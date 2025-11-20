“美 반도체 관세 부과 지연 전망…미중갈등·물가상승 우려”

미국 도널드 트럼프 행정부가 수입 반도체에 대한 관세 부과를 연기할 것으로 보인다고 로이터통신이 19일 전했다. 희토류를 틀어쥔 중국을 자극하지 않는 동시에 미국 내 물가 상승 우려를 감안한 조치로 풀이된다.
이날 로이터는 미국 정부 당국자 등을 인용해 “트럼프 행정부는 반도체 관세 부과가 당장 이뤄지지는 않을 것임을 정부와 민간부문 관계자들에게 최근 전달했다”고 보도했다. 앞서 트럼프 대통령은 8월 6일 “미국에 들어오는 모든 반도체에 100% 관세를 부과하겠다”고 했다. 같은 달 15일에도 “다음 주에 반도체 관세를 설정할 것”이라며 관세 부과 의지를 재차 밝혔다. 하지만 이로부터 3개월이 지난 현재까지 트럼프 행정부는 반도체 관세를 부과하지 않고 있다.
이는 최근 가까스로 휴전으로 봉합된 미중 무역갈등 영향이 큰 것으로 분석된다. 지난 달 30일 트럼프 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 부산 정상회담 뒤 양국의 무역전쟁은 휴전 국면에 접어들었다. 트럼프 행정부 관계자들은 “중국과의 보복 관세전 재점화나 희토류 공급 흐름이 교란될 위험을 피하기 위해 반도체 관세에 신중을 기하고 있다”고 로이터에 전했다.
미국 내 물가 상승 우려도 한몫하고 있다. 수입 반도체에 관세를 부과하면 반도체를 대거 내장한 스마트폰, 냉장고, TV , 자동차 등의 가격도 덩달아 오를 가능성이 높다. 이는 추수감사절과 크리스마스 등 ‘쇼핑 시즌’을 앞둔 미국 소비자들의 불만을 키울 수 있다. 최근 뉴욕시장 선거 등에서 유권자들의 물가 불만이 민주당 압승으로 이어진 것도 트럼프 행정부로선 의식하지 않을 수 없는 부분이다.
로이터 보도에 대해 트럼프 행정부는 반도체 관세 부과가 지연된 건 아니라고 부인했다. 쿠시 데사이 백악관 부대변인은 “트럼프 행정부는 국가 및 경제 안보에 필수적인 제조업을 국내로 이전시키기 위해 전념하고 있다”며 “출처가 불분명한 익명 보도는 허위정보(가짜뉴스)일 뿐”이라고 했다.
한편, 미 상무부가 19일 발표한 8월 무역통계에 따르면 수입은 전월 대비 5% 감소했고, 무역적자는 24% 줄었다. 관세 부과로 무역적자가 줄었지만, 이는 소비자와 기업의 지출이 둔화된 것을 의미한다고 로이터는 진단했다.
댓글 0