트럼프 “베네수엘라內 CIA 비밀작전 승인”… 지상 공세 압박

‘마약 유통 차단’ 해상 공격 이어… “육로 보고 있다” 마두로에 경고
美, 최소 5차례 공해상 마약선 공격… ‘B-52’ 폭격기 3대 동원 위협도
NYT “마두로 축출이 최종 목표”… 트럼프는 “터무니없다” 즉답 피해
도널드 트럼프 미국 대통령이 15일 미 중앙정보국(CIA)의 중남미 국가인 베네수엘라 내 비밀작전을 승인했다. 베네수엘라 영토 내에서 사실상 정권 교체까지 시도할 수 있는 비밀작전을 허가한 것이란 분석이 나온다. 마약 유통 경로 차단을 내세워 대표적인 반미(反美) 인사인 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 압박하려는 포석으로도 해석된다. 트럼프 대통령은 집권 1기 때도 마두로 정권의 독재와 마약 밀매를 지적하며 각종 제재를 가했다.
앞서 미국은 지난달 2일부터 미국 영해로 이어지는 공해상에서 마약 밀매 조직과 연계된 베네수엘라 선박을 공격하고 있다. CIA 비밀작전이 승인되면 해상뿐 아니라 지상에서도 공세를 벌일 수 있게 된다. 베네수엘라 정부는 “트럼프 대통령이 베네수엘라의 석유 자원을 차지하기 위해 정권 교체를 시도하고 있다”고 반발했다.
● 트럼프, 베네수엘라 영토 내 CIA 비밀작전 가능성 시사
이날 뉴욕타임스(NYT)는 미 당국자를 인용해 “트럼프 행정부가 베네수엘라에서 CIA의 비밀작전을 승인했다”고 전했다. 이후 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 해당 보도를 확인하면서 “승인 이유는 두 가지다. 첫째, 그들은 자기 나라의 죄수들을 미국에 풀었다. 그리고 또 하나는 마약 때문이다. 베네수엘라에서 들어오는 마약이 아주 많다”고 했다.
CIA는 1990년대 콜롬비아에서 코카인 재배 등을 막기 위해 공작 활동을 펼치는 등 중남미 국가들에 개입한 전례가 있다. 하지만 이런 비밀작전은 주권 침해 요소가 크다. 이에 미국 정부는 비밀작전을 공식적으로 밝히지 않아 왔다. 이날 트럼프 대통령은 “우리는 해상을 매우 잘 통제하고 있기 때문에 지금은 육로를 살펴보고 있다”고 말해 CIA 비밀작전이 베네수엘라 영토 내에서 벌어질 수 있음을 시사했다.
미국은 지난달 2일부터 최소 다섯 차례에 걸쳐 공해상에서 베네수엘라 마약 밀매 조직 선박을 공격했다. 가장 최근 공격은 14일에 진행됐다. 이와 관련해 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 베네수엘라 해안 앞에서 배에 타고 있던 6명의 남성을 살해했다고 설명하며 “이 선박이 마약을 밀매하고 있으며 밀수 경로로 알려진 경로를 따라 이동하고 있음을 확인했다”고 주장했다. 최소 27명의 베네수엘라인이 지난달 2일 이후 미군의 공격으로 숨진 것으로 전해졌다.
공군을 동원한 미국의 압박도 시작됐다. 미 군사매체 워존에 따르면 미 공군의 전략폭격기 B-52 세 대가 15일 루이지애나 공군기지에서 이륙해 베네수엘라 인근 상공을 약 2시간 동안 비행했다. 워존은 “B-52는 수십 년 동안 카리브해 상공에서 마약 퇴치 작전에 참여해 왔다”며 “B-52가 보유한 사거리와 표적 능력은 마약 밀수 의심 선박을 발견하고 추가 조사하는 데 유용할 수 있다”고 진단했다. NYT는 최근 미 국방부가 카리브해 지역에 미군 병력을 6500명 이상 증강했다고 전했다.
● CIA 비밀작전, 마두로와 정권 핵심 인사 노렸을 수도
이날 NYT는 “미 당국자들은 사적으로 마두로 대통령을 축출하는 것이 최종 목적이라는 점을 분명히 밝혀 왔다”고 전했다. CIA가 베네수엘라에서 마두로 대통령 등 정권 핵심 인사를 대상으로 제거 작전을 벌일 수 있다고 내다본 것이다.
다만 트럼프 대통령은 ‘CIA가 마두로 제거 작전을 승인받았느냐’는 질문에 “그런 질문에는 대답하지 않겠다. 터무니없는 질문”이라며 답변을 피했다. 하지만 미 국무부는 올 8월 마두로 대통령이 미국의 마약법을 위반했다는 정보를 제공하는 사람에게 최대 5000만 달러(약 710억 원)를 지급하겠다고 발표했다.
이날 트럼프 발언에 베네수엘라는 강하게 반발했다. AP통신에 따르면 마두로 대통령은 한 행사에서 “CIA의 쿠데타에 반대한다”며 연설 도중 영어로 “전쟁 반대, 평화 찬성(Not war, Yes peace)”이라고 말했다. 베네수엘라 외교부는 성명을 내고 “트럼프 대통령의 발언은 국제법과 유엔 헌장의 매우 심각한 위반에 해당하며, 국제사회가 이런 명백히 무분별하고 상상할 수 없는 발언을 규탄하도록 요구한다”고 밝혔다.
