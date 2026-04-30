트럼프 총격범, 범행 전 ‘호텔 셀카’ 공개…계획 범죄 정황도

미국 법원이 도널드 트럼프 대통령 암살 미수 사건 피의자의 범행 직전 사진을 공개했다. 검찰은 피의자 수주 전부터 동선을 추적하며 범행을 준비해 왔다며 무기한 구속 수사를 요청했다.
29일(현지시간) AP통신에 따르면, 미 법무부는 트럼프 대통령 암살 미수 혐의 등으로 기소된 콜 앨런(31)에 대해 무기한 구금을 요청하는 20페이지 분량의 신청서를 연방 법원에 제출했다.
해당 자료에는 범행 직전 호텔방에서 촬영된 사진이 증거로 포함됐다.
공개된 사진에서 앨런은 검은색 셔츠에 빨간 넥타이를 매고 거울을 보며 미소를 짓고 있다. 어깨에는 탄약 가방과 총집을 착용했으며, 허리에는 칼집이 차고 있었다. 사진에는 펜치와 와이어 커터 등 공구도 함께 포착됐다.
● “범행 수주 전부터 치밀하게 계획”
사전에 치밀하게 계획된 범행 정황도 확인됐다. 앨런은 범행 수주 전인 4월 6일 만찬 일정에 맞춰 힐튼 호텔 숙박을 예약했고, 이후 차량 공유 서비스와 열차를 이용해 워싱턴까지 이동했다. 도착 후에는 대중교통 카드를 구매해 이동하는 등 행적을 남기지 않으려는 듯한 치밀함을 보였다.
검찰은 피의자가 사건 이전부터 트럼프 대통령의 이동 경로를 조사해 왔으며, 사건 당일에도 뉴스와 생중계를 반복 시청하며 동선을 확인한 것으로 보고 있다.
범행 개시 시각인 오후 8시 30분에는 ‘사과와 설명(Apology and Explanation)’이라는 제목의 파일이 첨부된 예약 이메일을 발송하기도 했다. 이 파일에는 범행 동기와 표적에 대한 설명이 담겨 있다.
● 유죄 확정 시 최고 ‘종신형’ 가능성
찰스 존스 연방 검사는 서면을 통해 “피고인이 재판 전까지 석방될 경우 지역 사회에 매우 심각한 위험을 초래할 수 있다”고 강조했다.
이번 사건으로 비밀경호국 요원 한 명이 가슴에 총상을 입었으나 방탄조끼 덕분에 생명을 건진 것으로 알려졌다.
현재 앨런은 암살 미수, 중범죄 의도 무기 운반, 총기 사용 등 혐의를 받고 있으며, 유죄가 확정될 경우 최고 종신형에 처해질 수 있다. 구금 여부를 결정하는 심리는 30일 열릴 예정이다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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