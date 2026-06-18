다카이치 “자위대 호르무즈 파병, 헌법 저촉안돼”…기뢰제거 동참 시사

다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 중동산 원유의 핵심 수송로이며 이란 전쟁으로 인해 폐쇄됐던 호르무즈 해협에 자위대를 파병하는 건 일본 헌법에 저촉되지 않는다는 입장을 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전을 위한 양해각서(MOU)에 정식으로 서명한 만큼 향후 일본이 기뢰 제거 등을 위한 파병에 속도를 낼 수 있다는 관측이 나온다.
다카이치 총리는 17일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 주요 7개국(G7) 정상회의를 마치고 기자회견을 열었다. 그는 호르무즈 해협의 기뢰 제거 활동을 위한 자위대 파견에 대해 “현 시점에서 결정된 것은 아무것도 없다. 미국·이란 간의 합의와 그에 따른 실제 정세를 면밀히 지켜보겠다”고 했다. 그러면서도 “호르무즈 해협에서 선박의 자유롭고 안전한 항행을 확보하기 위해, 외교적 노력을 포함해 필요한 대응을 검토하겠다”며 “할 수 있는 일은 확실히 실행해 나가겠다”고 했다. 호르무즈 항행의 안전을 확보하기 위해 적극적인 역할에 나설 뜻을 분명히 한 것이다.
앞서 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 4개국 정상은 15일 ‘상선의 안전 확보와 기뢰 제거 활동’을 담은 공동성명을 발표했다. 다카이치 총리는 이 성명에 대해 “일본 헌법의 범위 내인 것으로 알고 있다”고 했다. 유럽 주요국이 기뢰 제거 작업에 나서는 것을 검토하는 상황에서 동참의 뜻을 밝히며 자위대의 파병이 일본의 헌법에 저촉되지 않는다는 입장을 명확히 한 것이다. 또 그는 “중동 지역 전체의 평화와 안정 실현을 위해, 향후 복구를 포함해 모든 외교적 노력을 거듭해 나가겠다”며 이란 재건 사업에도 적극 참여할 뜻을 밝혔다.
이런 가운데 일본 자위대의 지난해 채용 인원이 6년 만에 증가한 것으로 집계됐다고 아사히신문이 18일 전했다. 2025년도에 자위대원으로 채용된 인원은 1만1177명으로, 전년도보다 15%(1453명) 늘었다. 이는 6년 만에 증가세로 돌아선 것이며, 연간 채용인원이 1만 명을 넘은 것은 2022년 이후 처음이라고 아사히는 전했다. 특히 임기제 자위관이 되는 ‘자위관 후보생’이 4320명으로 전년도보다 34% 늘었다.
자위대는 지난 수년간 만성적인 인력난을 겪어왔다. 이로 인해, 자위대 정원은 24만7000여 명인데 현재 충원율은 88% 정도에 머물고 있다. 일본 방위성은 인력난 극복을 위해 자위대원의 처우와 근무 환경 개선을 추진하는 한편 여성 자위관 비율도 끌어올린다는 목표를 세웠다. 또 방위성은 전날 퇴직한 자위대원과 가족에 대한 지원 강화를 검토하는 위원회도 출범시키기로 했다.
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