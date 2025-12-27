스페인·남아공 떴는데, 사우디·태국은 왜…2025년 경제 결산[딥다이브]

크리스마스도 지났고, 이제 한 해를 결산할 시점이 왔습니다. 2025년은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 폭탄으로 전 세계 경제가 요동친 격동의 해였죠. 이 혼란기를 헤치고 주가와 성장률 측면에서 가장 잘 나간 나라는 어디일까요. 반대로 경제적으로 유독 되는 일이 없었던 나라는 어디일까요. 오늘은 2025년 경제가 흥했던 나라와 침울했던 나라를 들여다보겠습니다.
먼저 주식시장을 볼게요. 올해는 유독 주가 그래프가 극적으로 롤러코스터를 탄 해가 아닐까 싶습니다. 4월 2월 이른바 ‘해방의 날(Liberation Day )’ 발표된 트럼프 대통령의 관세폭탄 충격 때문인데요.
이 고난을 딛고 주요국 중 연간으로 가장 높은 주가지수 상승률을 보인 나라는 어디냐. 바로 대한민국입니다. 올 들어 코스피 상승률 71.27%. 단연 1위이죠.
왜 한국 증시가 유독 잘나갔을까요. 일단 2024년 12월 계엄의 충격에서 시장이 빠르게 벗어났고요. 반도체 수출 호황, 주주환원 강화에 대한 기대감이 지수를 끌어올렸죠. 역사적인 ‘사천피’ 시대를 연 한국 증시. 이젠 내년엔 코스피가 5000포인트를 넘을 거란 전망도 나옵니다(대신증권 5300, 현대차증권 5500).
2위는 스페인입니다. 지수가 47% 뛰었네요. 스페인은 2년 연속 선진국에서 가장 높은 경제성장률을 기록하며 잘 나가는 나라이죠. 견조한 소비, 급증하는 외국인 투자, 미국 관세의 영향을 덜 받는 산업 구조까지. 호재가 맞물리며 주가지수는 18년 만에 최고치를 경신했고요. 특히 스페인 대형은행 산탄데르그룹 주가는 올해 들어 127% 급등했습니다.
다만 경제와 증시의 이런 호황을 정작 스페인 국민들은 잘 체감하지 못한다는 게 문제인데요. 이민자 유입과 집값 급등으로 사회적 갈등은 커질 조짐이 나타납니다. 유례없는 호황의 그림자인 셈이죠.
지수 상승률 3위는 남아프리카공화국. 39.23%를 기록했는데요. 올해 남아프리카공화국은 트럼프 미국 대통령이 ‘백인에 대한 역차별’을 문제 삼으면서, 외교적으로는 꽤 시끄러운 한해였죠. 그런데도 주식시장은 아랑곳하지 않고 고공행진을 이어갔는데요. 왜 이렇게 올랐냐, 이게 다 금 때문이죠.
올해 국제 금값은 거의 70% 가까이 올랐죠. 12월 들어서도 연일 사상 최고치를 기록하며 어느덧 온스당 4500달러 선에 근접했는데요. 남아프리카공화국은 세계 최대의 금광 지대를 보유한, 금 생산의 중심지입니다. 요하네스버그 증권거래소는 유독 광산주 비중이 높죠. 금을 채굴하는 광산기업인 앵글로골드 아샨티 주가가 올해 232%, 골드필즈가 194%나 뛰면서 지수 상승을 이끌었습니다.
주식시장 폭탄 맞은 나라들
그럼 반대로 2025년 최악의 주식시장을 볼까요. 주요국 중 주가지수 하락률 최고, 그 불명예스러운 1위는 사우디아라비아가 차지했습니다. 타다울 지수는 올해 들어 12% 넘게 떨어졌죠.
왜 사우디아라비아 증시가 유독 부진했냐면 당연히 유가 때문이겠죠. 올해 국제유가는 20%가량 급락하면서 4년 만에 최저치인 배럴당 60달러 수준에 머무는데요. 사우디를 중심으로 한 OPEC 플러스가 공급량을 늘렸기 때문입니다.
문제는 2026년에도 국제유가 하락세가 지속될 거란 전망이 우세하단 겁니다. 2026년 브렌트유 평균 가격은 미국 에너지정보청(EIA)과 ABN암로가 배럴당 55달러, 골드만삭스는 56달러로 전망하는데요. 만약 브렌트유 가격이 연 평균 60달러 아래로 떨어진다면 2020년 코로나 팬데믹 이후 처음입니다.
그래서 지금 대부분 투자은행들이 포트폴리오에서 사우디 투자 비중을 줄이기에 바쁩니다. 내년에도 전혀 나아질 것 같지가 않은 거죠.
2위는 태국입니다. 태국 증시의 SET 지수는 올해 8% 넘게 하락했죠. 태국은 올해 내내 혼란기를 겪었습니다. 훈센 전 캄보디아 총리와의 통화내용이 유출되면서 패통탄 친나왓 총리가 잘렸고요. 캄보디아와의 국경 분쟁이 촉발한 무력 충돌이 갈수록 확산되면서 ‘준전시 상황’으로 치닫고 있죠.
게다가 예상과 달리 외국인 관광객이 10% 가까이 줄어들면서 믿었던 관광산업마저 무너지고 있는데요.
태국은 2026년 2월 조기 총선을 치를 예정입니다. 총선으로 새 정권이 들어서고 정치적으로 좀 안정화된다면 좋겠지만, 요지경 태국 정치를 생각하면 그리 쉽진 않아 보입니다.
