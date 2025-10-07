네팔 메라피크서 한국인 40대 등산객 1명 사망…시신 수습

네팔·중국 국경지대에 있는 에베레스트산에서 한국인 등산객 1명이 사망했다고 로이터 통신과 네팔전국산악안내인협회(NNMGA) 등이 전했다. 거센 눈보라로 등산객 수백 명이 고립된 가운데 발생한 안타까운 사고다.
툴시 구룽 네팔전국산악안내인협회(NNMGA) 회장에 따르면 이날 에베레스트산에서 남쪽으로 약 31㎞ 떨어진 네팔 동부 메라피크봉(6476m) 일대에서 구조 헬기가 46세 한국인 등산객의 시신을 수습했다. 함께 등산하던 셰르파(등반 안내인)는 해발 약 5800m 지점에서 구조됐다.
숨진 한국인 등산객은 4일 메라피크 등정 후 하산하던 도중 기상 악화로 고립됐던 것으로 추정된다. 실종 신고를 접수한 구조팀이 수색에 나서 이틀 만에 등산객을 발견했으나 이미 저체온증으로 숨진 뒤였다. 구룽 회장은 “등산객은 극한의 추위에 장기간 노출돼 사망한 것으로 보인다”고 했다.
메라피크는 등반·트레킹의 명소로 손 꼽힌다. 정상에서 에베레스트(8848m), 로체(8516m), 마칼루(8465m), 초오유(8203m) 등 고봉들을 한눈에 볼 수 있어 사람들이 몰린다.
전날 중국 티베트 자치구에 속한 에베레스트산 동쪽 경사면 근처에서도 갑작스레 폭설이 내리고 눈보라가 몰아쳐 등반객 수백 명의 발이 묶이는 사태가 발생했다. 이 중 약 350명이 구조대원들의 도움을 받아 대피했다. 나머지 등반객 200여명도 구조대와 연락이 닿아 차례로 대피하고 있다.
