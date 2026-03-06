트럼프 “하메네이 아들은 경량급…염두에 둔 지도자감 있다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지 시간) “나는 하메네이의 아들은 받아들일 수 없다”며 “우린 이란에 조화와 평화를 가져올 사람을 원한다”고 밝혔다. 또 “나는 베네수엘라에서 델시와 했던 것처럼 (이란 최고지도자) 임명 과정에도 관여해야 한다”고 주장했다.
이란 차기 최고지도자에 하메네이의 차남이며 강경파로 분류되는 모즈타바가 유력하게 거론되고 있는 것과 관련해 분명한 거부 의사를 나타낸 것이다. 또 올해 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 후 당시 부통령이었던 델시 로드리게스를 임시 대통령으로 세우는 데 자신이 직접 관여했음을 시사하며, 이란의 최고지도자 선출 과정에도 개입할 의사를 드러낸 것이다.
트럼프 대통령은 이날 정치매체 액시오스와의 인터뷰에서 이란 지도부를 겨냥해 “그들은 시간을 낭비하고 있다”며 “하메네이의 아들은 경량급(lightweight)”이라고 했다. 이어 이란의 차기 지도자가 하메네이의 정책을 이어간다면 “미국이 5년 내 다시 전쟁을 시작하게 될 것”이라고 압박했다.
그는 같은 날 미 NBC방송과의 인터뷰에선 “이란 지도부가 완전히 사라지기를 원한다”며 “좋은 지도자가 될 수 있는 인사들을 염두에 두고 있다”고 했다. 그러면서 “우리가 들어가서 깨끗하게 정리하고 싶다(clean out everything). 10여년에 걸쳐 (정권을) 재건하겠다는 사람은 원치 않는다”고 했다. 자신이 원하는 인물에 대해선 “우리는 그들이 좋은 지도자를 갖길 원하고, 내가 보기에 잘 할 수 있을 것 같은 사람들이 몇 있다”고 했다.
그는 정치매체 폴리티코 인터뷰에서 이란의 미래 지도부 구성과 관련해 “나는 큰 영향을 끼칠 것이다. 그렇지 않으면 그들은 어떤 합의도 얻지 못할 것”이라고 답했다.
이 같은 트럼프 대통령의 이란의 새 최고지도자 선출 관련 발언에 대해 이란은 강하게 반발했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 NBC방송에 “최고지도자 선출은 전적으로 이란 국민의 일”이라며 “누구도 간섭할 수 없다”고 말했다.
한편, 트럼프 대통령은 이날 전 세계 이란 외교관들을 향해 “망명을 신청하고, 우리를 도와 엄청난 잠재력을 지닌 이란을 새롭고 더 낫게 만들길 촉구한다”는 메시지를 냈다. 이란 정권 엘리트들에게 체제 이탈을 공개 권유한 것으로, 내부 분열을 통한 ‘현 체제 흔들기’에 나선 거라는 해석이 나온다.
