프랑스 박물관서 금괴 24억 도난…중국 여성, 스페인서 덜미

프랑스 파리 국립자연사박물관에서 약 24억 원 상당의 금덩이 4점이 도난당한 사건의 용의자가 붙잡혔다. 범인은 20대 중국인 여성으로, 스페인에서 검거돼 프랑스로 송환됐다.
● 새벽에 침입해 금덩이 6㎏ 절도…절단기·용접기 사용 정황
21일(현지 시각) AFP통신 등 외신에 따르면, 파리 검찰은 지난 13일 24세 중국인 여성을 조직적 절도 및 범죄 공모 혐의로 예비 기소했다고 밝혔다.
이 여성은 지난달 16일, 파리 국립자연사박물관에서 약 6㎏에 달하는 금덩이 네 점을 훔친 혐의를 받고 있다. 도난 당일 CCTV에는 한 인물이 새벽 1시경 박물관에 침입해 약 4시경 빠져나가는 장면이 포착됐다.
도난당한 금괴는 18세기 프랑스 과학아카데미에 기증된 볼리비아산 금을 비롯해, 1833년 러시아 황제 니콜라이 1세가 건넨 우랄산맥 금덩이, 19세기 미국 캘리포니아 골드러시 시기 발견된 금, 그리고 1990년 호주에서 채굴된 5㎏짜리 금덩이 등이다. 모두 각기 다른 시대와 지역에서 수집된 희귀 유물로, 역사적·학술적 가치가 매우 높은 것으로 평가된다.
다음 날 아침 청소 직원이 전시실 바닥에 흩어진 유리 파편과 훼손된 진열장을 발견하면서 범행 사실이 드러났다. 조사 결과, 출입문 두 곳은 절단기로 잘려 있었고, 금괴가 있던 진열장은 용접기로 뜯겨 나간 것으로 확인됐다. 현장에는 절단기와 드라이버, 톱, 용접기 연료용 가스통 3개가 남아 있었다.
● 금괴 훔친 중국 여성, 스페인서 검거…프랑스로 송환
프랑스 당국은 도난으로 인한 재정적 피해를 약 150만 유로(약 24억 원)으로 추산했다. 도난당한 금괴의 가치와 함께 훼손된 박물관 출입문 및 전시 시설 복구비를 합산한 금액이다.
용의자는 범행 직후 스페인으로 도주해 중국행 비행기를 타려 한 것으로 알려졌다. 그러나 스페인 바르셀로나 경찰이 국제 공조를 통해 지난달 30일 체포했고, 이후 프랑스로 송환됐다.
파리 검찰은 공범의 존재와 금괴의 행방을 추적 중이다. 만약 조직적 절도 혐의가 인정될 경우, 해당 여성은 최대 15년의 징역형에 처해질 수 있다.
한편, 프랑스 수사당국은 최근 루브르박물관에서 발생한 왕실 보석 절도 사건의 용의자 2명도 동시에 추적 중이다.
