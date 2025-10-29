할아버지 찬스? 아마추어 461위 트럼프 손녀, LPGA 데뷔한다

도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀 카이 트럼프(18)가 ‘후원사 찬스’로 미국여자프로골프(LPGA)투어에 데뷔한다.
LPGA투어는 카이가 후원사 초청으로 다음 달 13~16일 미국 플로리다주 펠리칸 골프클럽에서 열리는 LPGA 투어 안니카 드리븐 출전 자격을 얻었다고 29일 발표했다.
이 대회는 여자 골프의 전설 안니카 소렌스탐(55·스웨덴·은퇴)이 주최하는 대회다. 메이저대회를 제외한 투어 대회 중 가장 수준 높은 대회 중 하나로 평가된다. 총상금 규모도 325만 달러(약 46억원)로 올해 열리는 투어 34개 중 상금 순위 10위에 해당한다.
카이는 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어의 장녀로 내년 마이애미대에 입학해 전미대학체육협회(NCAA) 디비전1에서 선수로 뛸 예정이다.
카이의 현재 신분은 플로리다 팜비치 지역 고등학생이다. 올해 미국주니어골프협회(AJGA) 플로리다 지역에서 열린 세 개 대회에 출전한 카이는 AJGA 여자부 461위에 올라있다.
골프 실력과는 별개로 카이는 이미 골프계의 차세대 인플루언서로 주목받고 있다. 카이는 ‘골프광’인 할아버지의 후광을 공개적으로 즐길 뿐 아니라 자신의 대표 컨텐츠로 활용하고 있다. 지난달 27일 트럼프가 미국과 유럽의 골프대항전인 라이더컵을 직관하러 갔을 때도 동행했다.
당시 카이는 백악관에서부터 할아버지 트럼프와 함께 마린원을 타고 이동 공항으로 이동했다. 또 라이더컵을 관람한 전 과정을 영상으로 찍어 자신의 유튜브에 올리기도 했다.
카이는 소셜미디어 팔로워 600만의 인플루언서로 최근에는 자신의 이름을 딴 라이프스타일 및 의류 브랜드도 만들었다.
안니카 드리븐의 지난해 챔피언은 전 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)다. 코르다는 지난해 대회 당시 세계랭킹 1위 자격으로 출전했던 이 대회에서 시즌 7번째 우승을 차지했다. 한 시즌 7승은 2011년 청야니(대만) 이후 13년 만에 나온 기록이었다.
임보미 기자 bom@donga.com
