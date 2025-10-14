유럽 대형 마트서 김치를 ‘중국 김치’로 표기해 판매 논란

유럽의 한 대형 마트 체인점이 김치를 ‘중국 김치’로 표기해 판매하고 있어 논란이 되고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 14일 “최근 많은 누리꾼이 제보를 해 줬다”며 이같이 밝혔다. 서 교수에 따르면 논란이 된 ‘ASIA GREEN GARDEN’은 독일의 유명 마트 체인업체인 ‘ALDI’에서 생산한 자체 브랜드다.
이 김치는 ‘ASIA GREEN GARDEN’ 로고와 ‘KIMCHI’ 사이에 ‘Chinese’라고 쓰여 있고, 독일어(Original aus China)와 이탈리아어(Originale dalla Cina)로 ‘중국에서 기원했다’는 문구가 쓰여 있어 2년 전 이미 논란이 됐던 상품이다. 당시에도 서 교수는 업체 측에 항의 메일을 보내 ‘판매 중지’를 강하게 요청한 바 있다.
서 교수는 “현재 중국에서 기원했다는 문구는 빠졌지만 아직까지 독일어로 ‘Chinesisch KIMCHI’(중국 김치)로 버젓이 판매하고 있어 큰 문제를 야기하고 있다”며 “만에 하나 중국산 배추로 제조했다 하더라도 원산지 표시를 이런 식으로 진행하면 안 될 것”이라고 지적했다.
이어 “이런 상황이 지속된다면 유럽인들에게 자칫 김치가 중국 음식인양 오해를 불러일으킬 수도 있기에 반드시 표기를 시정하도록 조치를 취해야 할 것”이라며 “또 항의 메일을 보낼 예정이다. 잘못된 표기를 바로 잡는 것부터가 ‘김치 세계화‘의 첫 걸음이기 때문”이라고 강조했다.
