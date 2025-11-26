홍콩 고층 아파트 불, 최소 13명 사망…“주민들 갇혀” 희생자 늘 듯

31층 아파트 단지 2000가구 살아…15명 부상
홍콩 고층 주택 단지에서 26일(현지시간) 큰 화재가 발생해 13명이 사망했다. 여기에 상당수 다른 주민들도 건물 안에 갇혀 있어 사상자가 더 늘어날 것으로 전망된다.
로이터, BBC 등 외신에 따르면 이날 오후 2시 50분쯤 홍콩 북부 타이포구의 아파트 단지 ‘왕 퍽 코트(Wang Fuk Court)’에서 화재가 발생해 여러 채가 불길에 휩싸였다. 31층짜리 고층 아파트들로 이뤄진 이 주거 단지에는 2000세대가 살고 있다.
현지 소방 당국은 이날 오후 2시 51분 최초 신고를 받고 출동했다. 화재 경보는 오후 3시 34분에 두 번째로 높은 수준인 4단계로 격상했다. 6시 22분에는 최고 수준인 5단계로 상향 조정했다.
현지 소방당국은 현재 13명이 사망하고 15명 이상이 부상을 당한 것으로 파악 중이다. 사망자 중에는 소방관도 포함됐다.
로이터 보도에 따르면 이날 오후 2시 45분경 인근 주민들이 큰 폭발 소리를 들었고 인근에서 화재가 발생했다. 화재 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았다.
특히 해당 건물 중 일부분은 1년 넘게 리모델링 공사를 진행하며 대나무로 된 비계가 설치돼 불이 더 빨리 번진 것으로 파악되고 있다. 홍콩 정부가 올 3월부터 대나무 비계를 금지했지만, 아직 홍콩에선 대나무 비계가 공사 현장에서 널리 사용되고 있다.
소방 당국은 건물 안에 남아 있는 사람이 얼마나 되는지 파악하지 못했다고 밝혀 사상자가 더 늘어날 수 있을 것으로 우려된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0