트럼프 “내가 경주 가는 것 김정은이 알아…만나고 싶다”

에어포스원 타기 전 취재진에 밝혀
트럼프 “나는 그와 매우 잘 지냈다
이번에 만나게 될지 확신할 순 없어”
도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) “아시아 순방에서 김정은을 만나고 싶다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 26일 말레이시아에서 열리는 아세안 정상회의 참석을 시작으로 일본을 거쳐 29일부터 1박 2일 일정으로 한국을 방문한다. 현재까진 이 기간 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 공식 만남 일정은 없지만 회동 가능성을 열어둔 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 이날 오후 전용기(에어포스원)를 타고 아시아 순방길에 오르기 전 취재진과 만나 ‘북한 지도자를 만날 것이냐’는 질문에 이같이 답했다고 AFP통신은 전했다. 그는 이어 “이번 순방에서 만남이 일어날지 확신할 수 없다”면서도 “김 위원장은 내가 그곳(경주)에 가는 것을 알고 있다”고 말했다. 그러면서 “나는 그와 매우 잘 지내왔다”고도 했다.
앞서 미 백악관 고위 당국자도 같은 날 전화 브리핑에서 트럼프 대통령과 김 위원장의 만남 일정은 아직 없다면서도 만날 가능성에 대한 여지는 남겼다. 이 당국자는 “대통령이 미래에 김정은을 만나고 싶다는 의지를 표명했지만 이번 순방 일정에는 아직 예정이 없다”고 했다. 다만 “행동의 여지는 남겨두고 있다(preserve a freedom of action)“고 했다.
트럼프 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 29일에는 이재명 대통령과, 30일에는 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 진행한다. 현재 30일 오후에는 별도 일정이 없는 상태로, 이때 북미 정상회담을 추진할 가능성도 제기된다. 트럼프 대통령은 2019년 6월 방한 당시 김 위원장에게 깜짝 회동을 제안해 판문점에서의 만남이 성사된 바 있다.
앞서 정동영 통일부 장관은 북미 회동 가능성에 대비해 여러 징후가 포착됐다고 전날 주장했다. 북한이 최근 판문점 내 북측 건물인 판문각 일대에서 미화 작업을 진행했다는 것. 실제 판문점을 관할하는 유엔군사령부는 트럼프 대통령 방한 기간 공동경비구역(JSA) 특별견학을 중단한 바 있다. 하지만 위성락 국가안보실장은 같은날 “새로운 동향은 없다”고 했다.
