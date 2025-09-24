WHO·EU “임신중 타이레놀, 자폐 연관성 없어”…트럼프 주장 반박

임신부가 해열진통제인 타이레놀을 복용하면 자폐아를 출산할 수 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장에 대해 세계보건기구(WHO)와 유럽연합(EU) 산하 유럽의약품청(EMA)이 근거가 없다고 반박했다. 트럼프 대통령이 자폐아 출산 가능성을 이유로 임신 중 타이레놀 복용 중단을 권고하자 의료계에 이어 국제기구들도 반박에 나선 것이다.
23일(현지 시간) 로이터통신 등에 따르면 타릭 야사레비치 WHO 대변인은 이날 언론 브리핑에서 타이레놀 복용과 자폐아 출산 사이의 연관성을 묻는 질문에 “관련 증거에 일관성이 없다”고 답했다. 그는 연관성을 시사하는 일부 연구를 언급하면서도 “후속 연구에선 이런 결과가 확인되지 않았기에 무분별한 결론을 내리는 데 주의해야 한다”고 밝혔다.
EMA는 이날 성명을 통해 “현재까지 확인할 수 있는 증거에 따르면 임신 중 아세트아미노펜(타이레놀 구성 성분) 사용과 자폐증 사이의 연관성은 발견되지 않았다”고 밝혔다. 그러면서 임신 중 통증이나 발열을 완화하기 위해 아세트아미노펜을 최소 유효 용량과 빈도로 복용할 수 있다고 했다.
이날 호주, 뉴질랜드, 독일 보건당국도 임신 중 아세트아미노펜 복용과 자폐증은 관련성이 없다며 “고열 등 상황에선 산모와 태아의 안전을 위해 타이레놀 복용이 필요하다”고 조언했다.
스웨덴에서 250만 건의 임신 사례를 대상으로 아세트아미노펜과 자폐증의 연관성을 조사한 빅토르 아흘크비스트 박사는 미 CNN에 “연관성이 있다는 증거를 찾지 못했다. 트럼프 행정부가 관련성을 오해한 것 같다”고 말했다.
안규영 기자 kyu0@donga.com
