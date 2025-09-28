멜라니아 고개 젓고 트럼프 대통령 삿대질…말다툼 이유는?

채널A

채널A 26일(현지 시간) 미국 뉴욕포스트, 영국 텔레그레프 등은 23일 제80차 유엔총회에 참석한 뒤 미국 대통령 전용 헬기 ‘마린원’에 탑승해 대화하는 트럼프 대통령과 멜라니아 여사를 보도했다. 공개된 영상에서 두 사람은 마주 앉아 대화했다. 멜라니아 여사는 고개를 저으며 말했고, 트럼프 대통령은 곧장 삿대질하며 이해되지 않는다는 듯한 제스처를 취했다. 두 사람의 모습은 전용 헬기의 창문을 통해 포착됐다. 26일(현지 시간) 미국 뉴욕포스트, 영국 텔레그레프 등은 23일 제80차 유엔총회에 참석한 뒤 미국 대통령 전용 헬기 ‘마린원’에 탑승해 대화하는 트럼프 대통령과 멜라니아 여사를 보도했다. 공개된 영상에서 두 사람은 마주 앉아 대화했다. 멜라니아 여사는 고개를 저으며 말했고, 트럼프 대통령은 곧장 삿대질하며 이해되지 않는다는 듯한 제스처를 취했다. 두 사람의 모습은 전용 헬기의 창문을 통해 포착됐다.

채널A 뉴욕포스트는 트럼프 대통령 부부가 유엔총회 참석 과정에서 발생한 ‘에스컬레이터 중단 소동’에 대해 의견을 나눈 것처럼 보인다고 전했다. 트럼프 대통령은 23일 유엔총회 기조연설을 위해 회의장으로 향하는 과정에서 에스컬러이터가 멈추자 이후 소셜미디어 트루스소셜을 통해 멜라니아 여사와 자신이 다칠 뻔했다며 “정말 부끄러운 일”이라고 공개적으로 비판 입장을 밝힌 바 있다. 뉴욕포스트는 트럼프 대통령 부부가 유엔총회 참석 과정에서 발생한 ‘에스컬레이터 중단 소동’에 대해 의견을 나눈 것처럼 보인다고 전했다. 트럼프 대통령은 23일 유엔총회 기조연설을 위해 회의장으로 향하는 과정에서 에스컬러이터가 멈추자 이후 소셜미디어 트루스소셜을 통해 멜라니아 여사와 자신이 다칠 뻔했다며 “정말 부끄러운 일”이라고 공개적으로 비판 입장을 밝힌 바 있다.

채널A 그러면서 뉴욕포스트는 올 5월 마크롱 대통령의 아내 브리지트 여사가 마크롱 대통령의 얼굴을 밀친 일을 언급했다. 당시 트럼프 대통령은 ‘정상들의 부부 생활에 관한 조언을 해주실 수 있나’라는 질문에 대해 “(전용기의) 문이 닫혔는지 꼭 확인하시라”고 말했다. 그러면서 뉴욕포스트는 올 5월 마크롱 대통령의 아내 브리지트 여사가 마크롱 대통령의 얼굴을 밀친 일을 언급했다. 당시 트럼프 대통령은 ‘정상들의 부부 생활에 관한 조언을 해주실 수 있나’라는 질문에 대해 “(전용기의) 문이 닫혔는지 꼭 확인하시라”고 말했다.

이후 트럼프 대통령 부부는 헬기에서 내려 아무 일이 없었다는 듯 손을 잡고 걸어갔지만 영국 텔레그레프 등 외신은 두 사람이 부부 싸움을 한 것으로 보인다고 추측했다. 텔레그래프는 “두 사람이 어떤 대화를 나누었는지 알 수 없다”면서도 “트럼프 대통령 부부가 불화를 공개적으로 보여줬다”고 전했다.뉴욕포스트는 ‘입술 판독가’를 인용해 트럼프 대통령이 전용 헬기에서 멜라니아 여사에게 “그들을 용서할 수 없다, 당신을 해치려 했다”고 말하자 멜라니아 여사가 “그러지 말아라. 안전이 우선이다”라고 답했고 트럼프 대통령이 “그들은 끝났다”고 엄포를 놓은 것으로 보인다고 전했다.