클립 기능을 쓰면 360도 동영상으로 갖가지 재미있고 기발한 콘텐츠를 만들 수 있다.기능과 재주가 많은 제품이기에, 성능 하나하나만 보면 기존 액션 캠보다 불리한 점도 있다. 사용 중 떨어뜨리면 모듈이 분리되며 영상 녹화가 끊기고 고장이 날 수 있다. 5m 방수 깊이는 일반 용도에 쓰기에는 충분하지만, 본격 수중 촬영을 즐기기에는 어렵다.인스타360 앱의 클립 기능은 기발하고 편리하지만, 대용량 데이터를 다루는 탓에 시간이 오래 걸리고 배터리 소모량도 크다. 그리고 이 제품을 제대로 사용하려면 반드시 인비저블 셀피 스틱을 사는 것이 좋다. 그러면 일반 액션 캠보다 가격 부담이 다소 커진다.인스타360 원 RS는 4월 발표 직후 판매 중이다. 가격은 구성품에 따라 다르다. ▲인스타360 원 RS 4K 광각 에디션 38만 9,000원(본체 + 배터리 + 4K 부스트 렌즈) ▲인스타360 원 RS 트윈 에디션 71만 9,000원(본체 + 배터리 + 4K 부스트 렌즈 + 5.7K 360도 렌즈) ▲인스타360 원 RS 1인치 에디션 71만 9,000원(본체 + 배터리 + 5.3K 1인치 광각 렌즈) ▲인스타360 원 RS 마스터 에디션 101만 9,600원(본체 + 배터리 +5.3K 1인치 광각 렌즈 + 5.7K 360도 렌즈)이다.동아닷컴 IT 전문 차주경 기자 racingcar@donga.com