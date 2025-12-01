박근형 “이순재 1년간 못봐…별세 가슴 아파”

박근형은 28일 방송한 SBS TV ‘미운 우리 새끼’에서 “(이순재와) 수십 년 동안 동고동락했는데 가슴 아프다. 후배들이 선배님이 해준 걸 많이 생각하고 그리워하고 있다. 그분 성품이 남을 배려하고 얘기하는 걸 좋아했다. 그분 다음에 신구 선생이 있고, 그 다음이 나다. 셋이 자주 만나서 얘기하고, 연극 하면서 모이게 됐다”며 “갑자기 어느 날 몸이 불편하다고 병원에 갔다. 1년간 뵙지 못하고 돌아가셔서 좀 서운하다”고 털어놨다.
고인과 마지막 만남도 회상했다. “내가 1월에 연극을 하는데 오셨다”며 “‘앞으로 당신이 연극계를 맡아야 해’라고 하더라. ‘두분이 계시는데, 무슨 말씀이냐’고 했다. ‘우리는 많이 늙어서 못하니까. 열심히 해줘’라고 했다. 내가 갑자기 연극계를 책임지게 됐다”며 씁쓸해했다.
이순재는 지난달 25일 세상을 떠났다. 지난해 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’와 KBS 2TV ‘개소리’에 출연했으나, 10월 건강 문제로 활동을 중단했다. 개소리로 첫 연기대상을 안았으며, 역대 최고령 수상자가 됐다. 정부는 고인에게 금관문화훈장을 추서했다. 2021년 윤여정, 2022년 이정재에 이어 세 번째로, 문화·예술 부문 최고 등급 훈장이다.
댓글 0