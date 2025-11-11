“이 이상의 고통은 없다”…배정남, 반려견 벨 잃고 펫로스 고백

모델 겸 방송인 배정남이 반려견 ‘벨’을 떠나보낸 뒤 극심한 펫로스(pet loss·반려동물 상실) 증후군을 겪고 있다고 고백했다. 방송에서는 전문가가 “상담이 필요할 수준”이라고 조언하며 그의 아픔을 공감했다.
9일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 반려동물 전문가를 찾아간 배정남의 일상이 공개됐다.
● 배정남, 펫로스 고백…전문가 “상담 필요 수준”
이날 그는 “예상보다 고통이 너무 크다. 살면서 이 이상의 고통은 없을 것 같다”고 털어놨다.
이어 “낮부터 눈 뜨면 계속 울다가 지쳐서 잠든다. 집에만 있고 안 나오니까 지인들이 산책이라도 하라 해서 일부러 한강 산책했는데 더 슬펐다. 같이 매일 갔던 길이었다”며 “한강을 혼자 걸으니까 더 아리더라. 다른 개를 마주쳐도 생각이 난다. 펫로스 증후군인지 나만 유독 심한 건지 궁금하다”고 물었다.
전문가는 “반려동물이 세상을 떠난 후 우울감·무기력·죄책감을 겪는 걸 펫로스 증후군이라고 한다”며 “펫로스 슬픔 척도는 0~48점 중 평균 28점이다. 37점 이상은 반드시 전문 상담이 필요하다”고 조언했다.
검사 결과 배정남의 점수는 34점이었다. 전문가는 “이걸 그냥 두게 되면 외상 후 스트레스 장애(PTSD)처럼 남는 경우가 있다. 행복한 슬픔으로 바뀌어야 하는데, 큰 슬픔만 남아서 강아지만 보면 괴로워지는 것”이라고 설명했다.
● “혼자가 아니구나”…배정남, 펫로스 응원에 위로받아
전문가는 “그래도 긍정적인 부분들을 봤다. 떠나간 벨과 관련해서 SNS에 많이 올리지 않냐. 예전에 더 많은 분들이 펫로스로 힘들어한 이유는 공감해줄 사람이 없어서다. 그게 엄청나게 큰 힘이 될 것”이라고 전했다.
배정남은 “응원글을 보며 ‘혼자가 아니구나’ 생각했다”며 팬들에게 고마움을 전했다.
방송을 함께 본 서장훈은 “사람마다 정도의 차이지 반려동물을 키우는 사람이면 누구나 저 과정을 겪는다”고 말했다. 배우 조정석 역시 “작년에 오랫동안 함께한 반려견 라꾸가 무지개다리를 건넜다. 사실 성인이 되면 좀 더 괜찮을 줄 알았는데, 안 되더라”며 공감했다.
