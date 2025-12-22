송성문 MLB 간다…AP “샌디에이고와 4년 222억원 사인”

메이저리그 진출을 확정한 송성문. /뉴스1 DB

서울 장충고를 졸업하고 2015년 키움에 입단한 송성문은 올 시즌 타율 0.315, 26홈런, 90타점, 25도루를 기록하며 한국프로야구 3루수 부문 골든글러브를 받았다.