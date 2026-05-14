中 “트럼프와 한반도 문제도 논의”…김정은 메시지 전달했나?

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 14일 17시 21분

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신화통신 “중동·우크라·한반도 의견 교환”
왕이 외교부장 지난달 방북 연관 가능성

시진핑(왼쪽) 중국 국가주석이 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당 본관 앞에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. 2026.05.14 베이징=AP/뉴시스
시진핑(왼쪽) 중국 국가주석이 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당 본관 앞에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. 2026.05.14 베이징=AP/뉴시스
14일 중국 베이징에서 열린 미중 정상회담에서 한반도 문제가 의제로 다뤄졌다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 한반도 정세와 관련해 나눈 세부 내용은 공개되지 않았다. 이란 전쟁과 대만 문제 등 외교안보 현안이 산적한 만큼 북한과 관련해선 큰 틀에서만 다뤄졌을 것이란 분석이 나온다.

중국 관영 신화통신은 이날 “양국 정상은 중동 정세, 우크라이나 위기, 한반도 등 주요 국제 및 지역 현안에 대해 의견을 교환했다”고 밝혔다. 회담 직후 이어진 양국 관련 보도에서 북핵이나 비핵화 등에 대한 구체적인 언급은 없었다. 이란 전쟁과 러시아-우크라이나 전쟁 등 국제 현안과 함께 한반도 안정의 중요성에 대한 논의가 포괄적으로 다뤄졌을 가능성도 제기된다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “미중 정상이 큰 틀에서 전반적인 글로벌 정세 안정에 대해 논의했다는 의미”이라며 “다만 비핵화 등 한반도 문제의 구체적인 실무적 문제를 협의할 상황은 아니다”고 분석했다.

앞서 왕이(王毅) 중국 외교부장이 미중 정상회담을 앞두고 지난달 방북해 김정은 북한 국무위원장과 만난 만큼 이날 정상회담에서 김 위원장의 메시지가 트럼프 대통령에게 전달됐을 가능성도 제기된다.

다만 정부는 트럼프 대통령의 중국 방문을 계기로 한 북미 대화가 이뤄질 가능성에 대해선 높지 않다고 보고 있다. 이에 대해 외교부 고위 당국자는 “배제할 수는 없다”면서도 “현재로서는 준비는 거의 안 된 것으로 이해하고 있다”고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령 특성상 정상회담은 항상 예측하기 어려운 돌발 변수가 존재할 수 있다”고 덧붙였다.
#미중 정상회담#한반도 문제#트럼프#시진핑#북한#비핵화#김정은
권오혁 기자 hyuk@donga.com
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