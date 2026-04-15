겁에 질린 여성 옆에서 ‘히죽’…이스라엘 점령지 사진 파장

겁에 질린 팔레스타인 여성과 이를 기괴한 표정으로 웃으며 촬영하는 이스라엘 군인의 모습이 담긴 사진이 논란이 되고 있다. 이탈리아의 한 시사주간지가 표지로 공개한 사진이다. 이스라엘 등에서 분개하며 “조작된 이미지”라고 비판했지만, 실제 사진작가가 찍은 진짜 사진으로 확인됐다.
이탈리아 시사주간지 ‘레스프레소’(L’Espresso)는 최신 호에 이 사진을 표지로 내걸고 이스라엘이 점령 중인 요르단강 서안지구 상황을 집중 조명했다고 X(엑스·옛 트위터)에서 밝혔다.
표지 하단에는 “정착민에 가담한 군인들과 함께 이뤄지는 서안지구 병합, 가자지구는 초토화됐다. 레바논으로의 진격. 시리아 국경 침범. 이란과의 전쟁. 민족 청소와 학살. 이렇게 시오니즘 우파는 ‘대이스라엘’을 형성해 가고 있다”는 문구가 적혔다.
‘레스프레소’는 “이 사진은 ‘이스라엘이 대이스라엘’의 꿈을 실현하기 위해 점령을 시도하는 땅에서 태어났다는 이유만으로 일상적인 가혹행위를 겪는 사람들의 현실을 보여준다”고 설명했다. 사진에는 군복을 입은 남성이 휴대전화를 들고 여성을 조롱하듯 웃는 장면이 담겼다. 여성은 겁에 질린 표정이다.
이탈리아 주재 이스라엘 대사관의 조너선 펠레드 대사는 해당 표지에 대해 “강력히 규탄한다”며 이 사진이 “현실을 조작적으로 사용해 고정관념과 적대감을 부추긴다”고 반발했다. 사진이 인공지능(AI)으로 만들어진 것이라는 의혹이 제기되기도 했다.
그러나 레스프레소는 “AI로 만들어진 것이 아니라 실제로 촬영된 장면”이라며 이 사진을 사진작가 피에트로 마스투르조가 촬영했다고 밝혔다.
마스투르조도 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 작년 10월 이 사진을 찍은 사실을 알리며 “올리브 수확 초기 서안지구에 거주하는 팔레스타인 민간인들은 일부 정착민들로부터 폭력과 학대를 반복적으로 겪었다”며 “사진 속 군인 역시 무장한 상태였으며, 얼굴을 가린 군인들과 함께 팔레스타인 주민들이 올리브를 수확하지 못하도록 막았다”고 설명했다. 사진을 찍은 찍은 지역은 이스라엘이 점령 중인 요르단강 서안지구라고 설명했다.
이탈리아 주재 팔레스타인 대사 모나 아부아마라 대사는 사진 속 ‘마야아드’라는 이름의 여성과 직접 접촉했다며 “마야아드는 해당 사진이 촬영된 순간이 실제 위협 상황이었다고 확인했다”고 덧붙였다.
최근 이스라엘의 공습으로 이란과 비롯한 중동 사상자가 늘자 이스라엘을 향한 비판도 고조되고 있다. 이 와중에 이스라엘 군의 잔혹감을 보여주는 사진이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 이스라엘의 언론을 통해 공개돼 파장이 커질 조짐이다.
댓글 0