도쿄서 여중생 덮친 50대 한국인…CCTV 찍혔는데 “기억 안나”

일본 도쿄의 한 길거리에서 지나가던 여학생을 100m가량 뒤쫓아가 음란 행위를 한 50대 한국인이 경찰에 붙잡혔다.
11일 TBS 뉴스 등 현지 매체에 따르면 일본 경시청은 지난달 도쿄도 고토구 후루이시바에 거주하는 직업 불명의 한국 국적자 최모(51) 씨를 강제추행치상 혐의로 체포했다.
최 씨는 지난달 12일 밤 고토구의 한 도로에서 귀가 중이던 여중생 A양을 뒤에서 밀쳐 넘어뜨린 뒤 올라타 음란 행위를 하고, 이 과정에서 부상을 입힌 혐의를 받는다. A양은 약 10일 간의 치료가 필요한 부상을 입은 것으로 전해졌다.
조사 결과, 두 사람은 일면식이 없는 사이였다. 최 씨는 길에서 A양과 스쳐 지나간 뒤 약 100m 가량을 뒤따라가 범행을 저지른 것으로 드러났다.
이 일련의 상황은 인근 방범카메라에 고스란히 촬영돼 있었다. 최 씨는 경찰 조사에서 “술에 취해 기억이 나지 않는다. 내가 그런 행위를 했다고 들어 놀랐다”고 진술하며 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
