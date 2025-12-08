中, 日전투기에 두차례 34분간 레이더 조준… “격추 태세 적대행위”

6일 일본 오키나와 남동쪽 공해상에서 중국 전투기가 일본 전투기를 향해 레이더를 조사(照射·겨냥해 비춤)한 건 최근 격화되는 중일 갈등이 실제 군사 충돌 양상으로 격화될 가능성을 보여주는 사건으로 평가된다. 통상 전투기 레이더를 상대에게 조사하는 행위는 공격의 사전 단계로 여겨지는 만큼 무력 충돌로 이어질 수 있는 일촉즉발의 상황이었기 때문이다.
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 지난달 7일 국회에서 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 한 이후 중국은 줄곧 해당 발언의 철회를 요구하고 있다. 이에 대해 일본은 “정부 방침이 달라진 것은 없다”며 사실상 발언 철회를 거부했다. 이런 가운데 일본과 중국 간 실제 군사 충돌을 우려할 만한 상황이 발생하면서 동아시아 지역에서의 긴장이 고조되고 있다는 분석이 나온다.
● 고이즈미 오전 2시 中 항의 긴급회견… “핫라인 가동 안 된 듯”
7일 아사히신문 등에 따르면 전날 중국 해군 항공모함인 랴오닝은 오키나와섬과 미야코지마 사이를 통과해 태평양에서 함재 전투기 및 헬리콥터를 발착하는 훈련을 벌였다. 이 과정에서 랴오닝에서 발진한 J-15 전투기가 이날 오후 4시 32분부터 3분간 오키나와 본섬 남동쪽 공해 상공에서 대응 출격한 일본 자위대 F-15 전투기를 향해 레이더를 조사했다. 이후 중국 전투기는 오후 6시 37분부터 약 31분간 일본의 다른 F-15 전투기를 향해서도 레이더를 조사했다. 중국 전투기가 두 차례에 걸쳐 총 34분간 간헐적으로 레이더를 조사했다는 게 일본 방위성의 설명이다. 당시 중국 전투기의 일본 영공 침범은 없었고, 실제 충돌은 없었다. 하지만 공해상에서 중국 전투기가 사실상 공격으로 간주되는 행동을 취하며 무력 충돌 직전까지 간 셈이다.
한국군 안팎에선 중국 전투기가 일본 전투기에 레이더를 조준하는 ‘록온(Lock On)’을 실시한 것으로 보고 있다. 통상 전투기는 미사일 등 무장과 연동되는 화력 통제레이더(FCR)를 켠 채로 비행한다. 이 과정에서 조종사가 레이더에 탐지된 특정 표적(적기 등)을 지정하면 해당 표적의 속도와 고도, 아군기와의 거리 등이 표시된다. 이때 사정권에 들어오면 언제든 공대공미사일 등을 쏴 격추시킬 수 있는 태세가 되는데 이를 ‘록온’이라고 한다. 군 소식통은 “근거리든 원거리든 상대 전투기가 아군기에 ‘록온’을 걸었다는 건 명백한 적대 행위로 간주된다”며 “록온을 당하면 최대한 빨리 사정권에서 벗어나기 위한 회피 기동이 필수”라고 말했다.
앞서 2018년 12월 일본도 한국 해군 함정이 일본 초계기를 향해 대공 사격 레이더를 조사했다고 주장한 바 있다. 당시 일본 언론은 한국 해군이 일본 초계기에 ‘록온’을 걸었다고 주장하는 자위대 관계자의 발언을 전했다. 하지만 우리 군은 그런 사실이 없고, 일본 초계기가 한국 해군 함정을 향해 저공 위협 비행을 했다고 맞섰다. 이후 4년 반이 흐른 2023년 6월 한일은 재발 방지책을 논의하는 방식으로 갈등을 봉합했다.
고이즈미 신지로(小泉進次郎) 일본 방위상은 두 번째 중국의 레이더 조준 이후 약 7시간 만인 7일 오전 2시 이례적으로 긴급 기자회견을 열고, 중국에 강력히 항의하고 재발 방지를 촉구했다. 다카이치 총리 역시 이날 오후 취재진에게 “냉정하고, 단호하게 대응하겠다”고 밝혔다. 또 이날 일본 외무성은 후나코시 다케히로(船越 健裕) 사무차관이 우장하오(吳江浩) 주일 중국대사를 외무성으로 초치해 재발 방지를 엄격히 촉구했다고 밝혔다.
이처럼 중일 간 무력 충돌 가능성이 높아지고 있지만, 양국 방위 당국이 2023년 마련한 핫라인은 제대로 가동되지 않은 것으로 보인다고 아사히신문은 전했다.
● 中 “日의 잘못” 역공… 美는 중일 갈등에 거리 유지
중국은 일본 자위대 전투기가 훈련을 방해했다고 주장했다. 7일 왕쉐멍(王學猛) 중국 해군 대변인은 일본 자위대 전투기가 “중국군의 정상적인 훈련에 심각한 영향을 끼치고, 비행 안전을 심각하게 위협했다”고 밝혔다. 중국은 랴오닝 항모의 정상적인 함재기 비행 훈련을 실시하는 과정에서 훈련 사실 등을 사전에 공표했다는 것. 왕 대변인은 “중국 해군은 법에 따라 필요한 조치를 취해 안전과 합법적 권익을 확고히 수호할 것”이라고 밝혀 추가 대응도 배제하지 않고 있음을 시사했다.
앞서 중국은 군사 압박 수위를 꾸준히 끌어올렸다. 지난달 17일 서해 중부 해역에서 실탄 사격을 시작으로 18일 서해 북부, 23일 보하이만 등 훈련 범위와 기간을 늘려 왔다. 2일에는 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오·釣魚島) 인근 해역에서 일본 어선을 퇴거시켰다. 또 로이터통신은 4일 중국 해경과 해군이 역대 최대 규모인 100여 척의 함정을 동아시아 해역에서 운용 중이라고 전했다.
중일 갈등이 격화되고 있지만, 미국은 적극적인 중재에 나서지 않고 있다. 7일 영국 파이낸셜타임스(FT)는 외교 소식통을 인용해 야마다 시게오(山田重夫) 주미 일본대사가 도널드 트럼프 미 행정부에 일본에 대한 공개 지지를 요청했다고 보도했다.
