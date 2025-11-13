앱스타인 “트럼프, 내 집서 제물과 시간 보냈다” 공범에게 이메일

도널드 트럼프 미국 대통령이 미성년자 성매매 혐의로 체포된 뒤 감옥에서 사망한 월가의 억만장자 제프리 엡스타인의 범행에 대해 알고 있었다는 정황이 담긴 이메일이 공개됐다. 백악관은 “중상모략”이라며 의혹을 부인했다.
12일(현지 시간) 미국 하원 감독위원회의 민주당 소속 의원들은 이 같은 내용이 담긴 이메일 3통을 엡스타인의 유산 관리자 측이 제출한 파일에서 발견했다고 밝혔다.
엡스타인은 2011년 4월 연인이자 공범인 길레인 맥스웰에게 보낸 이메일에서 이름이 밝혀지지 않은 “피해자(VICTIM)”가 “그(트럼프 대통령)와 함께 내 집에서 몇 시간을 보냈다. 그는 단 한 번도 언급되지 않았다”고 주장했다. 그러면서 “아직 짖지 않은 개(a dog that hasn’t barked)가 트럼프라는 것을 알아두기를 바란다”고 말했다.
언론인 겸 작가 마이클 울프와도 트럼프 대통령에 관해 논의한 것으로 드러났다. 트럼프 대통령이 대선 레이스에 뛰어든 2015년 12월 울프는 엡스타인에게 “언론에서 트럼프에게 당신과의 관계를 물어볼 것”이라며 “그(트럼프 대통령)가 비행기에 타거나 집에 간 적이 없다고 말한다면, 그를 공격하거나 그를 구해줘 빚을 지게 만들 수 있다”고 조언했다.
또 엡스타인은 체포 직전인 2019년 1월 울프에게 보낸 메일에서 당시 현직인 트럼프 대통령을 두고 “그 소녀들에 대해 알았다”고 적었다. 이메일에 언급된 ‘소녀들’은 엡스타인의 성 착취 피해자에 포함된 미성년자 여성들을 가리키는 것으로 풀이된다. 하원 감독위 민주당 간사인 로버트 가르시아 의원은 “엡스타인과 대통령의 관계에 대해 명백한 의문을 제기한다”고 했다.
트럼프 대통령은 “사기극”이라며 즉각 반발했다. 이날 역대 최장기간 이어진 연방정부 셧다운(일부 업무의 중지) 사태를 끝맺을 하원의 임시 예산안 의결 등을 앞두고 메일을 공개한 데 정치적인 의도가 있다는 것이다. 그는 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “민주당은 셧다운과 매우 많은 문제에서 얼마나 형편없이 대처했는지에 대한 시선을 돌리기 위해 무슨 짓이든 하려 하기 때문에 엡스타인 사기극을 다시 꺼내 들고 있다”고 주장했다.
캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 성명을 통해 “(민주당은) 트럼프 대통령을 중상모략할 가짜 이야기를 만들기 위해 이메일을 선택적으로 유출했다”고 비판했다. 또 트럼프 대통령이 시간을 함께 보냈다고 언급된 “피해자”는 올 4월 스스로 생을 마감한 엡스타인의 성범죄 폭로자 버지니아 주프레라며, ‘이름이 밝혀지지 않은 피해자라는 민주당의 주장이 거짓이라고 주장했다.
2015년 엡스타인의 성범죄 의혹을 처음으로 공개 폭로한 버지니아 주프레는 자신이 트럼프 대통령 소유의 마러라고 리조트 직원으로 일하던 중 맥스웰의 제안으로 엡스타인의 안마사로 이직했다고 말한 바 있다. CBS방송에 따르면 지난달 출간된 회고록에서 주프레는 트럼프 대통령을 두고 “그보다 친절할 수는 없었다”고 설명했다. 레빗 대변인은 언론 브리핑에서도 “트럼프 대통령은 (엡스타인 의혹과 관련해) 잘못된 행동을 한 적이 없다”고 강조했다.
