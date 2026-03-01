한은 구두개입에도 환율 1500원 위협, 금융위기 이후 최고

[美-이란 장기전 양상] 환율 19.1원 급등한 1495.5원 마감
외국인 매도 삼전 7%-하닉 9%↓
한은 “필요시 시장 안정화 조치”
與 “환율안정 3법 19일 본회의 처리”
미국과 이란의 전쟁 장기화 우려로 국제유가가 급등하면서 원-달러 환율이 1500원에 육박했다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 수준이다. 에너지 수입 의존도가 높은 한국, 일본, 대만 증시는 동반 약세를 보였다. 코스피는 코로나 팬데믹 이후 6년 만에 처음으로 한 달 새 서킷 브레이커가 2차례 발동되며 극심하게 움직였다.
9일 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 전 거래일 대비 19.1원 오른 1495.5원으로 마감했다. 이날 장중 1499.2원까지 오르는 등 1500원에 근접했다. 이날 장중 고점은 글로벌 금융위기 여파가 이어지던 2009년 3월 12일(1500원) 이후 가장 높다. 종가 기준으로도 2009년 3월 10일(1511.5원) 이후 최고치다.
배럴당 110달러를 넘는 고유가 충격으로 달러 강세-원화 약세가 나타났다. 석유를 전량 수입에 의존하는 한국으로서는 유가가 오르면 그만큼 써야 하는 달러가 늘어나 외화 수요가 늘어난다. 또 에너지 수입에 돈을 많이 써서 경상수지 흑자가 줄어들면 달러 수급 여건이 악화돼 재차 환율을 끌어올리는 악순환이 발생한다.
한국은행은 이날 오전 유상대 부총재 주재로 ‘중동 상황 점검 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 “필요시 적절한 시장 안정화 조치를 실시할 것”이라며 구두 개입성 메시지를 내놓았다. 더불어민주당 정청래 대표는 이른바 ‘환율 안정 3법’을 19일 국회 본회의에서 조속히 통과시키겠다고 밝혔다. 국내 시장 복귀계좌(RIA), 환헤지 상품 소득공제 제도 등이 포함된다. 이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “향후 환율은 중동 전황과 국제유가의 상승 여부에 좌우될 전망”이라고 말했다.
한국, 일본, 대만 증시는 동반 약세를 보였다. 코스피는 전 거래일 대비 5.96% 하락한 5,251.87로 마감했다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 4.54% 하락한 1,102.28로 마쳤다.
일본 닛케이 평균주가는 전 거래일 대비 5.2%, 대만 자취안 지수는 4.43% 하락 마감했다. 고유가에 오픈AI와 오라클의 데이터센터 확장 철회 소식이 겹악재로 작용했다. 한국, 일본, 대만은 에너지 수입 의존도가 높고 미국의 인공지능(AI) 투자 사이클의 수혜를 누려 왔다. 삼성전자(―7.81%), SK하이닉스(―9.52%), 일본 소프트뱅크(―9.81%), 대만 TSMC(―4.23%) 등 주요 기업 주가가 크게 하락했다.
이날 개장 직후 코스피와 코스닥의 동반 매도 사이드카가 발동되고, 코스피는 서킷 브레이커까지 이어지는 높은 변동성을 보였다. 서킷 브레이커는 주가가 급락하면 거래를 일시 중지하는 제도다. 한 달 동안 두 번의 서킷 브레이커가 발동된 것은 코로나 팬데믹 여파로 증시가 급락했던 2020년 3월 이후 6년 만에 처음이다.
