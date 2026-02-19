USTR “철강-알루미늄 관세 적용방식 조정할수도”

‘함량 계산 어렵다’ 지적에 수용 시사
미국이 철강·알루미늄 파생 상품에 부과한 50% 관세 적용 범위를 조정할 수 있다고 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표가 17일(현지 시간) 밝혔다.
그리어 대표는 이날 경제전문방송인 CNBC와의 인터뷰에서 “때로는 규정 준수를 위해 일부 관세가 적용되는 방식을 조정할 필요가 있을 수 있다”고 말했다. 그는 “기업들이 (관세) 규정 준수를 위해 추가 인력을 고용해야 했다는 이야기를 접했다”며 “우리는 기업들이 장부 계산에 매달리느라 본업을 제대로 하지 못하는 상황은 원치 않는다”고 덧붙였다.
도널드 트럼프 행정부는 지난해 철강·알루미늄 수입품에 50%의 관세를 부과한 데 이어 철강·알루미늄을 사용해 만든 파생 상품으로 관세 적용을 확대했다. 이에 기업들은 제품 내 금속 함량 비율을 산정해야 하는 어려움에 대해 지속적으로 불만을 제기해 왔다.
다만, 그리어 대표는 철강·알루미늄에 대한 관세 부과 정책은 유지된다는 점을 분명히 했다. 그는 “이 조치는 국내 산업을 강화하는 데 매우 성공적이었다”며 “올바른 방향으로 가고 있고 그대로 유지될 것”이라고 밝혔다.
김윤진 기자 kyj@donga.com
