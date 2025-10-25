美 “트럼프, 아시아 순방기간 김정은 만나는 일정 없다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 포함해 집권 2기 첫 아시아 순방 동안 김정은 북한 국무위원장을 만나는 일정은 현재로서는 없다고 트럼프 행정부 고위당국자가 24일(현지시간) 밝혔다.
이 당국자는 이날 트럼프 대통령의 아시아 순방 관련 전화 브리핑에서 트럼프 대통령과 김 위원장이 만날 가능성에 대해 “(트럼프) 대통령이 미래에 김정은을 만나고 싶다는 의지를 표명했지만 이번 순방 일정에는 예정이 없다”고 했다. 다만 “물론 변동이 생길 수 있다”고 부연했다. 김 위원장과 깜짝 회동에 나설 수 있는 여지를 남긴 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 26일 말레이시아에서 열리는 아세안 정상회의 참석을 시작으로 일본을 거쳐 29일부터 1박 2일 일정으로 한국을 방문한다.
트럼프 대통령은 30일 시진핑 중국 국가주석과 양자 회담을 할 것이라고도 이 당국자는 밝혔다. 그는 “대통령은 (시 주석과) 무역을 논의하는 데 가장 관심이 있다”며 “그는 미국과 중국 간의 경제 관계에 대화 초첨을 맞출 것”이라고 설명했다. 또 미중 정상회담에서 대만 문제 등을 논의할 가능성에 대해서는 “미국 측에서는 다른 의제를 논의할 의사가 없다”고 강조했다. 그간 갈등을 벌여온 희토류 수출 통제, 고율 관세, 미국산 대두 수입, 펜타닐 통제, 핵 군축 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.
댓글 0