3위는 필리핀. 주가지수가 올해 7.4%나 빠졌는데요. 약한 경제성장률도 문제지만, 무엇보다 큰 건 대규모 부패스캔들이 터지면서 투자자들이 필리핀 시장에 대한 신뢰를 잃었다는 점입니다.
필리핀은 매년 대형 태풍이 강타해서 홍수에 취약한 나라인데요. 정부가 막대한 예산을 들인 홍수방지 사업 9000건 중 6000건 이상이 부실하거나 아예 존재하지도 않는 유령 프로젝트였다는 게 드러나면서 온 나라가 발칵 뒤집혔죠. 수천억원 예산을 건설사와 관료들이 꿀꺽 먹어버린 거예요. 국민들이 분노하면서 대대적인 시위가 벌어졌고요. 사회가 불안해지면서 소비와 투자심리가 위축되고 있습니다.
경제가 가장 빠르게 성장한 나라는?
좀 다른 기준으로 살펴볼까요. 2025년 경제가 가장 빠르게 성장한 나라는 어디였을까요. IMF가 10월 발표한 전망치를 기준으로 순위를 매겼는데요. 1위는 성장률 24.3%의 아프리카 남수단, 2위는 15.6%의 리비아입니다. 두 나라 모두 지난해 줄었던 석유 생산량이 다시 회복된 결과이죠. 석유에 의존하는 두 나라는 이렇게 호황과 불황을 반복하는 특징이 있습니다.
3위는 남미의 떠오르는 석유부국, 가이아나(10.3%)인데요. 가이아나는 10년 전인 2015년 바다에서 초대형 유전이 발견되며 ‘석유 로또’를 맞은 나라이죠. 인구가 고작 80만명 밖에 안 되는 가이아나는 올해 1인당 GDP가 3만 달러를 넘어 설 거라고 하고요. 2030년엔 7만5000달러로 미국과 맞먹을 거란 전망까지 나옵니다.
서구 국가 중 상위권 리스트에 이름을 올린 유일한 국가는 유럽의 섬나라 아일랜드인데요. 무려 9.1%라는 놀라운 경제성장률이 예상됩니다.
아일랜드 하면 ‘기네스의 나라’ 정도로 아는 분들이 많을 텐데요. 지금은 글로벌 기업들의 본거지로 통하죠. 유럽에서 가장 낮은 법인세율과 영어 문화권이라는 강점 덕분에 애플, 마이크로소프트, 메타, 구글 같은 미국 빅테크가 모두 아일랜드에 자회사를 두고 있고요. 화이자, 로슈, 머크 같은 글로벌 제약사의 제조기지이기도 합니다. 특히 2025년엔 트럼프 정부의 관세폭탄을 피하기 위해 제약사들이 의약품의 미국 선적을 서두르면서 수출 대박을 기록했죠.
경제규모가 큰 나라 중 가장 빠르게 성장하는 나라는 역시 인도인데요. 올해 6.6% 경제가 성장할 전망입니다. 트럼프 정부가 인도에 무려 50%의 고관세를 때렸는데도 여전히 잘나가고 있죠. 인도는 GDP 기준으로 이미 일본을 치고 세계 4위로 올라섰고요. 이런 추세라면 2027년 말이면 독일을 제치고 미국과 중국에 이은 세계 3위 경제대국으로 커질 전망입니다.
성장률 고작 0.2%인 선진국은?
그럼 반대로 올해 경제 성장률 성적표가 가장 나쁜 나라는 어디일까요. 아이티(-3.1%), 미얀마(-2.7%). 이런 내전과 분쟁에 시달리는 최빈국들이 최하위권을 기록한 건 당연한데요.
그렇지 않은 평화로운 선진국 중 성장률 최하위는 바로 독일입니다. IMF는 독일의 2025년 경제성장률을 고작 0.2%로 전망했죠.
독일 경제의 위기는 사실 1, 2년 된 얘기가 아니긴 하죠. 갑자기 어려워졌다기보다는 수년에 걸쳐 서서히 몰락 중인데요. 2022년 우크라이나 전쟁으로 러시아 천연가스가 막히면서 심각한 에너지난을 겪었고요. 무엇보다 경제를 떠받쳐온 독일 자동차 산업이 중국과의 경쟁으로 휘청거리고 있습니다. 독일 자동차 생산량은 2017년 560만대에서 이제 400만대 아래로 떨어졌고요. 자동차 산업의 일자리는 1년 만에 5만개 넘게 사라졌죠.
한때 세계가 부러워했던 독일 자동차 기업들이 전기차 시대 경쟁에서 뒤처지면서 영토를 빠르게 잃어가는 건데요. 결국 얼마 전 유럽연합은 ‘2035년 내연기관차 금지’ 규제를 철회했죠. 이러다 유럽 자동차 산업이 다 죽게 생겼다는 위기의식 때문인데요. 하지만 추세를 역전시키기엔 이미 너무 늦었다는 한탄도 나옵니다.
IMF가 전망한 올해 한국의 2025년 경제성장률은 0.9%. 미얀마를 제외하면 아시아 국가 중에선 가장 낮은 수준이죠. 주식시장은 최고인데, 경제성장률은 상당히 낮습니다. 반도체, 조선, 방산 같은 일부 수출 대기업은 잘 나가지만 철강, 석유화학 같은 전통 산업은 너무 어렵고요. 무엇보다 높은 가계부채, 고물가로 소비심리가 위축되면서 소비자들이 지갑을 열지 않기 때문이죠.
