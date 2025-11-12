“코에 구멍 뚫렸다”…마이클 잭슨 딸, 마약 후유증 충격 고백

‘팝의 황제’ 고(故) 마이클 잭슨의 딸이자 배우 겸 모델로 활동 중인 패리스 잭슨(27)이 마약 후유증을 고백했다. 그는 “절대 마약에 손대지 말라”며 팬들에게 경고의 메시지를 남겼다.
● “코로 숨 쉴 때 휘파람 소리 나”…마약 후유증 고백
지난 10일(현지시간) 패리스 잭슨은 자신의 틱톡 계정에 “비중격 천공으로 고생하고 있다”며 코 내부를 직접 비춘 영상을 공개했다. 영상 속 그는 휴대전화 불빛을 이용해 코 안의 구멍을 보여주며 현재 상태를 설명했다.
패리스 잭슨은 “코로 숨을 쉴 때 큰 휘파람 소리가 난다. 여러분이 생각하는 바로 그 이유 때문”이라며 “얘들아, 마약하지 마. 그것(마약)이 내 삶을 망쳤다”고 경고했다.
이어 “이 상태를 되돌리기 위해 수술을 받고 싶지 않다. 수술 후 약을 복용해야 하기 때문”이라며 마약성 진통제를 다시 접하고 싶지 않은 이유를 밝혔다.
패리스 잭슨은 “20살 때부터 이 문제를 겪어왔다”며 “현재 6년째 마약을 끊은 상태”라고 고백했다.
● “마약 끊은 뒤 더 나은 삶 얻어”
이번 고백은 지난달 열린 행사 이후 약 한 달 만에 나온 후속 발언이다.
미 연예매체 피플(People)은 지난달 11일 로스앤젤레스(LA)에서 열린 ‘제35회 프렌들리 하우스 어워즈’ 행사에서 패리스 잭슨이 마약을 끊은 과정을 공개한 지 한 달 만에 이번 고백이 이어졌다고 보도했다.
당시 그는 “단순히 제 삶을 되찾은 게 아니라, 더 나은 삶을 얻었다”며 금단 이후의 변화를 담담히 털어놨다.
● “아버지의 그림자 넘어서려는 삶”…회복의 상징으로
패리스 잭슨은 마이클 잭슨의 딸로, 어린 시절부터 대중의 관심 속에 자라왔다. 그러나 10대 시절 우울증과 마약 중독으로 여러 차례 병원 치료를 받아 마이클 잭슨 팬들의 안타까움을 산 바 있다. 최근에는 배우와 모델로 활동하며 사회적 메시지를 전하고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
