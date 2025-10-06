“정치적 제스처” vs “중국 견제” 트럼프 바그람 기지 반환 요구 둘러싼 논란

※ 아프가니스탄 바그람 공군기지

미국은 2001년 9·11테러 이후 테러의 기획자인 오사마 빈라덴 알카에다 지도자가 아프간을 통치하는 수니파 극단주의 무장세력 탈레반의 보호 아래 은신 중이란 점을 파악한 뒤 아프간을 공격했다. 미군은 이때부터 아프간 수도 카불에서 북쪽으로 47km 떨어진 곳에 있는 바그람 기지에 주둔해 왔다. 조 바이든 전임 대통령 시절인 2021년 미군이 이곳에서 철수할 때까지 아프간 내 핵심 거점으로 기능해 왔다. 한때는 미군 10만 명이 상주할 정도였다.