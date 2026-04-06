美, 이란 혁명수비대 前사령관 조카딸 체포

미국 도널드 트럼프 행정부가 2020년 미군 공습으로 사망한 가셈 솔레이마니 전 이란 이슬람혁명수비대 특수부대사령관의 조카딸 등 친인척을 구금하고 이들의 영주권을 취소했다.
미 CNN에 따르면 미 국무부는 4일 성명을 통해 솔레이마니의 조카딸 하미데 아프샤르와 그의 딸의 영주권을 전날 밤 취소했다고 밝혔다. 이들 모녀는 현재 미 이민세관집행국(ICE)에 체포 구금된 상태로 강제 추방될 위기에 놓였다.
미 국무부는 “아프샤르가 로스앤젤레스에서 호화 생활을 하면서 이란 테러정권을 위한 선전 활동을 했다”며 영주권 취소 사유를 밝혔다. 아프샤르가 소셜미디어를 통해 이란의 중동 내 미군시설에 대한 공격을 찬양하고, 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자를 공개 지지했다는 것. 국무부는 “아프샤르는 미국을 ‘거대한 사탄’이라고 비난했다”고 했다. 아프샤르의 남편도 미국 입국이 금지됐다.
솔레이마니는 혁명수비대 정예부대인 쿠드스군 사령관으로 군부 실세였지만, 트럼프 1기 행정부 때인 2020년 이라크에서 미군 공습으로 사망했다. 당시 이란 지도부는 이에 대한 보복으로 이라크 내 미군기지와 이스라엘을 공습하고, 호르무즈 해협 봉쇄를 위협하며 반발했다. 이란은 자국 핵심 전함을 ‘솔레이마니급’이라고 명명하는 등 그를 국가영웅으로 기리고 있다. 트럼프 대통령은 1일 대국민 연설에서 솔레이마니 사살을 자신의 주요 업적 중 하나로 소개했다.
미 국무부는 알리 라리자니 전 이란 최고국가안보회의 사무총장의 딸 파테메 아르데시르라리자니와 그의 남편 세예드 칼란타르 모타메디의 영주권도 취소했다고 밝혔다. 이들은 현재 미국에 있지 않으며 향후 입국이 금지됐다. 이란 안보 수장이었던 라리자니 사무총장은 지난달 이스라엘의 표적 공습으로 사망했다. 마코 루비오 미 국무장관은 “트럼프 행정부는 미국이 반미 테러 정권을 지지하는 외국인들의 거주지가 되는 것을 결코 허용하지 않겠다”고 했다.
다만, 솔레이마니의 딸인 제이나브 솔레이마니는 알자지라 방송에 나와 미 이민당국에 체포된 모녀는 솔레이마니와 아무런 연관이 없다고 부인했다. 제이나브는 “미 국무부의 주장은 거짓”이라고 주장했다.
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