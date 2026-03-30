“10세 미만에 안티에이징?”…伊, 글로벌 뷰티 기업 조사

이탈리아 당국이 어린이를 겨냥한 화장품 마케팅 논란과 관련해 글로벌 뷰티 기업에 대한 조사에 착수했다. SNS를 중심으로 확산된 ‘세포라 키즈’ 열풍과 맞물리며, 어린이의 과도한 스킨케어 소비를 부추겼다는 지적이 나온다.
30일 BBC에 따르면 이탈리아 경쟁시장관리국(AGCM)이은 명품 기업 LVMH 산하 브랜드를 조사 중이라고 밝혔다. 대상에는 세포라와 베네피트 코스메틱스가 포함됐다. 당국은 이들 기업이 10세 미만 어린이를 대상으로 안티에이징 제품 판매를 유도했는지 여부를 들여다보고 있다.
핵심 쟁점은 이른바 ‘은밀한 마케팅’이다. 어린 마이크로 인플루언서를 활용해 제품 구매를 유도하면서도, 해당 화장품이 어린이용이 아니라는 점을 충분히 알리지 않았다는 의혹이 제기됐다.
당국은 이를 성인용 화장품 사용을 어린 나이에 확산시킨 불공정 상업 행위로 보고 있다. 특히 얼굴 마스크와 세럼, 안티에이징 크림 등 제품을 구매하도록 한 정황을 중심으로 조사 중이다.
이 같은 흐름은 SNS를 통해 빠르게 퍼졌다. 특히 세포라를 중심으로 ‘세포라 키즈’ 트렌드가 확산됐다. 어린이들이 화장품을 구매하고 사용하는 과정을 공유하는 영상이 늘어나며 관련 콘텐츠가 급증했다. ‘Sephora kids haul’이나 ‘GRWM(Get Ready With Me)’ 같은 게시물이 대표적이다.
당국은 이러한 현상이 ‘코스메티코렉시아’로 이어질 수 있다고 보고 있다. 이는 어린이와 청소년이 스킨케어에 과도하게 집착하는 현상을 의미한다. 전문가들 역시 이 같은 경향이 최근 늘고 있다고 지적한다.
● ‘세포라 키즈’ 논란…어린이 뷰티 소비 경고음
건강 문제도 우려된다. AGCM과 영국 피부과학회는 어린이가 성인용 화장품을 사용할 경우 피부 자극이나 알레르기 반응이 나타날 수 있으며, 심하면 장기적인 손상으로 이어질 수 있다고 경고했다.
또 일부 제품에서 어린이 관련 경고 문구가 빠져 있거나, 소비자가 오해할 수 있는 방식으로 표시됐을 가능성도 조사 대상에 포함됐다.
이에 대해 LVMH는 “조사에 성실히 협조하겠다”고 밝혔다. 동시에 모든 계열사가 관련 규정을 준수하고 있다는 입장을 밝혔다.
이번 논란은 단순한 마케팅 문제를 넘어, 어린이를 대상으로 한 소비 유도 방식과 SNS 영향력을 보여주는 사례로 해석된다. 저연령층까지 확산된 뷰티 소비 문화에 대한 경계 필요성도 함께 제기되고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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