선수별 ‘3D 아바타’로 오프사이드 판독… 위치-자세까지 추적

북중미 월드컵에 숨겨진 과학
사상 첫 4개 패널로 공인구 제작… 비행 안정성 업, ‘UFO 궤적’ 줄여
출전 선수 전신 스캔해 3D 재구성
시야 가려진 상황서도 정밀 추적… 경기장 드론 접근 등 실시간 감시
이달 11일 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에선 최첨단 과학기술이 선보인다. 공인구의 공기역학 설계, 경기장 잔디, 인공지능(AI) 기반 반자동 오프사이드 판정, 드론 탐지 시스템까지 과학기술이 경기 운영 전반에 깊숙이 개입한다.
● 역대 최초 4개 패널만으로 만든 공인구
먼저 축구공에 큰 변화가 생겼다. 이번 월드컵 공인구의 이름은 ‘트리온다(Trionda)’다. 지난해 10월 FIFA와 아디다스가 공개한 트리온다는 월드컵 역사상 최초로 4개 패널만으로 제작했다. 2014년 ‘브라주카’, 2018년 ‘텔스타18’은 6개, 2022년 ‘알 리흘리’는 20개의 패널로 제작됐다.
공 표면을 이루는 조각인 패널이 줄면 총이음매 길이가 감소해 공 표면이 매끄러워진다. 공기역학적으로 공 표면이 너무 매끄러우면 공이 느리게 날아가고 불규칙적인 방향으로 튄다. 8개 패널로 만들어진 2010 월드컵 공인구 ‘자블라니’가 대표적이다. 당시 자블라니는 어디로 튈지 몰라 골키퍼들의 분노를 일으키기도 했다.
트리온다는 대신 강제로 표면을 거칠게 만들었다. 패널 개수를 줄인 대신 각 패널에 깊은 홈 3줄과 미세 요철을 넣어 비행 안정성을 높였다.
새로운 설계가 공의 성능을 실제로 높였는지 분석한 연구 결과도 최근 공개됐다. 존 에릭 고프 미국 퓨젯사운드대 객원교수팀은 인공바람으로 공기 저항을 측정하는 ‘풍동 실험’으로 트리온다의 공기역학 특성을 2010∼2022 월드컵 공인구와 비교했다. 그 결과 트리온다가 이전 공인구들보다 비행 안정성이 높으며, 불규칙 궤적이 줄어들 확률이 높은 것으로 확인됐다.
다만 고속 구간에서 공기 저항이 컸다. 연구팀은 “강하게 찬 롱볼이 예상보다 몇 m 짧게 떨어질 수 있다”며 “이번 실험은 무회전 상태의 분석 결과로 실제 경기에서의 스핀·습도·기온 등 외부 변수를 고려한 추가 연구가 필요하다”고 설명했다. 연구 결과는 국제학술지 ‘어플라이드 사이언스’에 3월 공개했다.
트리온다 내부에는 ‘커넥티드 볼’ 기술도 적용됐다. 2022 카타르 월드컵에 이어 공 안의 센서가 킥 순간 데이터를 실시간 전송한다. 비디오판독(VAR)과 반자동 오프사이드 시스템 판정에 활용할 예정이다.
● 5㎜가 만드는 차이… 8년간 연구로 선봬는 잔디
경기장 잔디에는 8년간의 연구가 담겼다. FIFA는 잔디 품질 개선에 500만 달러(약 75억 원) 이상을 투입하고 존 소로찬 미국 테네시대 교수팀에 잔디 개발을 요청했다. 소로찬 교수팀은 공이 튀는 높이부터 선수 접지력·잔디 탄성·잔디 파임 등을 분석해 경기장별 맞춤 잔디 시스템을 개발했다.
교수팀은 “잔디 길이 5㎜ 차이만으로도 공 속도와 선수 움직임이 크게 달라질 수 있다”며 경기장마다 다른 잔디 품종과 관수 방식·관리 주기를 설계했다. 더운 지역에는 버뮤다그래스, 서늘한 지역에는 켄터키 블루그래스와 라이그래스를 혼합 적용했다. 햇빛이 거의 들어오지 않는 돔 경기장에는 천장 이동형 발광다이오드(LED) 생장등으로 천연 잔디 광합성량을 유지하도록 설계했다.
● AI로 고도화되는 오프사이드 판독… 보안 기술↑
오프사이드 판독 기술도 고도화된다. 2022 카타르 월드컵이 선수 신체 주요 부위 29개 지점만 추적해 오프사이드를 판독했다면 이번 월드컵에서는 선수 전신을 3D로 재구성한 아바타를 판독에 사용한다. FIFA는 대회 전 참가 선수 전원을 전신 스캔해 AI로 3D 모델을 미리 만들어두고 경기 중 빠른 동작이나 시야가 가려진 상황에서도 선수 위치와 자세를 정밀하게 추적하는 데 활용할 계획이라고 1월 밝혔다.
보안 기술 강화도 주요 변화 중 하나다. 미국 국토안보부 산하 국립도시보안기술연구소(NUSTL)는 개최 도시별 드론 탐지·무선주파수 조사·현장 맞춤형 대응 계획을 수립 중이라고 밝혔다. 최근 수년간 경기장 상공 드론 출현이 증가한 만큼 악의적 드론 접근을 실시간 탐지해 관중과 경기장을 보호하겠다는 조치다.
다만 기술 의존도가 높아질수록 사이버 보안 우려도 커지고 있다. 전문가들은 3개국·16개 도시로 분산된 이번 대회 구조가 사이버 공격 위험을 높일 수 있다고 지적한다. 실제 2022년 카타르 월드컵 이후 모든 스트리밍 서비스를 차단할 수 있는 해킹 라우터가 발견되기도 했다.
2026 북중미 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3개국 공동 개최로 6월 11일부터 7월 19일까지 진행될 예정이다.
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