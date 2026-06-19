모즈타바 “美와 직접 대화 승인했지만, 무리한 요구엔 굴복 안해”

모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 18일(현지 시간) 미국과의 종전 양해각서(MOU)를 조건부로 승인했다고 밝혔다. 또 향후 협상 과정에서 미국의 무리한 요구를 절대 수용하지 않겠다고 했다.
미국 온라인 매체 액시오스 등에 따르면 이날 하메네이는 텔레그램과 이란 국영 매체 등을 통해 대국민 서면 메시지를 공개했다. 하메네이는 전쟁 초기 부상을 입은 후 공개 석상에 모습을 드러낸 적이 없다. MOU 체결 관련 그의 직접적인 입장이 나온 것은 이번이 처음이다.
그는 이번 MOU 체결에 대해 “이란 협상단이 미국과 직접 대화를 진행할 수 있도록 승인했지만, 적의 견해를 수용한다는 의미는 아니다”고 강조했다.
이어 “원칙적으로는 서명에 반대했다”면서도 “이란 최고국가안보회의(SNSC) 의장인 마수드 페제시키안 이란 대통령이 이란 국민과 저항의 축의 권리를 수호하겠다는 약속을 했고, 이에 대한 책임을 명시적으로 수용했기 때문에 승인했다”고 밝혔다.
그러면서 “페제시키안 대통령을 비롯한 협상 지지자들이 미국 측이 무리한 요구를 해올 경우 굴복하지 않겠다고 약속했다”며 “이제부터 우리 국민과 당국은 앞서 명시된 합의 조건들이 제대로 이행되는지를 지켜볼 것”이라고 했다.
하메네이의 메시지에 대해 미국 국가안보연구소(INSS) 이란 프로그램 책임자인 라즈 짐트는 액시오스와의 인터뷰에서 “하메네이의 발언은 미국과의 지속적인 협상을 지지하는 것으로 해석될 수 있다”고 말했다.
짐트는 이어 “하메네이는 그의 아버지와 마찬가지로, 잠재적인 실패에 대한 책임을 대통령에게 전가할 수 있도록 어느 정도 정치적 독립성을 유지하려는 듯한 신중한 모습을 보인다”고 분석했다. 이에 대해 그는 하메네이가 협상이 이란에 유리한 합의로 이어지면 자신의 공으로 돌리고, 실패하면 그 책임을 페제시키안 대통령에게 전가할 수 있도록 한 것이라고 풀이했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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