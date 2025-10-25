동아일보

美 “트럼프, 아시아 순방기간 김정은 만나는 일정 없다”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 25일 08시 44분

코멘트

글자크기 설정

2019년 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 판문점 공동경비구역(JSA) 군사분계선에서 만나고 있다. 뉴시스
2019년 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 판문점 공동경비구역(JSA) 군사분계선에서 만나고 있다. 뉴시스
도널드 트럼프 미국 대통령이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 포함해 집권 2기 첫 아시아 순방 동안 김정은 북한 국무위원장을 만나는 일정은 현재로서는 없다고 트럼프 행정부 고위당국자가 24일(현지시간) 밝혔다.

이 당국자는 이날 트럼프 대통령의 아시아 순방 관련 전화 브리핑에서 트럼프 대통령과 김 위원장이 만날 가능성에 대해 “(트럼프) 대통령이 미래에 김정은을 만나고 싶다는 의지를 표명했지만 이번 순방 일정에는 예정이 없다”고 했다. 다만 “물론 변동이 생길 수 있다”고 부연했다. 김 위원장과 깜짝 회동에 나설 수 있는 여지를 남긴 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 26일 말레이시아에서 열리는 아세안 정상회의 참석을 시작으로 일본을 거쳐 29일부터 1박 2일 일정으로 한국을 방문한다.

트럼프 대통령은 30일 시진핑 중국 국가주석과 양자 회담을 할 것이라고도 이 당국자는 밝혔다. 그는 “대통령은 (시 주석과) 무역을 논의하는 데 가장 관심이 있다”며 “그는 미국과 중국 간의 경제 관계에 대화 초첨을 맞출 것”이라고 설명했다. 또 미중 정상회담에서 대만 문제 등을 논의할 가능성에 대해서는 “미국 측에서는 다른 의제를 논의할 의사가 없다”고 강조했다. 그간 갈등을 벌여온 희토류 수출 통제, 고율 관세, 미국산 대두 수입, 펜타닐 통제, 핵 군축 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스