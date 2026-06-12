송도 재활용센터서 사람 다리…국과수 “성별·연령 특정 불가”

인천 송도국제도시 한 생활자원회수센터에서 사람 다리가 발견된 가운데, 국립과학수사연구원(국과수)이 신원 파악이 어렵다는 구두소견을 경찰에 전달한 것으로 확인됐다. 경찰은 실종자 대조와 폐기물 유입 경로 추적을 병행하며 범죄 가능성을 포함한 수사를 이어가고 있다.
12일 채널A에 따르면, 최근 국과수는 인천 연수구 송도동 생활자원회수센터에서 수거된 인체 조직을 감정하고 “성별·연령을 특정하기 어렵다”는 취지의 구두소견을 경찰에 전달했다.
해당 신체 부위는 지난 10일 오후 2시 30분께 발견됐다. 당시 센터에서 재활용 쓰레기를 선별하던 직원이 선별대 위에서 인체 조직을 발견해 경찰에 신고했다.
발견된 조직은 피가 묻은 붕대에 감겨 있었으며, 경찰 조사 결과 발 크기는 약 210~220㎜인 것으로 확인됐다.
경찰은 이를 바탕으로 실종자 명단을 대조하는 한편, 인천 지역 일부 학교에 장기 결석 학생의 현황 파악을 요청한 상태다. 현재까지는 수사에 참고할 만한 특이 사항은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
● 재활용센터 출입 차량 34대 특정…유입 경로 추적
경찰은 범죄 연관성을 배제하지 않고 인체 조직이 생활자원회수센터로 유입된 경위를 집중 조사하고 있다.
해당 시설은 사전 등록된 차량만 출입할 수 있는 구조인 점에 주목해, 인천 연수구와 중구 일대에서 폐기물을 수거해 센터로 들어온 차량 34대를 특정해 조사 중이다.
수사팀은 이들 차량의 운행 기록과 폐쇄회로(CC)TV 영상, 폐기물 수거 지역 등을 종합적으로 분석해 인체 조직의 정확한 이동 경로와 사건 경위를 확인할 방침이다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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