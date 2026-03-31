트럼프 만난 괘씸죄? 메시 유니폼 불태운 이란

이란에서 ‘축구의 신’ 리오넬 메시의 유니폼을 불태우는 영상이 공개됐다. 메시가 최근 백악관에서 마련한 행사에 참석하자 반감이 커진 것으로 보인다.
30일(현지 시간) 이란 반체제 매체 이란인터내셔널은 이란 혁명수비대(IRGC) 산하 조직 바시지 민병대가 22일 테헤란 피란드에서 정부 지지 집회를 진행하던 중 메시의 유니폼을 태워버렸다고 보도했다. 이와 함께 공개된 영상에는 FC 바르셀로나, 아르헨티나 국가대표, 인터 마이애미 CF 등 메시가 몸담았던 팀의 유니폼이 바닥에 널려 있다. 이때 한 대원이 메시의 유니폼을 한 장씩 화로에 던져 소각했다. 현장에서는 10대 아이들도 이 모습을 지켜봤다.
이란이 메시의 유니폼을 태운 이유는 그의 백악관 행사 참석이 영향을 미친 것으로 추측된다. 이달 5일 메시를 포함한 인터 마이애미 선수단은 메이저리그사커(MLS)컵 우승을 기념해 백악관에서 마련한 행사에 참석했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 자리에서 대이란 군사공격인 ‘에픽 퓨리‘(Epic Fury·압도적 분노) 작전의 성과를 강조하며 “우리는 챔피언을 좋아하고 승자를 좋아한다”고 했다. 그의 발언 후 장내에선 박수가 터져나오기도 했다.
당시 축구팬들은 이란 전쟁 개시 첫날 175명의 목숨을 앗아간 이란 초등학교 오폭 참사를 거론하며 유니세프 친선대사인 메시가 트럼프 대통령과 마주한 점에 대해 부적절하다고 비판했다. 반면 우승한 팀 전체가 참석한 행사이고 메시가 의례적으로 박수를 보냈을 가능성이 크다는 옹호 발언도 나왔다. 논란이 일자 하비에르 마스체라노 인터 마이애미 감독은 “우리는 우승팀이 백악관에 방문하는 전통인 프로토콜(의례)을 따른 것”이라고 해명했다.
댓글 0