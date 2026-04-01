“완전 딴사람” 과도한 AI 보정사진 시의원 제명

네덜란드의 50대 여성 시의원이 최근 선거 과정에서 인공지능(AI)을 통해 과도하게 보정한 사진을 사용한 사실이 드러나 소속 당에서 제명됐다.
7일 미국 연예매체 피플 등에 따르면 네덜란드 로테르담의 지역 정당 ‘레이프바르 로테르담’은 지난달 18일 선거에서 승리한 파트리시아 라이흐만 시의원(59)을 같은 달 30일 제명했다. 라이흐만 시의원이 선거 홍보물에 사용한 사진은 20대 여성이라고 해도 무방할 만큼 피부가 팽팽하고 젊어 보인다. 그의 얼굴 윤곽, 눈동자 색깔 등도 본모습과 상당한 차이가 있다.
이로 인해 논란이 일자 라이흐만 시의원은 현지 언론 인터뷰에서 “사진의 해상도를 높이긴 했지만 그 사진은 분명 나 자신”이라며 “현재 복용 중인 약물 때문에 외모가 조금 달라 보일 뿐이다. 젊어 보인다는 말을 자주 듣는다”고 주장했다.
그럼에도 “완전히 다른 사람 같다”는 비판이 끊이지 않자 레이프바르 로테르담은 해당 사진이 AI로 과도하게 편집된 비현실적인 이미지라고 판단했다. 당은 라이흐만 시의원의 사퇴를 요구했지만 그가 거부하자 제명 조치를 내렸다. 레이프바르 로테르담 측은 “유권자 신뢰를 훼손한 중대한 사안”이라며 재발 방지를 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.
댓글 0