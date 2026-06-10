“오후 5시 이후엔 안 먹어요”…하이힐 신고 춤추는 74세 女 건강 비결

중국의 70대 여성이 나이를 무색하게 하는 외모와 건강한 생활 습관, 당당한 삶의 태도로 온라인에서 화제를 모으고 있다.
7일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 상하이에 사는 74세 여성 잉쯔가 건강한 몸과 남다른 패션 감각을 선보이며 소셜미디어에서 인기를 얻고 있다고 소개했다.
잉쯔는 온라인에서 200만 명이 넘는 팔로워를 보유하고 있다. 하이힐을 신고 도심 거리에서 춤을 추거나 다양한 포즈를 취하는 영상을 공개하며 주목받았으며, 일부 영상은 조회수 1억 회 이상을 기록하기도 했다.
특히 누리꾼들의 관심을 끈 것은 70대의 나이에도 탄탄한 몸매와 활력을 유지하는 그의 생활 습관이다.
잉쯔는 매일 아침 한 시간씩 요가를 하고 오후 5시 이후에는 음식을 먹지 않는다고 밝혔다. 배가 70% 정도 찼다고 느껴지면 식사를 멈추고, 국물과 채소, 단백질, 탄수화물 순서로 음식을 먹는 것도 자신만의 식사 원칙으로 소개했다.
45세 아들을 둔 잉쯔는 출산 이후 2024년 골절상을 입기 전까지 병원을 거의 찾지 않았다고 한다. 골절상을 입은 뒤에도 보행기에 의존하지 않고 매일 밤 한 시간씩 걸으며 근력과 체력을 회복하기 위해 노력했다.
젊은 세대 못지않은 패션 감각도 주목받고 있다. 잉쯔는 70세가 된 뒤 평균 연령이 65세 이상인 패션 단체 ‘베이징 패션 할머니단’에 합류했다. 이후 거리 패션쇼와 라이브 방송 등에 참여했으며, 오랜 꿈이었던 상하이 디즈니랜드 패션쇼 무대에도 섰다.
잉쯔는 젊음을 유지하는 비결로 무엇보다 “자신만의 스타일을 고수하는 것”을 꼽았다. 그는 젊은 세대가 즐겨 입는 옷을 선택하고, 트렌디한 아이돌 패션부터 펑크 스타일까지 다양한 스타일에 거리낌 없이 도전한다.
잉쯔는 “나이는 장애물이 아니라 자산”이라며 “나이에 대한 고정관념을 깨고, 할머니들도 우아하고 개성 넘치는 삶을 살 수 있다는 점을 보여주고 싶다”고 말했다.
중국 누리꾼들은 “이렇게 사랑스러운 할머니는 처음 본다”, “역시 꾸준한 자기관리가 중요하다”, “어떤 노인들은 삶의 에너지로 가득하지만 일부 젊은이들은 오히려 활력이 없어 보인다. 나도 내 생활 방식을 돌아봐야겠다” 등의 반응을 보였다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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