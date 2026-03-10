“AI 투자 거품일 수 있다”…노벨경제학상 스티글리츠 경고

노벨경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 미국 컬럼비아대 교수가 최근 인공지능(AI) 투자 열풍이 지속 가능하지 않은 거품일 가능성을 언급했다. 장기적으로는 AI가 인간 노동을 대체하기보다 보조하는 기술로 자리 잡을 수 있다고 전망했다.
스티글리츠 교수는 8일(현지시간) 미국 경제전문지 포천의 인터뷰에서 “현재 미국 경제는 AI 투자, 즉 ‘AI 거품’에 의해 떠받쳐지고 있다”고 말했다. 그는 “지난해 경제 성장 가운데 약 3분의 1이 AI 관련 활동에서 비롯됐다”며 투자 확대가 단기적으로 거시경제에 긍정적인 영향을 주고 있다고 설명했다. 그러나 이런 흐름은 구조적으로 거품 성격을 띨 가능성이 있다고 주장했다.
그는 특히 시장이 AI 산업의 경쟁 강도를 과소평가하고 있다고 지적했다. 미국 빅테크와 중국 기업들이 AI 시장에 뛰어들며 경쟁이 치열하다는 설명이다.
스티글리츠 교수는 “뜨거운 경쟁으로, 기술적으로 성공하더라도 이익이 거의 남지 않을 수 있다”며 기대하는 수익이 나오지 않을 가능성을 언급했다. 그러면서 AI 투자 거품이 붕괴할 경우 단기적으로 거시경제에 큰 충격을 줄 수 있다고 경고했다.
그는 또 AI로 인한 노동시장 변화에 대응할 제도적 준비가 부족하다고 우려했다. 대규모 재교육과 직업 전환을 지원할 정책 인프라가 충분하지 않다는 것이다. 그는 대공황 당시 농업 생산성 향상으로 농촌 노동력이 줄었지만 이를 다른 산업으로 이동시킬 제도적 장치가 부족해 문제가 심화됐던 사례를 예로 들었다.
스티글리츠 교수는 AI가 연구·문서 작성·데이터 분석·행정 처리 등 반복적인 사무직 업무에 특히 큰 영향을 미칠 가능성이 있다고 봤다. 다만 장기적으로는 인간 노동을 완전히 대체하기보다는 보조하는 방향으로 발전할 것으로 전망했다.
그는 교육 분야를 예로 들며 AI가 수업 계획 수립이나 맞춤형 교육을 도울 수는 있지만 교사를 대신할 수는 없다고 말했다. 이어 미국 의료 시스템의 문제는 정치·제도적 요인에 있어 AI만으로 해결하기 어렵다고 지적했다. 블루칼라 직종도 마찬가지라고 설명했다. 그는 배관공을 예로 들며 AI가 문제 진단을 도울 수는 있지만 실제 수리 작업은 여전히 사람이 해야 한다고 말했다.
스티글리츠 교수는 이런 흐름을 ‘IA(Intelligence Assisting·지능 보조)’라는 개념으로 설명했다. AI가 인간을 대체하기보다는 인간의 능력을 강화하는 도구로 활용될 가능성이 높다는 의미다. 다만 그는 “문제는 지금에서 그 미래로 넘어가는 과정”이라며 사회가 이 전환을 관리할 준비가 충분하지 않다고 지적했다.
