“美 일자리 보호?”…트럼프, H-1B 대폭 인상에 경제계 ‘역풍’ 우려

도널드 트럼프 미국 행정부가 자국민 고용 촉진을 위해 H-1B 비자 수수료를 10만 달러(약 1억3990만원)로 인상하기로 하자, 경제학자들이 미국 노동시장과 경제 전반에 미칠 파장을 우려하고 있다. 숙련 외국인 전문 인력이 혁신과 생산성을 이끌어온 만큼, 이를 제약하면 노동시장이 대규모 공백과 충격에 직면할 수 있다는 지적이다.
21일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 조지메이슨대 경제학자 마이클 클레멘스는 “H-1B 비자는 혁신을 촉진하고 창업을 활성화하며 연구개발(R&D) 투자를 늘린다”며 “이는 미국 경제 전반의 생산성을 높여 기술 수준과 관계없이 토종 근로자들에게 더 많은 일자리와 더 높은 임금을 제공한다”고 말했다.
러트거스대 경제학자 제니퍼 헌트 역시 “이 조치는 H-1B 프로그램 자체를 완전히 무너뜨릴 수 있으며, 이는 미국 경제 전반에 매우 부정적인 영향을 줄 것”이라며 “H-1B 근로자는 미국 근로자를 대체하는 것이 아니라, 업무 수행을 돕고 생산성을 높이는 보완적 존재”라고 강조했다.
H-1B 비자 제도는 1990년 의회가 도입한 고숙련 외국인 근로자용 미국 입국 통로로, 오랫동안 “외국인에게 일자리를 빼앗긴다”는 비판의 대상이 돼 왔다.
퓨리서치센터에 따르면 2023년 발급된 H-1B 비자의 약 74%는 인도 출신 근로자였고, 중국 출신 근로자는 10% 남짓으로 뒤를 이었다. H-1B 비자 상당수는 STEM(과학·기술·공학·수학) 분야 영리 기업에 발급되며, 다수의 소지자가 미국 주요 기술 기업에서 컴퓨터 관련 업무를 맡고 있다. 같은 해 아마존은 H-1B 승인 건수 1위를 기록했다.
대학과 비영리 단체들 역시 외국인 교수 및 직원 고용을 위해 H-1B 비자를 활용하며, 이 비자는 외국인 STEM 전공자들이 졸업 후 미국에서 일하고 정착할 수 있는 중요한 경로이기도 하다.
◆트럼프 “제도 악용 막겠다” 주장했지만…경제학자들 “혁신·임금 상승 효과 사라져” 지적
최근 기술 산업이 대규모 구조조정을 겪으면서, 일각에서는 H-1B 제도가 미국 내 기술 근로자들을 희생시키고 외국인 근로자들에게 혜택을 줬다는 비판이 제기돼 왔다. 이러한 배경 속, 이번 수수료 인상은 AI(인공지능) 발전으로 기술 일자리 지형이 크게 흔들리는 시점과 맞물려 논란이 커지고 있다.
트럼프 대통령은 “앞으로는 매우 성공적이거나 특별한 기술을 가진 사람들만 들어오게 될 것”이라며 “이건 국경을 무단으로 넘는 사람들과는 다른 문제”라고 말했다. 트럼프 행정부는 이번 수수료 인상이 “기존 제도의 악용을 막기 위한 것”이라고 설명했다.
백악관은 경제학자 존 바운드·가우라브 칸나·니콜라스 모랄레스의 2017년 연구를 인용하며 “1990년대 고숙련 외국인 노동자의 대거 유입이 미국 태생 컴퓨터 과학자들의 임금을 억제했다”고 주장했다.
그러나 같은 연구에서 언급된 “다른 IT 직군 임금 상승”과 “이민자 주도의 혁신이 노동자와 소비자 모두에게 혜택을 주었다”는 결론은 언급하지 않았다. 해당 연구의 공동 저자 중 한 명인 가우라브 칸나는 WSJ에 “더 넓은 그림을 보면, 미국 태생 근로자 전체는 순이익을 경험했다”고 설명했다.
또 경제학자 지오반니 페리·케빈 시·채드 스파버가 2015년 발표한 연구에 따르면 외국인 근로자 유입은 오히려 토종 근로자의 임금을 끌어올리는 효과를 냈고, 2023년 브리타 글레논의 연구 또한 H-1B 이민 제한이 미국 다국적 기업들의 해외 이전을 촉진한다고 지적했다.
노트르담대 경제학자 커크 도런은 “전형적인 H-1B 직원이 맡는 업무는 사실상 다른 토종 근로자들도 수행할 수 있는 일”이라면서도 “이번 조치의 갑작스러운 시행은 대규모 인력 공백을 초래할 수 있다”고 지적했다. 그러면서 “설령 충분한 토종 근로자가 있다고 해도 이들이 해당 일자리가 있는 지역에 당장 살고 있지 않을 수 있다”며 “큰 충격이 닥치면 노동시장은 심각한 고통을 겪게 된다”고 경고했다.
댓글 0