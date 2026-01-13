李대통령 나라행…한국 대통령 14년 만에 일본 지방 도시 찾아

다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 초청으로 일본 방문길에 나선 이재명 대통령이 13일 오전 11시경 오사카 간사이 국제공항에 도착했다고 NHK 등 일본 언론들이 전했다.
이 대통령은 곧바로 다카이치 총리의 고향이기도 한 나라로 이동해, 이날 오후 한일 정상 간 단독회담, 확대회담, 공동언론발표를 차례로 소화할 예정이다.
아사히신문에 따르면 한국 대통령이 양자 회담으로 일본의 지방 도시를 방문하는 것은 2011년 12월 당시 이명박 대통령이 노다 요시히코(野田佳彦) 총리와 교토에서 회담한 이후 약 14년 만이다. 이 대통령이 나라를 찾은 것에 대해 외무성의 한 간부는 “셔틀 외교의 단계가 한 단계 올라갔다”며 기대감을 내비쳤다고 아사히신문은 전했다.
이번 한일 정상회담은 이 대통령 취임 후 다섯 번째이며, 일본을 찾은 것은 지난해 8월 도쿄에서 열린 이시바 시게루(石破茂) 전 총리와의 회담 후 약 5개월 만이다. 앞서 다카이치 총리와는 지난해 10월 말 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회담을 가졌다. 이번에 두 달 반 만에 재회한다.
다카이치 총리는 이번 회담을 통해 이 대통령과의 신뢰 관계를 더욱 공고히 하는 한편, 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가겠다는 점을 확인하려고 한다고 NHK는 전했다.
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
