“250주년엔 250피트” 트럼프, 워싱턴DC에 ‘세계 최대’ 개선문 계획

도널드 트럼프 미국 대통령이 내년 미국 건국 250주년을 맞아 세계에서 가장 높은 개선문을 워싱턴에 세울 계획이다.
31일(현지 시간) 워싱턴포스트(WP)는 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 ‘250피트(약 76m)’ 높이의 개선문인 ‘독립문’을 세우려는 구상에 집착하고 있다고 보도했다.
개선문은 건국 250주년을 기념하기 위한 트럼프 대통령의 주요 프로젝트 중 하나다. 트럼프 대통령의 구상대로라면, 링컨기념관과 알링턴 국립묘지 사이의 회전교차로인 ‘메모리얼 서클’ 부근에 세워질 예정이다. ● 세계 최고 높이 목표
트럼프 대통령의 계획안은 그동안 검토했던 설계안들보다 훨씬 크다. 당초 본보기로 삼은 프랑스 파리의 에투알 개선문(164피트·50m)은 물론, 현재 세계에서 가장 높은 멕시코시티의 혁명 기념비(220피트·67m)보다도 높다.
트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 “우리는 가장 크고 강한 나라이므로 아치도 세상에서 가장 커야 한다”고 강조했다.
WP에 따르면, 트럼프 대통령은 ‘250’이라는 상징적인 숫자에 집착하고 있다. 아치 꼭대기에 커다란 ‘자유의 여신상’을 세우거나 겉면을 금으로 꾸미는 등 화려한 방식도 고려 중인 것으로 알려졌다. ● 시야 방해·경관 문제 지적도 일각에서는 개선문의 높이가 너무 높은 탓에 워싱턴의 풍경을 크게 해칠 것이라는 우려가 나온다. 특히 주변 도로의 혼잡한 교통 상황까지 더해져 알링턴 하우스, 링컨 박물관 등이 보이지 않게 될 것이라는 주장이다.
칼더 로스 전 버지니아주 건축 역사학자는 “거대 아치가 앞을 가로막으면 알링턴 국립묘지의 역사적 건물들이 마치 인형 집처럼 작게 보이거나 아예 안 보일 수 있다”고 말했다. 또한 회전교차로 한복판에 위치해 걸어서 접근하기 어렵다는 점도 문제로 꼽힌다.
트럼프 대통령은 “두 달 안에 공사를 시작하고 싶다”며 속도를 내고 있지만, 실제 일정은 불투명하다. 건축 계획이 나오더라도 국립공원관리공단을 비롯한 여러 위원회 허가가 필요한 상황이다.
댓글 0