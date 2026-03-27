트럼프 5월 14일 방중… 정상회담前 종전 시사

미국, 이스라엘과 이란의 전쟁으로 연기된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 및 시진핑(習近平) 중국 국가주석과의 정상회담이 5월 14, 15일로 확정됐다고 백악관이 25일(현지 시간) 밝혔다. 트럼프 대통령도 같은 날 트루스소셜에 “역사적인 (중국) 방문 준비를 마무리하고 있다”며 “시 주석과 함께할 시간을 고대하고 있다. 기념비적 행사가 될 것으로 확신한다”고 썼다.
트럼프 대통령은 당초 31일부터 다음 달 2일까지 중국을 방문할 예정이었다. 다만 이란과의 전쟁이 발발하자 16일 중국 측에 “회담을 한 달 연기하자”고 제안했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “트럼프 대통령이 전투 작전 기간 동안 이곳(미국)에 머무는 것이 매우 중요하다는 점을 시 주석이 이해하고 연기 요청을 수락했다”고 25일 설명했다. 또 시 주석, 그의 부인 펑리위안(彭麗媛) 여사의 워싱턴 답방 일정 또한 추후 발표될 것이라고 밝혔다.
미중 정상회담 일정이 5월 중순으로 확정되면서 미국이 그전까지 이란 전쟁을 끝내겠다는 뜻을 내비친 것 아니냐는 해석이 나온다. 이에 관해 레빗 대변인 또한 “우리는 (이란 전쟁 기간을) 약 4∼6주로 추정해 왔다. 거기에 맞춰 계산하면 된다”고 답했다.
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